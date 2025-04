Mieszkanie dla Zetki. Czy rynek nieruchomości jest gotowy na pokolenie Z?

12:04

Autor: materiały prasowe TDJ Estate Odmienne podejście do zakupu mieszkania i nowe trendy wprowadzone przez pokolenie Z wymuszają na deweloperach zmiany dotychczasowych strategii.

Osoby urodzone po 1995 roku (pokolenie Z) zmieniają rynek nieruchomości. Ich oczekiwania wobec mieszkania zostały ukształtowane przez dorastanie w cyfrowym świecie oraz większą świadomość ekologiczną. Jakie zmiany czekają rynek mieszkaniowy? Czy deweloperzy są na to gotowi? Jakich mieszkań szuka pokolenie Z?

Spis treści

Rozmowy Plusa: Gruntowa pompa ciepła Encor, produkcja firmy Corab Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Generacja Z i młodsze pokolenia zmieniają rynek nieruchomości. Młodzi konsumenci, pomimo trudności z uzyskaniem kredytu i niestabilności zatrudnienia, nie rezygnują z marzeń o własnym „M". Deweloperzy muszą sprostać ich wysokim wymaganiom dotyczącym lokalizacji, standardu i ekologii. Zetki stawiają więcej warunków niż Millenialsi i pokolenie X, woląc dłużej mieszkać z rodzicami, niż godzić się na kompromisy.

Czy pokolenie Z będzie kupować mieszkania? Jeśli tak, to gdzie?

Pokolenie Z uważa, że mobilność jest kluczowa. Przedstawiciele tej grupy są skłonni do częstych zmian miejsca zamieszkania, możliwych dzięki rosnącej popularności pracy zdalnej. Chętniej wybierają wynajem mniejszych, tańszych mieszkań, które lepiej odpowiadają ich dynamicznemu stylowi życia. Jeśli decydują się na zakup nieruchomości, preferują lokalizacje blisko śródmieścia.

Co ciekawe, raport Instytutu Badań Gospodarczych w Szczecinie „Rozwój rynku nieruchomości a preferencje mieszkaniowe pokolenia Z” autorstwa Instytutu Badań Gospodarczych w Szczecinie (M. Grzybowska-Brzezińska i D. Kuberska) wskazuje, że najbardziej pożądane są osiedla graniczące z centrum, a dopiero w dalszej kolejności samo ścisłe centrum. To świadczy o poszukiwaniu kompromisu między dostępem do miejskich udogodnień a bardziej przystępnymi cenami i spokojniejszą atmosferą.

Polecany artykuł: Ceny mieszkań w Polsce na tle krajów europejskich

Pokolenie Z, ceniąc wygodny transport, bliskość miejsc pracy i łatwy dostęp do usług (sklepy, siłownie, tereny rekreacyjne), wywiera istotny wpływ na rozwój współczesnej urbanistyki i standardy nowych inwestycji mieszkaniowych. Ich oczekiwania stają się motorem napędowym dla tworzenia bardziej funkcjonalnych i zrównoważonych przestrzeni miejskich, które odpowiadają ich stylowi życia i realnym potrzebom. Tym samym, pokolenie Z kreuje nową jakość na rynku nieruchomości, promując rozwiązania sprzyjające mobilności, wygodzie i zrównoważonemu rozwojowi.

Mieszkanie dla Zetki wyposażone w nowoczesne technologie

Dorastając w erze cyfrowej, pokolenie Z wysoko ceni nowoczesne technologie. Systemy smart home umożliwiają zdalne zarządzanie domem, co stanowi dla nich istotny atut. Ponadto, pokolenie Z charakteryzuje wysoka świadomość ekologiczna, dlatego preferują mieszkania spełniające ekologiczne standardy. Zwracają szczególną uwagę na energooszczędne rozwiązania oraz wykorzystane materiały budowlane, dążąc do minimalizacji wpływu na środowisko.

Młodzi nabywcy są dziś bardziej świadomi i wymagający – zwracają uwagę nie tylko na cenę czy metraż, ale też na to, jak dany projekt wpisuje się w ich styl życia. To generacja, która szuka przemyślanych rozwiązań, przejrzystej komunikacji i inwestycji, którym można zaufać. Dla nas to jasny sygnał, że jako deweloper musimy być nie tylko wykonawcą, ale też partnerem w procesie wyboru miejsca do życia – mówi Adam Urbański, Dyrektor Sprzedaży TDJ Estate.

Jakim oczekiwaniom pokolenia Z musi sprostać rynek nieruchomości?

Pokolenie Z oczekuje od firm deweloperskich nie tylko funkcjonalnych i nowoczesnych mieszkań, ale również aktywnego reagowania na społeczne i środowiskowe potrzeby współczesnych miast. Inkluzywność, różnorodność i zaangażowanie w lokalne inicjatywy są dla nich kluczowe. W odpowiedzi na te oczekiwania, deweloperzy powinni realizować projekty, które łączą nowoczesne technologie z troską o jakość życia mieszkańców i ich otoczenie.

Naszym celem jest tworzenie miejsc, w których dobrze się mieszka i żyje. W centrum stawiamy człowieka – jego potrzeby, oczekiwania, marzenia. Jesteśmy świadomi zmieniających się trendów na rynku nieruchomości i nowe inwestycje dostosowujemy do oczekiwań młodego pokolenia, oferując nowoczesne, ekologiczne oraz funkcjonalne przestrzenie mieszkalne. Dbamy o ciekawe zagospodarowanie terenu wokół budynków i dążymy do budowania społeczności. Inwestycje realizujemy w duchu zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska naturalnego – dodaje Adam Urbański.

Mieszkanie dla Zetki umożliwiające personalizację przestrzeni

Dla Zetek ważny jest indywidualizm i dążenie do wyrażania swojej tożsamości, dlatego poszukują mieszkań umożliwiających personalizację przestrzeni. Minimalistyczne podejście do aranżacji wnętrz, z naciskiem na funkcjonalność i estetykę, jest dla nich ważne. Preferują elastyczne układy pomieszczeń, które można łatwo dostosować do zmieniających się potrzeb, takich jak praca zdalna czy hobby. Badania potwierdzają, że możliwość samodzielnego kształtowania otoczenia znacząco wpływa na satysfakcję z miejsca zamieszkania. Aby sprostać tym oczekiwaniom, deweloperzy powinni oferować mieszkania z możliwością łatwej adaptacji wnętrz oraz, w przypadku najmu, umożliwiać wprowadzanie własnych modyfikacji, dając młodym ludziom swobodę w kreowaniu przestrzeni odzwierciedlającej ich indywidualny styl życia.

Pokolenie Z zmienia oczekiwania wobec przestrzeni mieszkalnych, kładąc nacisk na mobilność, zaawansowane technologie, ekologię i personalizację wnętrz. Skłania to deweloperów do zmiany podejścia w projektowaniu inwestycji. Młode pokolenia mają potencjał, by w nadchodzących latach zasadniczo przekształcić rynek nieruchomości, promując nowe normy, wartości i priorytety w mieszkalnictwie. Firmy, które zrozumieją i odpowiedzą na te potrzeby, zyskają przewagę konkurencyjną i będą kształtować przyszłość branży, wyznaczając nowe standardy i kierunki rozwoju.

Zobacz też: Najwyższe budynki mieszkalne w Warszawie

Architektura-murator. Podcast 30/30 Czesław Bielecki. Architektura déjà vu