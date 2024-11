Tak wyglądają nowoczesne bloki z prefabrykatów. To osiedle Celulozowa we Włocławku

To wyjątkowe osiedle w skali kraju. Powstało z nowoczesnych prefabrykatów, czyli czegoś na kształt dawnej wielkiej płyty. Sześć nowych bloków, na każdym fotowoltaika, przestrzeń, place zabaw, obszerny dziedziniec. To osiedle Celulozowa. Mieszkania miejskie na tani wynajem. Czynsz za około 50-metrowe mieszkanie to nieco ponad 600 złotych. A mieszkań jeszcze przybędzie.

To nowoczesne osiedle z "wielkiej płyty"

Osiedle Celulozowa jest wyjątkowe. Można powiedzieć, że to nowoczesne osiedle wybudowane z wielkiej płyty. Każdy z pięciu bloków został bowiem wybudowany z nowoczesnych prefabrykatów. A to oznaczało krótszy czas budowy. Jedno piętro, dużego, pięcioklatkowego bloku powstawało zaledwie w dwa tygodnie. Układano je jak z klocków. Dłużej trwało wyposażanie mieszkań, bo wszystkie oddawano tu w standardzie „pod klucz”.

Muszę przyznać, że uparłem się na te prefabrykaty, bo we Włocławku mamy dwie firmy, które takie prefabrykaty produkują. Wiem, że jest spory popyt na nie, ale za granicą. Większość produkcji idzie do Skandynawii, gdzie taki sposób budowania jest bardzo popularny. Pomyślałem, dlaczego by tej technologii nie wykorzystać u nas? Przyznaję też że wrażenie obserwowania tak szybko powstających budynków, było dla mnie piorunujące – mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Sześć bloków na Celulozowej i dużo przestrzeni

Osiedle Celulozowa powstawało w dwóch etapach. Obecnie stoi tu sześć bloków z 432 mieszkaniami. W tym roku, wiosną, oddano dwa z nich, w których znalazły się 144 mieszkania. W pierwszym etapie wybudowano cztery bloki z 288 mieszkaniami.

To, co zwraca uwagę osób odwiedzających osiedle, to inna, niż przy zwykłej zabudowie deweloperskiej przestrzeń wspólna osiedla. W centrum znajduje się wyjątkowo duży plac, dziedziniec, na którym są place zabaw, siłownie czy sztuczne górki dla dzieci, mała architektura. Jest sporo miejsc parkingowych. Sporo zieleni. Do 40 mieszkań na parterze przypisane są ogródki. Nowe osiedle wybudowane przez prywatnego dewelopera wyglądałoby dziś trochę inaczej.

Bardzo lubiłem przychodzić tu na budowę gdy te bloki budowano. Podczas którejś z rozmów z kierownikiem budowy, powiedział mi podobnie. Ma spore doświadczenie współpracy z deweloperami, i jak mówił, gdyby to osiedle budował deweloper, to w miejscu tego dużego placu stałby już dziś jeszcze jeden blok. Dla nas jest jednak ważna jakość życia mieszkańców, dlatego osiedle urządzono nieco inaczej – opowiada Krzysztof Kukucki.

Osiedle Celulozowa we Włocławku jak wygląda?

Budynki mają po sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Złożone są z pięciu typów modułów (każda klatka schodowa z przypisanymi jej mieszkaniami to odrębny moduł) o zbliżonym wyglądzie zewnętrznym i układzie funkcjonalnym. Różnice wynikają z układu i wielkości mieszkań znajdujących się w każdym module, który na każdej kondygnacji nadziemnej prowadzi do 3 mieszkań.

Wejście do każdej klatki schodowej jest możliwe z dwóch stron, przy czym jedno wejście jest przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Budynki wyposażone są w dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje nadziemne oraz piwnicę. Każdy dźwig umożliwia przewóz mebli, chorych na noszach oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ile wynosi czynsz na Celulozowej we Włocławku?

Mieszkania są wyposażone pod klucz, mają takie urządzenia jak kuchenki indukcyjne, piekarniki czy prysznice. Mieszkania mają też zamontowane drzwi wewnętrzne. Można je wynajmować, ale nie można kupić. Można też dziedziczyć po bliskich prawo do wynajmu.

Za inwestycję odpowiadała spółka Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe. Wykonawcą drugiego etapu projektu była firma Pekabex Bet S.A. Włocławek pozyskał na tę inwestycję dofinansowanie - ponad 41 milionów złotych z Funduszu Dopłat. Budowa kosztowała 54,8 mln zł.

Do dwóch najnowszych bloków pierwsi mieszkańcy wprowadzali się wiosną tego roku. Obecnie wszystkie mieszkania mają już najemców. To nie jest typowy TBS. To mieszkania komunalne.

To są mieszkania na tani wynajem, koszt najmu to 12,32 za metr kwadratowy. To jest cena która mieszkańcy muszą zapłacić. To jest mój autorski projekt z 2014 roku. Kiedy zauważyłem, że jest duża grupa ludzi, która wypada z pola widzenia samorządów. Bo wówczas samorządy skupiały się wyłącznie na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób najuboższych. Z kolei duża część mieszkańców Włocławka nie chciała, bądź nie mogła pozwolić sobie na kredyt hipoteczny. Oni byli pozostawieni sami sobie. I dziś w większości to oni mieszkają na Celulozowej – mówi prezydent Kukucki.

Podczas naboru chętnych, potencjalni lokatorzy musieli się wykazać wystarczająco wysokim dochodem, który pozwoliłby im płacić czynsz. Dodajmy, że czynsz za przykładowo 50-metrowe mieszkanie wynosi tu 616 złotych. Osiedle ma około 14 typów mieszkań o powierzchni od 27 do 74 metrów kwadratowych. Pierwszy etap kosztował około 71 milionów złotych.

Koszt budowy osiedla na Celulozowej we Włocławku

Osiedle budowano w dwóch etapach. Różniły się zarówno liczbą mieszkań jak i ceną ich budowy. Przykładowo, podczas pierwszego etapu, powstało 288 mieszkań. Koszt budowy jednego wyniósł wtedy 4200 zł za metr kwadratowy. Dwa lata później w drugim etapie oddano 144 mieszkania, ale wtedy koszt budowy metra kwadratowego każdego z nich wynosił już około 7 tysięcy złotych.

Za każdym razem miasto pozyskiwało na tę inwestycję 80- procentowe dofinansowanie z Funduszu Dopłat.

Miasto planuje już kolejne nowe mieszkania dla włocławian.

Planujemy też trzeci etap Celulozowej. Potem się przeniesiemy na tereny rewitalizowane. Zakładam, że w tej kadencji zbudujemy kolejne 500 mieszkań – deklaruje Krzysztof Kukucki.

