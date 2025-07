Planowana w 2025 roku przebudowa i rozbudowa układu torowego stacji metra A1 Kabaty, Architektura Budownictwo Infrastruktura ARCHBOX Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na działce po wyburzonej fabryce Polfy blisko ronda Daszyńskiego w Warszawie trwa budowa pierwszego etapu kompleksu NOHO ONE. Generalnym wykonawcą jest firma Atlas Ward Polska. Na powierzchni ok. 100 tys. m² powstaje całkiem nowa siatka ulic w formie eleganckich miejskich pasaży ze skwerami, szpalerami drzew i licznymi lokalami usługowymi w parterach. W planach są m.in. sklepy i restauracje. Wyżej znajdą się mieszkania z segmentu premium o metrażu od 50 do 400 m². Jeszcze wyżej – penthouse'y z zielonymi tarasami. Łącznie zaplanowano tu ponad 2000 lokali mieszkalnych. Ceny porażają: średni koszt zakupu wykończonego mieszkania to 50 tys. zł/m². W lipcu 2025 r. dokonano tu najdroższej potwierdzonej transakcji sprzedaży na polskim rynku mieszkaniowym: 600-metrowy apartament został nabyty za 30 mln zł.

Nowe osiedle to kolejny element przemian w tej części Warszawy, która zmienia się stopniowo w nowe centrum miasta. Do niedawna wyrastały tu głównie wieżowce (a nowe, jak Towarowa Towers czy The Bridge, wciąż są budowane), ale coraz więcej jest też luksusowych budynków mieszkalnych (by wspomnieć choćby o Apartamentach M7 budowanych w ramach inwestycji Towarowa 22).

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budowa NOHO ONE widziana z wieżowca The Bridge

Warszawa jest miastem policentrycznym, a jej kolejne centra pokrywają się z kolejnymi warstwami dziejów miasta. Historyczne, reprezentacyjne Stare Miasto i Trakt Królewski, XIX-wieczne Śródmieście i późniejsze, powojenne centrum funkcjonalne koncentrujące się wokół Pałacu Kultury i Nauki – w tym wielowiekowym procesie „środek” miasta stopniowo przenosił się na zachód. Aktualnie centrum współczesnej, post-transformacyjnej, XXI-wiecznej Warszawy jest Wola, która w ostatnich latach stała się miejscem inwestycji o wielkiej skali

– stwierdza architekt Wojciech Kotecki, współwłaściciel i wspólnik pracowni BBGK Architekci.

Dokładnego terminu oddania inwestycji NOHO ONE do użytku jak dotąd nie podano. Plan miejscowy dopuszcza w tym miejscu budynki od 30 do 55 m wysokości – te ostatnie bliżej ul. Prostej. Od tej strony projektanci z BBGK Architekci zaprojektowali trzy eleganckie budynki. Jak podkreślają, ich architektura będzie nowoczesna i dynamiczna, ale z detalami odwołującymi się do architektonicznej tradycji (okrągłe kolumny i horyzontalne gzymsy). O standardzie premium świadczyć ma m.in. wykończenie: wysokiej klasy prefabrykaty betonowe i naturalny kamień.

W 2025 r. podano informację, iż wykonawcą pierwszego etapu inwestycji została firma Atlas Ward Polska. Obejmie on trzy dziewięciokondygnacyjne budynki apartamentowe z dwoma poziomami garaży podziemnych. Będą też lokale usługowe oraz strefa gastronomiczna. Ten etap prac rozpoczął się w kwietniu 2025 r., zaś zakończy się w marcu 2027 r.

High Ring, czyli obszary intensyfikacji współczesnej zabudowy na Woli

Jak zwracają uwagę przedstawiciele pracowni BBGK Architekci, inwestycja NOHO ONE jest istotna także z urbanistycznego punktu widzenia. Eksperci zauważyli, że dziś na Woli obszary intensyfikacji współczesnej zabudowy koncentrują się w formie swoistego ringu, którego centrum jest rondo Daszyńskiego, znakomicie skomunikowane dzięki autobusom, tramwajom i 2. linii metra. Z tej obserwacji BBGK Architekci wyprowadziło ideę wolskiego „High Ringu”, czyli układu urbanistycznego, którego NOHO ONE ma być integralną częścią.

i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe High Ring, czyli obszary intensyfikacji współczesnej zabudowy na Woli

Urbanistyka zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy myśleć o budynku jedynie w granicach działki, a zastanawiamy się nad tym, w jakie relacje wchodzi z innymi budynkami. Wynosząc doświadczenia XX wieku i modernizmu w planistyce, wiemy już, jak ogromna wartość kryje się w tradycyjnej strukturze miejskiej, w miastach zaprojektowanych z uwzględnieniem percepcji człowieka, w miastach z systemem przestrzeni publicznych połączonych ze sobą ciągami pieszymi, z gramatyką języka klasycznej urbanistyki z jej elementami takimi jak ulica, plac i park

– podkreśla architekt Bartosz Świniarski z BBGK Architekci.

W praktyce NOHO ONE ma się wpisywać w ideę tzw. High Ringu na kilka sposobów. Po pierwsze inwestycja stworzy nowe połączenia komunikacyjne (siatka ulic), zszywających w całość miejską tkankę w tym rejonie. Jak podkreślono, wystarczy zaledwie kilka przejść dla pieszych, żeby połączyć takie obszary jak m.in. Browary Warszawskie, 19. Dzielnica oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Po drugie wysokie budynki od strony ul. Prostej, rosnące w kierunku centrum miasta, nadadzą ulicy reprezentacyjny status. Po trzecie nowe ulice zaprojektowano jako tzw. high streets, dające poczucie wielkomiejskości, a jednocześnie pełne ludzi i żyjące. Jak podkreślają architekci NOHO ONE:

Pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej nie muszą być wynikiem rewolucji, a przemyślanych, ewolucyjnych działań, które ustanawiają połączenia pomiędzy poszczególnymi punktami na mapie. Nie mamy wątpliwości, że następnym krokiem tych zmian mogą być właśnie okolice ronda Daszyńskiego.

