Fasady wentylowane – efektowny i komfortowy budynek

Fasada wentylowana to system ocieplenia i wykończenia ścian budynku, składający się z podkonstrukcji, materiałów izolacyjnych, okładzin elewacyjnych i łączników mechanicznych. Tworzą one wielowarstwową ścianę chroniącą budynek przed czynnikami zewnętrznymi. Charakterystycznym elementem systemu jest występowanie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną elewacyjną.

System ten różni się od izolacji płytami klejonymi do ścian tym, że materiał izolacyjny mocuje się na ruszcie i osłania konstrukcją nośną oraz okładziną elewacyjną. Między tymi elementami zaś pozostaje szczelina wentylacyjna.

Fasady wentylowane – jak to dokładnie działa?

Materiał izolacyjny (najczęściej jest to wełna mineralna) mocuje się do ścian zewnętrznych, układając je między konsolami, do których następnie zostanie przytwierdzona konstrukcja nośna ściany elewacyjnej. Konsole najczęściej wykonane są z aluminium, stali lub drewna – zależy to od rodzaju okładziny elewacyjnej, jaka finalnie zostanie użyta na fasadzie.

Materiał izolacyjny jest mocowany do ścian budynku za pomocą odpowiednich kołków, a do konsol – listwy podkonstrukcji nośnej. Dzięki takiej konstrukcji na skuteczność termoizolacji nie mają wpływu mostki termiczne (miejsca, przez które ucieka więcej ciepła), tworzące się najczęściej w punktach łączenia się stropów i ścian. Osłonięte okładziną elewacyjną mury są też lepiej chronione przed zjawiskami atmosferycznymi.

Autor: EQUITONE/ Materiały prasowe Chmielna Duo, Elewacja wentylowana z materiałem EQUITONE [tectiva] TE00. Projekt S.A.M.I ARCHITEKCI

Między materiałem izolacyjnym o okładziną elewacyjną pozostawia się szczelinę wentylacyjną o szerokości 2-3 cm. Dzięki niej z budynku odprowadzany jest nadmiar wilgoci. Przepływ powietrza zachodzi z dołu do góry. Powietrze nagrzewa się, zbiera wilgoć i uchodzi górnym otworem. W ten sposób konstrukcja pozostaje sucha. Podnosi to izolacyjność budynku, dając jednocześnie we wnętrzu obiektu komfort termiczny. Zimą jest w nim bowiem cieplej, a latem chłodniej, gdyż szczelina wentylacyjna pozwala zarówno bezpiecznie odprowadzić wilgoć z wnętrza domu (unikamy przy tym skraplania pary wodnej, niebezpiecznego dla ociepleń z wełny), jak i nie dopuszcza do wnętrz nadmiaru ciepła z nagrzanej słońcem elewacji.

System fasad wentylowanych zapewnia skuteczną ochronę przed wiatrem, deszczem i skraplającą się wodą. Można wykonać go zgodnie z każdym ze standardów energetycznych budynków (co w kontekście podniesionych w zeszłym roku norm ma szczególne znaczenie). System ten pozwala na otrzymanie idealnej płaszczyzny elewacji (daje możliwość wygubienia wszelkich niedoskonałości powstałych na ścianach zewnętrznych budynku).

Dużą zaletą fasad wentylowanych jest także to, iż stanowią dodatkową izolację akustyczną. Wszystko to sprawia, że warunki panujące dzięki nim w budynku są zdrowe i komfortowe.

Co jeszcze jest bardzo ważne w kontekście eksploatacji budynku przez wiele lat, fasady wentylowane są łatwe w demontażu. Jeżeli na przykład jedna z płyt ulegnie uszkodzeniu można ją łatwo wymienić bez konieczności naruszenia całej konstrukcji lub odświeżenia całej strony elewacji.

Zalety fasad wentylowanych – dlaczego warto?

Odprowadzanie wilgoci – dzięki szczelinie wentylacyjnej wilgoć nie zalega w przegrodach budowlanych, co zapobiega powstawaniu grzybów i pleśni.

Komfort cieplny przez cały rok – zimą system chroni przed stratami ciepła, a latem ogranicza przegrzewanie się budynku.

Izolacja akustyczna – wielowarstwowa konstrukcja tłumi hałas z zewnątrz, zwiększając komfort użytkowników.

Ochrona konstrukcji – warstwa okładziny osłania ściany przed deszczem, wiatrem i promieniowaniem UV.

Trwałość i łatwość konserwacji – elementy elewacji można wymieniać selektywnie bez ingerencji w całość.

Estetyka i elastyczność projektowa – bogata oferta materiałów i systemów montażowych pozwala na pełną swobodę projektowania.

Materiały na okładziny elewacyjne – co wybrać?

Ścianę elewacyjną wykańcza się okładziną zewnętrzną, która chroni konstrukcję wewnętrzną przed deszczem. W przeciwieństwie do fasad ocieplonych w systemie ETICS, do wyboru jest wiele materiałów, różniących się nie tylko estetycznie, ale też walorami użytkowymi, bezpieczeństwem ogniowym czy wreszcie ciężarem. Od niego w dużej mierze zależy rodzaj podkonstrukcji nośnej, używanej do mocowania okładzin – rusztów drewnianych, aluminiowych czy stalowych.

Autor: EQUITONE/ Materiały prasowe Kamienica w Poznaniu, Elewacja wentylowana z materiałem EQUITONE [natura] N411 Projekt Wrzeszcz Architekci

Popularnym materiałem okładzinowym są płyty włókno-cementowe EQUITONE, barwione w masie, dostępne w formie paneli wielkoformatowych o grubościach 8, 10 lub 12 mm, oraz różnorodnym wykończeniu powierzchni. Trzy kolekcje: The Minerals, The Colourfuls The Graphicals pozwalają na stworzenie dowolnego projektu i nadanie realizacji bardzo indywidualnego charakteru.

Płyty EQUITONE powstają z naturalnych surowców i są neutralne dla środowiska (powstają z połączenia między innymi włókien celulozowych, cementu, wody i powietrza). Ich zaletą jest także niezbyt duży ciężar. Mogą być łączone z innymi materiałami, np. szkłem elewacyjnym czy betonem, a także płynnie przechodzić ze ścian na dach, tworząc jednolitą wizualnie powierzchnię. Ogromną zaletą płyt włókno-cementowych jest niepalność (klasa A2-s1, d0), dzięki czemu mogą być stosowane na każdym budynku. Ponadto materiał może być poddany recyklingowi.

Panele EQUITONE zostały z powodzeniem zintegrowane z systemami fasad wentylowanych w różnych projektach architektonicznych, pokazując ich wszechstronność i doskonałą wydajność. W każdym z tych projektów panele EQUITONE odegrały kluczową rolę w zwiększeniu wydajności cieplnej. Umożliwiły montaż zewnętrzny, bez ingerencji w przestrzeń wewnętrzną i minimalizując zakłócenia. Powodzenie tych instalacji podkreśla zdolność EQUITONE do sprostania rygorystycznym wymaganiom nowoczesnej architektury, zapewniając jednocześnie nieograniczone możliwości kreatywnej ekspresji.