Drzwi wejściowe do mieszkania GRADARA U69 ‒ dlaczego warto je wybrać?

Autor: ENTRA Drzwi wejściowe do mieszkania GRADARA U69

Kolekcja drzwi wejściowych do mieszkania GRADARA została zaprojektowana z myślą inwestorach oczekujących niezawodnych i trwałych rozwiązań. To połączenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nowoczesnego designu. Model ten jest często stosowany w czołowych realizacjach mieszkaniowych. Dowiedz się co wyróżnia te drzwi wewnątrzklatkowe i czym się charakteryzują? Poznaj 5 powodów, dla których deweloperzy wybierają U69.

Model U69 to drzwi wewnątrzklatkowe przeznaczone do inwestycji budowlanych, gdzie trwałość, funkcjonalność i estetyka są kluczowymi priorytetami. Produkt łączy zaawansowaną technologię, prostotę montażu oraz dbałość o najmniejsze detale, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów i architektów.

Poznaj 5 powodów, dzięki którym inwestorzy decydują się na drzwi wejściowe do mieszkania GRADARA U69

Aluminiowa ościeżnica – wyjątkowa odporność na wilgoć

Zastosowanie aluminiowej ościeżnicy to gwarancja braku problemów z wilgotnością nawet w trudnych warunkach budowlanych. Aluminium to materiał, który nie ulega korozji, jest trwały i wymaga minimalnej konserwacji, co wydłuża jego żywotność.

Łatwy montaż – szybko, prosto i wygodnie

W odpowiedzi na potrzeby inwestorów i ekip montażowych producent przygotował do drzwi kompletną ramę montażową. To rozwiązanie pozwala na szybki i bezproblemowy montaż, co przekłada się na optymalizację czasu pracy i niższe koszty realizacji projektu.

Doskonałe parametry techniczne – RC3, 40 dB, Ei30, EiS30

Model U69 to drzwi wewnątrzklatkowe z ukryta przylgą, o klasie odporności na włamanie RC3 i izolacyjności akustycznej 40 dB. Taki poziom zabezpiecza mieszkanie przed codziennym hałasem dobiegającym z klatki schodowej oraz zapewnia komfort w apartamentach, które znajdują się blisko windy lub wejścia. Grubość skrzydła wynosi 69 mm, a jego krawędzie wykończone są ozdobnym profilem aluminiowym, chroniącym przed uszkodzeniem. Drzwi wejściowe do mieszkania U69 dostępne są również w wersji FIRE, czyli w wariancie odporności ogniowej, Ei30 lub EiS30.

Takie parametry techniczne sprawiają, że ten model doskonale odnajdzie się w dowolnych obiektach komercyjnych i prywatnych, również w inwestycjach o najwyższych standardach, gdzie jakość i precyzja wykonania ma szczególne znaczenie.

Certyfikowane materiały – EFC i PEFC

Producent dba o środowisko, dlatego model U69 wykonany jest z certyfikowanych materiałów zgodnych ze standardami EFC i PEFC. To świadectwo, że drewno używane do produkcji drzwi pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, co jest istotnym elementem w realizacji proekologicznych inwestycji.

Design i elastyczność w dopasowaniu do projektu

Drzwi U69 odznaczają się eleganckim, nowoczesnym designem. Dowolność kolorystyczna i różnorodność pokryć od fornirów naturalnych i modyfikowanych, po laminaty czy inne materiały wykończeniowe otwierają przestrzeń nieograniczonych możliwości wizualnych, pozwalając tym samym wyróżnić się na rynku i zwiększyć atrakcyjność nieruchomości.