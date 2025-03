Na krakowskich Klinach powstaje miasto 15-minutowe. Mają być sklepy, placówki oświatowe, a nawet jezioro

O tej inwestycji mówiło się już od bardzo dawna. Teren jest już przygotowany i ruszyła sprzedaż pierwszego z realizowanych budynków. Docelowo na realizowanym przez Westa Investments osiedlu Essa ma być około 2700 mieszkań. To obecnie największa inwestycja tego typu w Krakowie.

Na oczyszczony i wyrównany obszar na południe od ul. Anny Szwed-Śniadowskiej wjechały już maszyny budowlane. Pierwszy kompleks budynków z blisko 200 mieszkaniami powstanie w sąsiedztwie już istniejących bloków tworzących południową ścianę dotychczasowej zabudowy.

To będzie rewolucja na Klinach

Osiedle na Klinach nie ma dobrej prasy ze względu na listę różnych uciążliwości, m.in. komunikacyjnych. Realizowana od ponad 20 lat przez różnych deweloperów zabudowa ma się jednak doczekać wielu udogodnień. To wynik rozmów władz miasta z deweloperami, w wyniku których ma zostać przebudowana i uzupełniona sieć dróg na osiedlu. Przede wszystkim powstanie główna oś komunikacyjna i dojazdowa, dzięki której obszar ten uzyska bezpośrednie połączenie z ul. Zakopiańską i przystankiem kolejowym SKA Kraków-Opatkowice. Zbudowane też zostaną nowe drogi wewnątrz planowanej nowej zabudowy z łatwym dojazdem. Nowy układ komunikacyjny wraz z rondami na osiedlu i drogach od strony Krakowa na ul. Zawiłej ma szansę rozwiązać problemy dojazdowe. Na etapie przygotowywania projektu jest także linia tramwajowa.

Essa – nowe spojrzenie na Kliny

To ma być nie tylko nowe osiedle, ale i nowa koncepcja zagospodarowania terenów w południowej części Klinów. Ma tu się znaleźć miejsce nie tylko na mieszkania, ale i na przestrzeń do rekreacji, spacerów, załatwienia różnych codziennych spraw, w tym zakupów. Osiedle zaprojektowane jest według zasad miasta 15-minutowego. Ma być blisko nie tylko do sklepu, ale do żłobka, przedszkola czy szkoły. Mieszkańcy mają się tu dobrze czuć nie tylko w swoim domu, ale i poza nim.

Pierwsze budynki już w budowie

Osiedle robi na planach ogromne wrażenie. Jeśli powstanie w zaprezentowanej formie, będzie krakowskim hitem deweloperskim. Rozpoczęto sprzedaż w pierwszym z zespołów dwóch budynków w północnej części osiedla. Zaprojektowano w nim 198 mieszkań o powierzchni 26 – 93 m2 w cenie od 10 000 zł m2. W mieszkaniach są duże balkony i loggie a na parterach ogródki. W części podziemnej budynków będą garaże. Zaplanowane zostały także lokale usługowe. Ten pierwszy etap inwestycji ma powstać do końca 2026 r.

Ekologicznie i w zasięgu ręki

Według projektu osiedle ma być zróżnicowane pod względem architektonicznym z dużymi przestrzeniami terenów zielonych. Wykorzystana ma zostać naturalna retencja z wykorzystaniem wód opadowych. Naturalne spływ wód umożliwi powstanie dużego parku urozmaiconego potokiem i jeziorem. Pośród zieleni znajdzie się miejsce na obszerne tereny rekreacyjne i sportowe z boiskami czy kortami tenisowymi. Zaplanowana także została szkoła. Na osiedlu ma zostać zainstalowana sieć instalacji fotowoltaicznych zapewniających częściową samowystarczalność energetyczną. Będzie też dużo miejsc, gdzie mieszkańcy naładują swój elektryczny rower czy samochód.

