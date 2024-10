Jak prawidłowo ocieplić ściany zewnętrzne, fundamenty i dach?

14:54 Materiał sponsorowany

Nowelizacja unijnej dyrektywy dotyczącej zeroemisyjności budynków z marca 2024 roku sprawia, że kraje członkowskie będą dostosowywać budynki do standardu zeroemisyjności. Aby zapewnić pełną ochronę cieplną budynku należy pamiętać, że izolacja powinna znajdować się nie tylko na ścianach zewnętrznych, ale także na fundamentach i dachu.

Spis treści

Nowe wymogi efektywności energetycznej dla budynków w UE

12 marca 2024r. Parlament Europejski przyjął nowelizację unijnej dyrektywy EPBD, która wprowadza nowe wymogi efektywności energetycznej dla budynków w UE. Od 2030 roku wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, a te już istniejące powinny być stopniowo modernizowane do wymaganego dyrektywą standardu i spełniać go do 2050 roku. Tak więc przed nami droga do poprawy izolacyjności budynków, co wiąże się z koniecznością obniżania współczynnika przenikania ciepła przegród. Aby efektywnie izolować i jednocześnie nie wpływać negatywnie na estetykę budynku, warto wybierać nowoczesne produkty izolacyjne, które oferują optymalną grubość przy zachowaniu wysokiej efektywności cieplnej.

Fabryka Styropianu ARBET oferuje szeroką gamę płyt izolacyjnych, zarówno w tradycyjnej wersji białej (lambda od 0,045 do 0,038 W/(mK)), jak i bardziej zaawansowane płyty grafitowe (lambda od 0,033 do 0,031 W/(mK)), które pozwalają na zmniejszenie grubości o 20-30% względem białych płyt.

Autor: FS ARBET Fasada GRAFIT. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD - ≤ 0,031 W/(mK)

Jak prawidłowo ocieplić fasadę?

Prace związane z ocieplaniem fasady należy zacząć od zabezpieczenia budynku przed czynnikami atmosferycznymi, stosując siatki osłonowe. Okna i drzwi powinny zostać osłonięte folią i taśmami klejącymi. Na początek przygotowujemy i gruntujemy podłoże. Następnie montujemy listwy cokołowe i kleimy płyty metodą obwodowo-punktową, układając je na tzw. mijankę. Pamiętajmy, aby nie kleić bocznych powierzchni płyt. Aby zachować równość, warto skorzystać z poziomicy laserowej lub rozciągnąć linki. Płyty pozostawiamy do całkowitego związania kleju, a następnie tarkujemy ich powierzchnię.

W kolejnym etapie nakładamy masę klejącą na zewnętrzną stronę płyt i zatapiamy w niej siatkę zbrojącą, układając ją z zakładką minimum 10 cm. Narożniki okien i elewacji zabezpieczamy narożnikami z siatką, a w przypadku okien siatkę montujemy pod kątem 45 stopni. Zgodnie z systemem ETICS zaleca się kołkowanie styropianu, stosując 4–8 kołków na 1 m², w zależności od wybranej metody. Kołki wpuszczamy na głębokość ok. 2 cm i zabezpieczamy styropianowymi zaślepkami.

Autor: FS ARBET Płyty styropianowe Fasada KOMFORT. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD - ≤ 0,042 W/(mK)

Płyty białe czy grafitowe?

Wybór płyt grafitowych to optymalne rozwiązanie, ponieważ przy mniejszej grubości zapewniają taką samą izolacyjność, co białe płyty. Dzięki temu można zachować estetykę budynku bez rezygnacji z doskonałych parametrów cieplnych.

ARBET oferuje zarówno płyty białe, takie jak Fasada CLASSIC czy Fasada EXPERT, jak i nowoczesne grafitowe płyty Fasada GRAFIT, których lambda wynosi 0,031 W/(mK). Oba te rozwiązania doskonale sprawdzają się przy ocieplaniu ścian zewnętrznych.

Autor: FS ARBET Płyty styropianowe TONOPIAN EPS T 4,0. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD - ≤ 0,043 W/(mK)

Izolacja fundamentów i innych elementów budynku

Fundamenty wymagają zastosowania specjalistycznych materiałów izolacyjnych. Fabryka Styropianu ARBET oferuje płyty HYDROPIAN EPS P100 i EPS P150, a także EPS 100 Podłoga/Dach HYDRO GRAFIT. Płyty te charakteryzują się bardzo wysoką spoistością (>95%) oraz niską nasiąkliwością, nawet po długim zanurzeniu w wodzie. Są one idealnym rozwiązaniem do izolacji fundamentów, które są szczególnie narażone na wilgoć.

Do izolacji podłóg i stropów ARBET oferuje płyty Podłoga/Dach (zarówno białe, jak i grafitowe), a także płyty o wyższych parametrach, jak typ PARKING, dedykowane miejscom o dużym obciążeniu.

Warto również wspomnieć o płytach TONOPIAN, które są stosowane między kondygnacjami, gdzie szczególnie istotna jest izolacja akustyczna, np. dla redukcji dźwięków uderzeniowych. Dzięki tym rozwiązaniom można zapewnić komfort akustyczny w budynkach mieszkalnych i biurowych.

Nowoczesne produkty izolacyjne, takie jak płyty oferowane przez ARBET, nie tylko pozwalają spełniać standardy energetyczne, ale także zapewniają trwałość, estetykę i komfort użytkowania budynków.

Partnerzy ARBET