Tradycyjne okna uchylno-rozwierane długo dominowały jako wyjście na taras czy balkon. Dziś, dzięki postępowi w technologii stolarki, dostępne są znacznie bardziej zaawansowane systemy. Coraz częściej wybierane są okna i drzwi tarasowe przesuwne – nowoczesne, estetyczne i funkcjonalne.

Okna i drzwi tarasowe przesuwne ‒ zalety stosowania dużych przeszkleń

Okna tarasowe przesuwne zapewniają dobre doświetlenie wnętrza, optycznie je powiększają i przede wszystkim gwarantują wspaniały widok na otoczenie domu. Taka ekspozycja salonu na przydomowy ogród czy taras – oprócz poprawy samopoczucia – nada zarówno wnętrzu, jak i samej bryle budynku oryginalnego charakteru.

Ponadto okna tarasowe przesuwne – poza nowoczesnym i wyjątkowo lekkim wyglądem – cechują się dużą funkcjonalnością. Są skonstruowane w taki sposób, że pomimo dużych gabarytów skrzydeł można je lekko i płynnie przesuwać po prowadnicach, a więc ich otwarcie nie wymaga użycia dużej siły ani dodatkowej przestrzeni.

Wysokiej jakości drzwi tarasowe przesuwne dobrze zabezpieczają przed chłodem, hałasem czy włamaniem. Wyróżnia je bezpieczeństwo użytkowania, a wiele rozwiązań może być zintegrowanych z systemami sterowania automatycznego, co dodatkowo podnosi ich komfort obsługi.

Do najczęściej spotykanych należą konstrukcje okien: podnoszono-przesuwnych HS (HST), uchylno-przesuwnych UPS oraz składano-przesuwnych PSK. W oknach przesuwnych można zastosować zarówno niski, jak i wysoki próg.

i Autor: GettyImages/ Archiwum prywatne Przesuwne systemy drzwi tarasowych pozwalają na zastosowanie dużych przeszkleń

Rodzaje i możliwości poszczególnych konstrukcji

Istotną kwestią jest optymalny dobór stolarki do rodzaju przegrody z jednoczesnym uwzględnieniem: komfortu, trwałości, designu i parametrów, takich jak termoizolacyjność, wodoszczelność czy bezpieczeństwo użytkowania. Producenci systemów przesuwnych dążą do uzyskania maksymalnego przeszklenia o wyraźnie węższych i niższych profilach, co przy większych powierzchniach szyby zapewnia jeszcze lepsze doświetlenie przestrzeni, a tym samym ich jasność i harmonię.

Od rodzaju zastosowanego systemu, a także jego materiału zależy maksymalny wymiar konstrukcji, co jest niezwykle istotne podczas uwzględniania wielkości planowanego przeszklenia. Okna tarasowe przesuwne wykonywane są z tych samych materiałów, co zwykłe okna – czyli z PVC, drewna oraz aluminium.

Jeśli chodzi o możliwości konstrukcyjne (pod względem stosowania dowolnych schematów i gabarytów), to najmniejszy potencjał ma PVC, następnie drewno, a największe – stolarka aluminiowa. Przy czym przy wyborze należy uwzględnić również inne aspekty, takie jak to, że drewno ma niepowtarzalny, elegancki wygląd, z kolei niewątpliwą zaletą PVC jest konkurencyjna cena. Poszczególne rozwiązania różnią się też sposobem otwierania i udogodnieniami poprawiającymi wygodę użytkowania.

i Autor: GettyImages/ Archiwum prywatne Systemy przesuwne z dużymi przeszkleniami dają większy dostęp światła naturalnego

System podnoszono-przesuwny HS

Budowa profili systemów podnoszono-przesuwnych HS pozwala na wykonywanie nowoczesnych, wielkogabarytowych drzwi o dużych przeszkleniach. Każda wersja modelu HS bazuje na niezwykle zaawansowanym mechanizmie – przekręcenie klamki w dół z pozycji zamknięcia powoduje kilkumilimetrowe uniesienie się ciężkiego skrzydła i zwolnienie docisku uszczelek, co umożliwia tym samym jego swobodne przesunięcie.

Dzięki systemowi uszczelek przylgowych drzwi tarasowe przesuwne są bardzo szczelne, a zaawansowane okucia przekładają się na duży komfort pracy. Mimo swoich ogromnych rozmiarów drzwi HS pozostają więc skuteczną barierą przed ucieczką ciepła. Modułowy charakter konstrukcji pozwala na trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych.

Częstym rozwiązaniem w tej konstrukcji jest połączenie części stałych ze skrzydłami przesuwnymi. Można dzięki temu uzyskać większą powierzchnię przeszklenia w części nieotwieranej oraz projektować okna w podziale niesymetrycznym. W tym rozwiązaniu stały element jest szklony bezpośrednio w ramie, a nie w skrzydle.

W efekcie cała konstrukcja sprawia wrażenie lżejszej, a do wnętrz wpada jeszcze więcej naturalnego światła. Wrażenie to dodatkowo może spotęgować zastosowanie przeszkleń narożnych (ze stałym lub ruchomym słupkiem), które jednocześnie będą stanowiły ciekawe rozwiązanie aranżacyjne. Skrzydła po otwarciu nie zajmują miejsca w pomieszczeniu, ponieważ przesuwają się one równolegle do przeszklenia stałego. Dzięki temu nie ma ograniczeń w aranżowaniu wnętrz.

