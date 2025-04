Osiedle Belg Apartamenty w Katowicach

Belg Apartamenty proponują wszystko to, czego potrzeba do spokojnego i wygodnego mieszkania w rozwijającej się metropolii – zaledwie 10 minut spacerem do Doliny znanej też jako Sztauwajery, szkoły, sklepy, restauracje w promieniu 7-minutowego marszu – to tylko niektóre atuty tej inwestycji. Zadbaliśmy o to, aby tworząc nowe miejsce do życia, przyczynić się także do uatrakcyjnienia okolicy za sprawą przyjaznych przestrzeni wspólnych i terenów zielonych. Nic dziwnego, że I etap cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Na szczęście dla poszukujących nowych mieszkań niedawno wprowadziliśmy do naszej oferty kolejne lokale w tej lokalizacji,

mówi Anna Łagowska-Cioch, Wiceprezes Zarządu Resi Capital S.A.