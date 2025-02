Olivia Home realizuje inwestycję mieszkaniową przy centrum biznesu

Olivia Pulse to apartamenty wykończone pod klucz, zlokalizowane przy Olivia Centre. Największe polskie centrum biznesowe wraz z pierwszym budynkiem z lokalami przeznaczonymi do zamieszkania stanie się pełnym projektem mix-use.

Obiekt powstaje w gdańskim hubie biznesowym, gdzie na co dzień pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, zatem oferta długoterminowego najmu w dużej mierze adresowana jest do pracowników firm zlokalizowanych na terenie Olivii bądź wizytujących menedżerów, nadzorujących pracę zespołów rezydentów, a także studentów pobliskich uczelni i ich kadry naukowej. Z lokali będą mogli korzystać menedżerowie oddelegowani do oddziałów na krótsze kontrakty czy realizujący projekty na terenie Coworkingu O4 oraz goście przestrzeni konferencyjnych i uczestnicy eventów w Olivii Star. W sąsiedztwie Olivia Pulse jest także Alchemia i kampusu uniwersytecki, miejsce, gdzie swoje biura mają prestiżowe globalne marki. Budowa Olivii Pulse już się rozpoczęła, a planowany termin odbioru lokali to 3 kwartał 2026 roku.

Nowoczesna architektura

Olivia Pulse to apartamentowiec klasy premium. Inwestycję charakteryzować będą dwie strefy: czterokondygnacyjna część położona bezpośrednio przy al. Grunwaldzkiej oraz wyrastająca ponad podium, wyższa o 13-kondygnacji wieża, zlokalizowana w głębi. Niższa część zaprojektowana została w oparciu o inspiracje architekturą Oliwy, a jej zewnętrzna ceramiczna elewacja nawiązuje w swoim stylu do ekspresjonizmu ceglanego Sanatorium Leśnego, znajdującego się na terenie kompleksu Szpitala Marynarki Wojennej w Oliwie. Wyższa część wykończona zostanie jasnym, szlachetnym materiałem, pozwalającym nadać obiektowi lekkość i świeżość stylu.

Różnorodne i komfortowe lokale

W kompleksie zaprojektowano 245 lokali z myślą o zróżnicowanych grupach przyszłych mieszkańców. Powierzchnie mieszkań wahają się w przedziale od 25 do 63 m2. Większość będzie miała do dyspozycji prywatne loggie, balkony lub tarasy, a te z nich, które znajdują się na parterach mają zapewnione ogródki o powierzchni od 12 do 38 m2. Na czwartej kondygnacji niższej części kompleksu znajdzie się ogólnodostępny taras. Każdy lokal wyposażony jest w klimatyzację, wnętrza z wykończeniem o wysokiej jakości w trzech stylach do wyboru. Na parterze budynku będzie przestrzeń spotkań i wspólnej pracy, a także lokal usługowy, w którym świadczone będą usługi dla mieszkańców Pulse, pracowników Olivii Centre i mieszkańców Oliwy.

Naszą ofertę kierujemy do inwestorów z Polski i zagranicy, których zamysłem jest uzupełnienie portfela inwestycyjnego o jedną z najlepszych, strategicznych lokalizacji w Polsce. Doskonałe usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie największego multifunkcyjnego centrum biznesowego w Polsce, siedziby renomowanych światowych marek, ponad 200 firm, sąsiedztwo kampusu akademickiego z planowanym rozwojem bogatej infrastruktury sportowej, świetne skomunikowanie w postaci linii autobusowych, tramwajowych, pociągów miejskich i dalekobieżnych, a przede wszystkim synergia z Olivia Centre dzięki zapewnieniu wszystkich podstawowych usług zlokalizowanych na miejscu. Bezpośrednie sąsiedztwo to również centrum konferencyjno-restauracyjne w Olivia Star goszczące 300 000 osób rocznie, bardzo często deklarujących chęć skorzystania z bazy noclegowej. Wymienione atuty czynią lokalizację unikatową nie tylko dla osób szukających pewnego i bezobsługowego produktu, ale również najemców jako miejsca do długoterminowego zamieszkania. Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży i członek zarządu spółki Olivia Home

