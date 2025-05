Osiedle przy Parku Szczytnickim. Przesadzili potężne drzewa, wybudowali 133 mieszkania

11:27

Firma deweloperska RealCo Property Investment and Development oficjalnie zakończyła realizację kompleksu apartamentowego we Wrocławiu tuż przy Parku Szczytnickim. Projekt ma pozwolenie na użytkowanie. W 10 budynkach są 133 mieszkania. Osiedle w miejscu biurowca IKSAiP posadowiono na kolumnach, które mają zapewnić równomierne osiadanie budynków i stabilizację konstrukcji.

Spis treści

Murator Ogroduje #2: RODOS w lesie - jak przygotować na sezon ogrodowy? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Apartamenty przy Parku Szczytnickim – RealCo

RealCo Property Investment and Development, część grupy Warsaw Equity Group, kończy Apartamenty przy Parku Szczytnickim. Otrzymała już pozwolenie na użytkowanie.

– Realizacja tej inwestycji była wyjątkowym wyzwaniem. Pierwszym kluczowym elementem realizacji inwestycji był proces przesadzania dużych drzew i zapewnienie ochrony sąsiadującego parku – mówi Dawid Waś, Dyrektor Pionu Operacyjnego RealCo – Wiązało się to ze ścisłą współpracą z szerokim gronem specjalistów z różnych dziedzin, takich jak dendrologia, entomologia, arborystyka czy chiropterologia. Dzięki tym działaniom drzewostan otaczający kompleks i zamieszkująca go fauna, zostały już na etapie budowy otoczone specjalistyczną opieką i stanowią ważny rezerwuar gwarantujący przyszłym mieszkańcom prawdziwą bliskość natury – dodaje Waś.

Osiedle w miejscu biurowca IKSAiP

Osiedle stanęło w miejscu IKSAiP (Instytutu Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów), czyli budynku z roku 1977, który był pozostałością tzw. "planów pięcioletnich" z epoki PRL. To był budynek w konstrukcji szkieletowej z elewacją kurtynową, czyli osłaniającą konstrukcję, ale nie będącą jej elementem, która pozwalała na maksymalne przeszklenie i doświetlenie wnętrza. Rozebrano go w 2002 roku.

Zobacz, jak osiedle prezentowało się na wizualizacjach i czytaj dalej.

Osiedle "na palach" we Wrocławiu

Konieczne też było posadowienie pośrednie zrealizowane przy pomocy grup kolumn przemieszczeniowych połączonych oczepami, które pozwolą zapewnić równomierne osiadanie budynków i stabilizację konstrukcji. Takie posadowienie wykonuje się posadowienia na palach, mikropalach, kolumnach betonowych i cementowo-gruntowych, baretach, układach ścian szczelinowych lub z zastosowaniem grodzic stalowych w celu wzmocnienia podłoża.

Apartamenty klasy premium i rzeźba Oskara Zięty

Ta wrocławska inwestycja RealCo to kompleks apartamentowy z sektora premium. Jest tu:

10 kameralnych budynków

a w nich 133 mieszkania

Aktualnie w sprzedaży znajdują się lokale o powierzchni od 41,63 mkw do 120,50 mkw, w tym apartamenty z prywatnymi tarasami na dachu. Standard każdego z nich obejmuje m.in. dźwiękoszczelne okna, instalację przygotowaną pod klimatyzację, dostęp do podziemnego parkingu z przygotowaną instalacją do łatwego montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych, indywidualne boksy rowerowe, paczkomat oraz przestrzenie rekreacyjne, w tym sala fitness i strefa zabaw dla dzieci.

Przyszli mieszkańcy będą mogli w przystępny sposób sprawdzić, jak wyregulować parametry klimatyzacji, videodomofonu czy choćby okiennych nawiewników. Na urządzeniach umieszczono bowiem kody QR, które kierują do odpowiednich filmów instruktażowych. Dzięki nim domownicy łatwo zorientują się w możliwościach jakie daje ich nowy dom i równie prosto zaprogramują je według swego uznania i potrzeb.

Na osiedlu jest centralny dziedziniec, a na nim 7,5-metrowa rzeźbę autorstwa Oskara Zięty,

– Nasza wrocławska inwestycja od początku była projektowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie to już ostatnia prosta przed oddaniem kluczy nowym właścicielom apartamentów – podsumowuje Piotr Jaśkowski, członek zarządu RealCo.

RealCo Property Investment and Development Sp. z o.o. to firma deweloperska, część polskiej grupy kapitałowej Warsaw Equity Group. Jest także członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Działa od 2010 roku. W jej portfolio znajdują się m. in.: wrocławskie realizacje jak Młyn Maria, Nowa Pabianicka czy podwarszawskie Michałowice Parkowa.

Nowe osiedle premium we Wrocławiu. Zdjęcia

Murowane starcie Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE