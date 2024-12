Będą nowe mieszkania na tani wynajem. Krajowy Zasób Nieruchomości wesprze budowę 7 tysięcy lokali

11:45

Autor: Szymon Starnawski Przybędzie 7 tysięcy mieszkań na tani wynajem w Polsce

380 mln. zł zostanie przekazane na realizację 7 tysięcy mieszkań w 134 gminach w Polsce. KZN ogłosił 153 decyzje o wsparciu inwestycji w społeczne budownictwo czynszowe. Informację przed świętami podała na platformie X ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Na początku 2024 r. mówiło się nawet o likwidacji KZN. Powodem miały być niewielkie efekty działalności tej państwowej instytucji. W zasobach KZN jest 186 nieruchomości kiedyś użytkowanych, m.in. przez kolej. Ta ziemia dosłownie leży odłogiem, a może przynosić zyski a przede wszystkim korzyści. Nie zaspokoi głodu mieszkaniowego, szczególnie w dużych miastach, ale może poprawić sytuację mieszkaniową tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Krajowy Zasób Nieruchomości – co to jest?

KZN to bank ziemi należącej do Skarbu Państwa. Powstał w 2017 r., aby ułatwiać realizację inwestycji mieszkaniowych na wynajem na nieruchomościach będących państwową własnością. „Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in.”

Niestety z wielkich planów przyświecających powstaniu instytucji niewiele wyszło. Zamiast budowy tysięcy mieszkań udało się ukończyć do początku 2024 r. tylko jedną inwestycję. Nie jest jednak prawdą, że nic się nie działo, gdyż KZN ma udziały w 47 Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Do połowy 2024 r. zostało wydanych 169 pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych z inicjatywy SIM. Jednak od pozwolenia do realizacje jeszcze jest dosyć daleka droga, związana choćby z finansowaniem, które jest realizowana m.in. w oparciu o kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego.

KZN uruchamia wsparcie dla budownictwa czynszowego

Być może jednak wreszcie nadszedł ten czas, kiedy państwowy moloch zarządzający ogromnym potencjałem ziemi pozwoli uwolnić ją wreszcie pod mieszkaniowe potrzeby.

- Przyśpieszyliśmy ze względu na budownictwo i uspójniliśmy system jego wsparcia. W grudniu Krajowy Zasób Nieruchomości wydane 153 decyzji o takich wypłatach w kwocie prawie 380 mln zł. Efektem będzie ok. 7 tys. mieszkania na tani wynajem w 134 gminach. Urządzenie zamykające zarządzające przez PiS Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, które zostało już zdublowane od lat Fundusz Dopłat. W 2025 r. do Funduszu Dopłat, tak jak już informowałem, trafienie dodatkowego miliarda na społeczne budownictwo mieszkaniowe – napisała na platformie X ministra funduszy i polityki regionalnej.

Przeznaczenie w budżecie na 2025 r. aż 5 mld zł na rozwój budownictwa społecznego to realna szansa na jego rozwój. Wsparcie KZN oznacza otwarcie drzwi dla wielu tego typu inwestycji. Jest szansa, że dzięki wsparciu i finansowaniu plany na rozwój tanich mieszkań czynszowych wreszcie doczeka się realizacji

