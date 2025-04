Art Deco Marymont – luksusowa inwestycja Terra Casa z pozwoleniem na użytkowanie

Art Deco Marymont to już trzecia inwestycja mieszkaniowa w stylu art déco realizowana przez Terra Casa S.A. w Warszawie. W sąsiedztwie Lasku Bielańskiego, przy ulicy Podleśnej, powstał kameralny budynek z 34 apartamentami. Budowa uzyskała właśnie pozwolenie na użytkowanie.

Art Deco Marymont to apartamentowiec zlokalizowany tuż przy Lasku Bielańskim. Inwestycja zapewnia doskonałe połączenie z centrum Warszawy – w bliskiej odległości znajduje się węzeł komunikacyjny Marymoncka i stacja Metra Słodowiec.

Art Deco Marymont – kameralna zabudowa w klasycznym stylu

Art Deco Marymont jest kolejną, po Art Deco Mokotów i Art Deco – Apartamenty na Woli, inwestycją nawiązującą do klasycznego stylu art déco. W budynku powstały 34 apartamenty, z garażem podziemnym z 42 miejscami postojowymi.

Inwestor, spółka Terra Casa, wprowadził również takie udogodnienia dla lokatorów, jak prywatna minisiłownia (zlokalizowana na parterze budynku), system handsfree – umożliwiający poruszanie się po częściach wspólnych bez konieczności używania klucza, specjalne skrzynki pocztowe do zdalnego odbierania przesyłek kurierskich. W obrębie stref wejściowych znajduje się także stacja obsługi rowerów.

Bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia biometryczna kontrola dostępu oraz nowoczesny system monitoringu.

Mając na uwadze ideę relacji miast siostrzanych Chicago i Warszawy, na Marymoncie zrealizowaliśmy kolejny apartamentowiec nawiązujący do stylu art déco Chicago i streamline moderne przedwojennej Warszawy. Budynek i jego wnętrza prezentują się pięknie i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, tak samo jak nasi klienci. Obecnie już rozpoczęliśmy realizację kolejnej inwestycji w stylu art déco w Warszawie tym razem na Mokotowie przy ulicy Białej Koniczyny – inwestycji inspirowanej życiem i twórczością Poli Negri. – powiedział Artur Tłustochowski, Prezes Zarządu

Energooszczędny apartamentowiec

Art Deco Marymont zaprojektowano jako budynek energooszczędny. Inwestycja zostanie wyposażona we własny system fotowoltaiczny, która dostarczy energię niezbędną do eksploatacji części wspólnych. Instalacja oświetleniowa zostanie zrealizowana z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł LED. Ponadto zaplanowano również wprowadzenie systemu odzyskiwania wody deszczowej na potrzeby podlewania roślin na terenach przynależnych do budynku.