Stylowe wykończenie

Nabywcy mają obecnie do dyspozycji trzy style: Harmony, Vital i Life. Ich projekt jest efektem pracy architektów wielokrotnie nagradzanego biura architektonicznego Design Anatomy przy współpracy z zespołem Olivia Home. Studio w swoim portfolio ma realizację projektów ponad 200 tys. m2 biur, kondygnację widokową na 32. piętrze Olivii Star, przestrzeń konferencyjną na 34. piętrze, a także liczne projekty architektury i wykończenia wnętrz, położonych na terenie całego Trójmiasta. W cenie lokalu ujęte jest zatem nie tylko wykończenie podłóg i łazienek, ale także pełne ich wyposażenie w meble, lampy i dodatki w pokojach oraz meble kuchenne i łazienkowe w oparciu o projekt uznanych architektów.

Doskonałe położenie i oferta

Olivia Pulse to produkt premium w segmencie apartamentów inwestycyjnych z dostępem do szerokiej oferty usług towarzyszących, jak szkoła, przedszkole, opieka medyczna, centrum fitness i wiele innych, pozwalających nie tylko czerpać w pełni z komfortu życia w centrum miasta, ale także infrastruktury centrum biznesowego Olivia. Mieszkańcy Olivii Pulse będą mieli do dyspozycji m.in. Olivię Garden, taras widokowy z panoramą na całe Trójmiasto, 12 restauracji i kawiarni, a wśród nich także wymienione wcześniej restauracje wyróżnione przez prestiżowy przewodnik gastronomiczny Michelin oraz zaplecze parkingowe na ponad 2000 miejsc.

Zamieszkanie w budynku przy Olivia Centre, z uwagi na swoje centralne, strategiczne położenie oferuje łatwy dostęp do wielu atrakcji Trójmiasta, także dzięki łatwym połączeniom komunikacji miejskiej, obejmującym się przystanki tramwajowe, autobusowe, Szybką Kolej Miejską i Pomorską Kolej Metropolitalną. Blisko jest również do stacji w Gdańsku Oliwie, gdzie zatrzymują się pociągi ekspresowe i Pendolino. W niewielkiej odległości znajduje się także Trójmiejski Park Krajobrazowy, a od plaży Olivię dzieli zaledwie 2,5 km odległości w linii prostej. Nie mniej ważna jest bliskość kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferując wykończone pod klucz apartamenty w segmencie premium, zależy nam na zapewnieniu inwestorom jak najwyższego poziomu komfortu, biorąc na siebie uciążliwe prace wykończeniowe wszystkich lokali. Bazując na wieloletnim doświadczeniu kadry w zakresie zarządzania obiektami komercyjnym, ale również PRS, włączając własną usługę Facility Management i dział bezpieczeństwa jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom profesjonalnej opieki operatorskiej. Naszą intencją jest dostarczenie produktu bezobsługowego stąd wszystkie obowiązki związane z bieżącym najmem, administrowaniem, utrzymaniem i pracami remontowo-odtworzeniowymi lokali pozostają w naszej gestii. Co niezwykle istotne zapewniamy stały i bezpośredni dostęp do szerokiej i różnorodnej grupy najemców, w tym przede wszystkim o profilu biznesowym i konferencyjnym. Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży i członek zarządu spółki Olivia Home

Apartamenty z certyfikatem

Inwestor przygotowuje obiekt do certyfikacji BREEAM, która stanowi potwierdzenie wysokiej jakości wykonania, klasy użytych materiałów i procesu budowlanego. Certyfikacja potwierdza zastosowanie w obiekcie najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz powala zoptymalizować koszty bieżące i opłaty.

Lokale oferowane są wraz z umowami zarządzania najmem, prowadzonym przez spółkę z grupy Olivia Centre, która zajmować się będzie ich promocją, wynajmem, administrowaniem i bieżącym serwisowaniem, a jej zespół składać się z doświadczonych menedżerów zarządzania nieruchomościami z rynku trójmiejskiego, grupy Olivia Centre i Olivia Home- która obecnie zarządza budynkiem PRS w Gdańsku Zaspie zrealizowanym z jedną z największych na świecie firm z branży budowlanej Kajima Properties.

