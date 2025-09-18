Murator Ogroduje: Metamorfoza balkonu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dobudowa balkonu w bloku – jaką technologię wybrać?

W budownictwie od lat najczęściej stosowaną technologią wykonywania balkonów jest zastosowanie konstrukcji nośnej w postaci żelbetowej płyty mocowanej w stropie. Są to tak zwane balkony monolityczne. W nowoczesnych budynkach coraz częściej stosuje się też balkony prefabrykowane, czyli takie, w których gotowe do montażu płyty dostarcza się bezpośrednio z zakładów prefabrykacji. Balkony o konstrukcji monolitycznej nie wymagają podparcia, ale ich największą wadą jest potencjalne ryzyko tworzenia się mostków termicznych. Aby zapobiec stratom ciepła, podczas budowy balkonu monolitycznego należy zadbać o precyzyjną realizację poszczególnych etapów prac. Poza tym, taki balkon może być wykonany wyłącznie w trakcie budowy obiektu. Nie ma zatem możliwości dobudowania go do istniejącego bloku. Są za to inne rozwiązania.

W mieszkaniach bez balkonu można dobudować następujące rodzaje konstrukcji:

balkony przyczepne (podwieszane);

balkony dostawne.

Balkony podwieszane (przyczepne) nie naruszają konstrukcji budynku – mocuje się je do ścian przy użyciu stalowych ram i kotew chemicznych. Jest to technologia prefabrykowana – poszczególne elementy wykonywane są na zamówienie w fabryce, zgodnie z projektem inwestora. Balkony przyczepne znajdują swoje zastosowanie nie tylko w istniejących blokach, ale też w budynkach wielorodzinnych czy kamienicach. Wyróżniają się solidnością, bezpieczeństwem i szybkim montażem – prace można zakończyć nawet w ciągu kilku godzin. Są też stosunkowo tanie.

Balkony dostawne z kolei to konstrukcje samonośne z aluminium lub ze stali, oparte na słupach, mocowane do ściany zewnętrznej punktowo. Wymagają wykonania niezależnego od budynku fundamentu. Z reguły całość tworzy tzw. wieżę balkonową, czyli kilka balkonów instalowanych jeden pod drugim. Balkony dostawne trzeba zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych. W zależności od materiału wykonania stosuje się powłoki malarskie i lakierowanie proszkowo (elementy aluminiowe) lub powłoki cynkowe (elementy stalowe).

Podłoga balkonów dostawnych również może być wykonywana w różnych wariantach, np. z zastosowaniem:

płyty betonowej;

podestu aluminiowego;

podestu stalowego.

Do wypełnienia balustrady używa się szkła, płyt HPL (laminatów kompaktowych) lub blachy perforowanej. Wieże balkonów dostawnych, dzięki niezależnemu posadowieniu, można dobudować praktycznie do każdego rodzaju budynku, bez względu na jego wiek lub konstrukcję. Możliwe jest nawet usunięcie starych standardowych balkonów w obiekcie i dobudowa balkonów dostawnych w ich miejsce. Realizuje się to przy użyciu specjalnej piły, bez naruszenia elewacji. Najczęściej taki zabieg znajduje zastosowanie w przypadku balkonów monolitycznych o bardzo małej powierzchni, które i tak ze względu na zły stan techniczny wymagają już gruntownego remontu. Nie ma konkretnych ograniczeń co do wielkości balkonów dostawnych, ale najczęściej mają one wielkość ok. 6 m². Wiele zależy w tej kwestii od warunków zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dobudowa balkonu w bloku a zgoda wspólnoty

Dobudowa balkonu do mieszkania w bloku wymaga dopełnienia pewnych formalności. Z uwagi na to, że balkony stanowią cześć wspólną nieruchomości, a ich montaż wiąże się z ingerencją w elewację, należy uzyskać zgodę wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Co ważne, zgodę muszą wyrazić wszyscy jej członkowie. Należy też liczyć się z ewentualną decyzją odmowną, co w praktyce ma niekiedy miejsce i wynika z kwestii spornych dotyczących kosztów późniejszego utrzymywania balkonów.

Ze względu na opłacalność całego przedsięwzięcia, z reguły dobudowa balkonów dotyczy większej liczby mieszkań. Jest tak, ponieważ właściciele lokali zdają sobie sprawę z tego, że montaż balkonu to forma inwestycji, która podnosi wartość nieruchomości i ułatwia późniejszy wynajem czy sprzedaż. Stąd zazwyczaj nie ma problemu z przekonaniem pozostałych sąsiadów do pomysłu o dobudowie. Montaż balkonu do pojedynczego lokalu jest raczej rzadko spotykany.

Po wystosowaniu propozycji dobudowy balkonu przez właścicieli mieszkań, resztę spraw załatwia spółdzielnia lub wspólnota. Mowa tu m.in. o zleceniu sporządzenia projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę czy montażu konstrukcji.

Przeczytaj także:

Ile kosztuje dobudowa balkonu w bloku?

Szacuje się, że dobudowa balkonu dostawnego lub podwieszanego o powierzchni około 6 m², wraz z wykonaniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz montażem konstrukcji, to koszt zaczynający się od około 20 tys. zł. W przypadku bardziej skomplikowanych realizacji może sięgnąć nawet 30–40 tys. zł.

Cena zależy od wielu czynników, w tym:

lokalizacji,

liczby chętnych,

wielkości balkonu,

konstrukcji budynku,

rodzaju zastosowanej technologii i materiałów.

Wspólnoty i spółdzielnie często umożliwiają właścicielom mieszkań rozłożenie kosztów takiej inwestycji na dogodne raty. Aby uniknąć problemów ze spłatą zobowiązań (np. po sprzedaży mieszkania), na etapie dopełniania formalności mieszkańcy podpisują umowy notarialne. Do tego trzeba też pamiętać, że konsekwencją dobudowy balkonu będą wyższe składki na fundusz remontowy, co jest konieczne do finansowania późniejszych prac konserwacyjnych i remontowych.