Budynek przy Smolnej 23 w Warszawie rośnie w oczach. Zabudowy nie było tu od wojny. Obok – palma

Przy ul. Smolnej 23 w Warszawie, na niedużym skwerze, trwa budowa budynku mieszkalnego. To pierwsza zabudowa w tym miejscu od 1944 r. Inwestorem jest trójmiejska spółka NDI, która zapowiada w obiekcie mieszkania do wynajęcia i lokale usługowe.

Smolna 23 w Warszawie. Nowa kamienica nawiąże do przedwojennej

Między ul. Smolną a Alejami Jerozolimskimi w Warszawie, na szerokim skwerze, powstaje nowa kamienica. Choć pomysł zabudowy w tym miejscu może zaskakiwać, warto przypomnieć, że przed wojną stał tu cały rząd budynków. Nowy obiekt będzie lekko nawiązywał do przedwojennej architektury, w tym do kamienicy z XIX w., która niegdyś stała w tym samym miejscu.

– Główna bryła budynku na kondygnacjach od drugiej do szóstej nawiązuje formą do istniejącej niegdyś w tym miejscu kamienicy, m.in. poprzez proporcje okien i ich rytm na elewacji, tektonikę elewacji, zgeometryzowany detal glifów okiennych, boniowania – mówi Mariusz Lewandowski, prezes S.A.M.I. Architekci, pracowni odpowiadającej za projekt budynku.

Powstanie warszawskie całkowicie zmieniło krajobraz tej części Warszawy. Znajdujące się tu budynki spłonęły i nie zostały już odbudowane. W miejscu, gdzie kiedyś stały, powstał skwer Stanisława Wisłockiego. Teraz jednak zabudowa wraca w to miejsce po 70 latach. Czas pokaże, czy na jednej kamienicy się skończy.

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe , sygnatura 3/1/0/8/6862/1 Pożar kamienicy przy al. 3 Maja 48 - ul. Smolnej 25 w Warszawie. Po prawej stronie w tle widoczna kamienica nr 23.

– Warszawa od lat dąży do przywrócenia przedwojennej zabudowy. Cieszę się, że przygotowywana przez nas inwestycja w tak prestiżowym miejscu może być realizowana na podstawie szeroko konsultowanego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy, żeby nasza kamienica, dzięki dbałości o detale architektoniczne, dobrze wkomponowała się w otoczenie – mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes zarządu NDI Smolna.

Smolna 23 w Warszawie. Co tu powstaje?

W gotowej inwestycji na skwerze Wisłockiego, która będzie się składać z sześciu kondygnacji, znajdą się apartamenty do wynajęcia. Na parterze usytuowane zostaną lokale gastronomiczne. Projekt budynku przy Smolnej 23 stworzyła pracownia S.A.M.I. Architekci.

To budynek tworzony z myślą o inwestorach – w materiałach promocyjnych wprost pada stwierdzenie, że przy Smolnej 23 powstają 54 apartamenty pod inwestycję. Będzie to więc oferta skierowana do osób chcących zarabiać na wynajmie. Inwestorzy będą tu mogli liczyć na pełną obsługę hotelową prowadzoną przez specjalną firmę (operatora), która zajmie się m.in. poszukiwaniem najemców i usługami concierge.

Dużym atutem budynku z pewnością będzie znakomita lokalizacja. Chodzi nie tylko o bliskość Wisły, centrum miasta i Muzeum Narodowego, ale też świetne skomunikowanie dzięki autobusom i tramwajom. Warto dodać, że w przyszłości, w ramach remontu linii średnicowej, tuż obok planowana jest nowa podziemna stacja kolejowa.

Autor: Materiały prasowe/samiarchitekci.com Wizualizacja

Na działce nieopodal ronda de Gaulle'a latem 2024 r. ruszyły pierwsze roboty budowlane. Deweloper szacuje, że budowa kamienicy potrwa dwa lata, a zatem budynek powinien być gotowy w okolicach połowy 2026 r.