Kolejną zaletą drzwi tarasowych przesuwnych HS jest niski próg. Może on mieć jedynie 3 mm i być zlicowany z podłogą. Rozwiązanie to pozwala na swobodne wyście czy przejazd wózkiem na taras, balkon, werandę czy do ogrodu.

W zależności od schematu złożenia skrzydeł (jest ich kilka) można zastosować wiele wyznaczników wymiarowych. Skrzydła drzwi tarasowych przesuwnych HS mogą występować w kilku wersjach i mieć bardzo różny układ (np. 2- lub 4-kwaterowe). Ich optymalna rozpiętość to ponad 6 m (do 3 m szerokości jedno). Za graniczny wymiar dla drzwi HS z PVC można przyjąć 6 x 2,6 m. Jeśli chodzi o konstrukcje drewniane i aluminiowe, to ogranicza je gabaryt pojedynczego skrzydła i możliwości udźwigu okucia, czyli rolek jezdnych.

Okna systemu HS mogą mieć ościeżnicę o maksymalnej szerokości nawet 650 cm oraz wysokości do 270 cm. Powierzchnia takiego okna może osiągać 14 m². W zależności od zastosowanego oszklenia zdarzają się skrzydła ważące nawet po kilkaset kilogramów. Oczywiście wymiary graniczne tyczą się większości przypadków, ale od każdej reguły są wyjątki, więc nie należy tego przyjmować jako zasady. Każdy producent systemu podnoszono-przesuwnego, w jakim wykonuje się tego rodzaju okna tarasowe, dokładnie określa zakresy dla swojego systemu.

System uchylno-przesuwny PSK

Modele okien uchylno-przesuwnych przeważnie wykonane są ze standardowych profili okiennych, co w wielu przypadkach podkreśla całościowy wyraz architektoniczny stolarki w danym obiekcie. W sytuacji gdy drzwi PSK są zamknięte, ich skrzydło stałe wraz z przesuwnym tworzą linię prostą. Takie rozwiązanie powoduje, że zestaw okienny wygląda bardzo estetycznie.

Zaletami drzwi są ich duża szczelność i rozsądna cena (co przekłada się na ich popularność), wadami – wysoki próg oraz konieczność precyzyjnego operowania skrzydłem.

Na ościeżnicy okien PSK znajduje się widoczna szyna, po której poruszają się wózki zamontowane na wewnętrznej ramie skrzydła ruchomego i ukryte pod specjalnie przygotowanymi do tego celu maskownicami. Otwieranie okien w tym systemie rozpoczyna się od uchylenia (identycznie jak w oknach tradycyjnych poprzez przekręcenie klamki) i odsunięcia skrzydła od progu, by w kolejnym kroku swobodnie je przesunąć.

Okucia stosowane w tego typu oknach mają także liczne funkcje znane z okuć rozwieralno-uchylnych, np. blokadę błędnego obrotu klamki czy mikrowentylację. Ponadto dostępne są nowoczesne rozwiązania umożliwiające elektryczne sterowanie uchyłem. System uchylno-przesuwny umożliwia proste, płynne oraz bardzo ciche przesuwanie nawet bardzo dużych i ciężkich okien tarasowych (klamki z dodatkowym zintegrowanym mechanizmem wspomagającym).

Wymiary tych konstrukcji pod względem wysokości mogą wynosić nawet 300 cm, a w przypadku szerokości pojedynczego skrzydła ok. 180 cm. Cały pojedynczy system okienny może zatem przekraczać 3 m szerokości i mieć powierzchnię do 8 m².

i Autor: GettyImages/ Archiwum prywatne System drzwi składano-przesuwnych

System składano-przesuwny FST

Okna systemu składanego, tzw. harmonijkowe, pod względem wyglądu nie odbiegają wiele od klasycznych okien – w pozycji zamkniętej mają uwidocznione podziały poszczególnych skrzydeł. Charakteryzuje je system okuciowy pozwalający na opcję wkomponowania w jednym ciągu standardowo otwieranych przeszklonych okien z możliwością składania. Można je zastosować praktycznie na całej szerokości otworu w ścianie, co sprawia, że granica pomiędzy domem a ogrodem czy tarasem całkowicie się zaciera. To rozwiązanie stosowane jest także w zabudowach ogrodów zimowych, gdyż umożliwia eleganckie połączenie pomieszczenia z otaczającą je naturą.

Systemy FST dostępne są w różnych konfiguracjach – ich konstrukcja pozwala na złożenie całego przeszklenia i zsunięcie go do jednego lub obu brzegów okna, zarówno na stronę pomieszczenia, jak i na zewnątrz.

Okna systemu harmonijkowego cieszą się coraz większym zainteresowaniem m.in. przez wprowadzenie innowacyjnych systemów okuciowych, np. Roto Patio Fold, które przeznaczone są do systemów z profili drewnianych i PVC. Całkowita masa skrzydła może wynosić obecnie 100 kg, czyli zoptymalizowana konstrukcja pozwala na uniesienie skrzydeł o 20 kg cięższych niż dotychczas.

