Wynajem mieszkań w Polsce – czy sektor PRS zwiększy dostępność lokali?

Autor: materiały prasowe Kompleks apartamentów na wynajem LifeSpot Podole zlokalizowany jest w południowej części Krakowa.

Wynajem mieszkań w Polsce mierzy się z problemem ich deficytu, który jest jednym z największych wśród krajów Unii Europejskich. Szacuje się, że brakuje około 1,5 miliona lokali. Rozwijający się sektor PRS może rozwiązać ten problem i uzupełnić lukę.

Do czynników pogłębiających deficyt mieszkań w Polsce należą m.in.: dynamiczny rozwój miast, migracja wewnętrzna, zmieniające się preferencje mieszkaniowe młodego pokolenia. Według raportu GUS „Polska w Unii Europejskiej 2024" około 40% Polaków w wieku 25-34 lat wciąż mieszka z rodzicami, co jest jednym z najwyższych wskaźników w Europie. Zaś z danych Cushman & Wakefield wynika, że statystyczny deficyt mieszkaniowy wynosi u nas około 1,5 mln lokali.

Sektor PRS – jak zmniejszyć deficyt mieszkaniowy?

Sektor PRS (Private Rented Sector) w Polsce jest nadal niewielki, ale dynamicznie rośnie. Jak wskazują dane JLL obecnie jest to ponad 21 tys. mieszkań. Aż 97% z nich wybudowano w sześciu największych miastach. Według danych Cushman & Wakefield liczebność tego typu lokali w poszczególnych aglomeracjach wynosi: w Warszawie ok. 7,4 tys., we Wrocławiu 3,1 tys., w Krakowie 2,4 tys., w Poznaniu 1,7 tys., w Łodzi 1,5 tys., w Gdańsku 1,1 tys. i w Aglomeracji Katowickiej ponad 500.

Przewiduje się, że sektor PRS będzie rosnąć – do 2029 r. ok. 50 tys. mieszkań. Aktualnie w budowie znajduje się ponad 7 tys. lokali, a planowych jest kolejnych 34 tys. Jak zaś wskazują analitycy Savills, w ostatnich 12 miesiącach całkowita podaż mieszkań na rynku PRS zwiększyła się o 35%.

Sektor PRS a wysoki standard inwestycji

Sektor PRS koncentruje swoje inwestycje w dużych miastach, gdzie zapotrzebowanie na wynajem jest najwyższe, a wysoki standard mieszkań staje się jednym z kluczowych czynników przyciągających potencjalnych lokatorów. W efekcie inwestycje w sektorze PRS są bardziej zróżnicowane i dostosowane do potrzeb różnych grup społecznych. Istotną rolę pełnią tu również dodatkowe usługi i udogodnienia, poprawiające jakość miejskiego życia.

W PRS najemcy mają możliwość korzystania z funkcjonalnych i estetycznych przestrzeni, które sprzyjają integracji i budowaniu lokalnych społeczności. Dodatkowo, mieszkańcy często mają zapewnioną profesjonalną obsługę techniczną, która reaguje na wszelkie usterki i potrzeby konserwacyjne, co podnosi komfort wynajmu i eliminuje problemy związane z samodzielnym zarządzaniem mieszkaniami – mówi Radosław Politowski, Regional Sales Manager, LifeSpot.

Sektor PRS a profesjonalizacja rynku wynajmu

Oferowana przez sektor PRS profesjonalizacja rynku wynajmu ma szansę polepszyć sytuację mieszkaniową w Polsce. Jej wpływy jest jednak zależny od od tempa rozwoju sektora PRS i dostępności mieszkań w przystępnych cenach. O sukcesie Private Rented Sector zdecydują głównie oczekiwania najemców, takie jak atrakcyjna lokalizacja, wysoki standard i odpowiednie wyposażenie mieszkań. Coraz większą uwagę przywiązuje się także do zrównoważonego rozwoju, energooszczędnych rozwiązań, elastyczności warunków najmu i dostępu do nowoczesnych technologii.

Dzięki stabilnym umowom, przejrzystości zasad i wysokiej jakości mieszkań sektor ten przyciąga coraz większą liczbę najemców, zwłaszcza młodych osób oraz pracowników mobilnych zawodowo. Dodatkowo jasne warunki umów dają poczucie stabilności, co jest istotne dla osób planujących dłuższy wynajem –mówi Radosław Politowski, LifeSpot.

Rozwijający się sektor PRS dzięki nowym inwestycjom, wzrostowi liczby lokali i wprowadzeniu profesjonalnych standardów zarządzania może odegrać ważną rolę w zmniejszeniu luki mieszkaniowej.

