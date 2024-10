Nowy budynek TBS na warszawskiej Pradze. Wyrazisty łącznik scala dwa jego skrzydła

Warszawa oddała nowy budynek, a w nim 72 mieszkania komunalne. Nowe lokale powstały przy ulicy Stolarskiej 6 na Pradze-Północ. Charakterystycznym detalem inwestycji jest łącznik między dwoma skrzydłami budynku, za którego projekt odpowiada pracownia Inicjatywa Projektowa.

Mieszkania przy ul. Stolarskiej 6 na warszawskiej Pradze mają już swoich lokatorów. Inwestycja wpisuje się program budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez miasto. Zrealizowana została przez praski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i kosztowała ponad 26 mln zł. Ponad 16 mln zł dopłacił Banku Gospodarstwa Krajowego.

72 mieszkania w pełni wyposażone

Budynek przy ul. Stolarskiej 6 ma ponad 3,6 tys. m² powierzchni użytkowej. Oferuje 72 mieszkania - większość jednopokojowych, ale są też mieszkania większe: dwu-, trzy- i czteropokojowe. Wszystkie są wyposażone w kuchenkę, zlew oraz armaturę sanitarną w łazience. Podłogi wykończono gresem i panelami.

W ostatnich latach dzielnica Praga-Północ bardzo się zmienia. Mamy już zmodernizowanych 25 kamienic, na kolejne trzy mamy już pozwolenia. Tych perełek mamy coraz więcej, Praga zmienia się na lepsze – oznajmiła Gabriela Szustek, burmistrzyni dzielnicy.

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury

2 budynki scalone ażurowym łącznikiem

Inwestycję na warszawskiej Pradze tworzą dwa budynki - sześcio- i czteropiętrowy. Scala je charakterystyczny ażurowy łącznik.

- Rozdzielenie obiektu na dwie bryły wynikało z tego, że w tym miejscu pod ziemią przebiega wiązka kabli. Ich przekładanie kosztowałoby milion złotych. Zresztą architektonicznie to nawet korzystniejsze - wytłumaczył ten zamysł Wyborczej Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz Pragi Północ.

- A ponieważ liczyliśmy się z każdym groszem, winda jest tylko w wyższym budynku. Mieszkańcy niższego budynku mogą wjechać windą, a na piętro w swoim bloku dojdą łącznikiem - dodał wiceburmistrz.

Warszawa buduje mieszkania

W ramach polityki mieszkaniowej m.st. Warszawa zwiększa liczbę mieszkań dostępnych na wynajem w mieszkaniowym zasobie miasta. Aktualnie na różnym etapie realizacji jest ok. 2 800 mieszkań, z czego w trakcie budowy prawie 700.

Tylko w 2024 do użytku oddanych zostanie 210 lokali – 24 mieszkania komunalne powstaną przy ul. Cyrulików w Rembertowie, 186 mieszkań TBS u zbiegu ul. Ząbkowskiej i Markowskiej na Pradze-Północ. Kolejnych 489 lokali oddanych zostanie do użytku w latach 2025-2026. Będą to mieszania wybudowane w ramach TBS przy ul. Rudnickiego na Bielanach, Grójeckiej na Ochocie oraz Derkaczy i Agrestowej w Wawrze. W kolejnych latach miasto planuje oddać do użytku blisko 2 tys. mieszkań.

Inwestycje mieszkaniowe realizowane są z budżetu miasta, ale też ze wsparciem Funduszu Dopłat BGK oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

