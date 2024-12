Osiedle z widokiem na rzekę? A może z tężnią solankową? Zobacz TOP 10 nowoczesnych osiedli mieszkaniowych

Nowoczesne osiedla, takie jak Modern Mokotów w Warszawie czy Nowe Żerniki to Kosmos we Wrocławiu, nie tylko redefiniują sposób, w jaki projektowane są przestrzenie miejskie, ale również odpowiadają na potrzeby współczesnych mieszkańców. Jakie trendy architektoniczne i ekologiczne kształtują przyszłość miast?

Zapraszamy na subiektywny przegląd najciekawszych osiedli mieszkaniowych harmonijnie łączących różnorodne funkcje, promujące zrównoważony rozwój, kompleksowość i integrację społeczną.

Autor: materiały: Marvipol Development Osiedle "Nowe Żerniki to KOSMOS", dopełnienie osiedla WuWA2 Nowe Żerniki we Wrocławiu.

Nowe Żerniki to Kosmos we Wrocławiu. Proekologiczne rozwiązania

ALSTAL Grupa Budowlana i Marvipol Wrocław Architektów realizują projekt mieszkaniowy: osiedle Nowe Żerniki to Kosmos, będący dopełnieniem nowoczesnej architektury osiedla WuWA2 Nowe Żerniki we Wrocławiu przy ul. Kosmonautów i ul. Architektów.

Wschodnią elewację budynku charakteryzować będzie dynamicznie zaprojektowana ściana zawierająca imponującej wysokości bramę wejściową oraz ekspresyjne balkony i loggie, które kontrastować będą z horyzontalną elewacją północną wyposażoną w galerie. Dwie bramy połączą ciągi piesze osiedla z przestrzeniami półpublicznymi, co będzie sprzyjać integracji mieszkańców i tworzeniu lokalnych wspólnot.

Jednym z głównych elementów projektu jest promowanie proekologicznych rozwiązań. W przestrzenie pomiędzy ogródkami, placami zabaw, zielenią niską i wysoką wpisane będą geometryczne kwatery z trawami, ziołami, drzewami i uprawami mieszkańców, co ma przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności i poprawy jakości powietrza.

Budynek mieszkalny, o kształcie litery „L”, będzie składał się z trzech części o maksymalnej liczbie 13 kondygnacji naziemnych.

W ramach inwestycji powstanie również most biologiczny który połączy osiedle Nowe Żerniki z terenami rekreacyjnymi Glinianek. Kładka ta będzie przeznaczona dla pieszych oraz rowerzystów.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z wielu nowoczesnych udogodnień w ramach inteligentnego domu:

sterowania oświetleniem i wybranymi gniazdkami,

sterowania ogrzewaniem,

monitorowania zużycia energii (kontrola liczników),

monitoringu osiedla CCTV,

wideodomofonów oraz kontroli dostępu do budynku.

W inwestycji zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED, panele fotowoltaiczne na dachach budynków przeznaczone do zasilania części wspólnych oraz zewnętrzny czujnik jakości powietrza.

Kukurydze 2.0. Mieszkalne wieżowce w Katowicach w dialogu z otoczeniem

Osiedle Tysiąclecia w Katowicach, potocznie nazywane Tauzenem, znajduje się przy wjeździe do Katowic od strony Chorzowa, naprzeciwko Parku Śląskiego. Jego projekt powstał na przełomie lat 50. i 60., pierwsze mieszkania oddano do użytku w 1964 roku. To właśnie tutaj znajdują się Kukurydze - najbardziej rozpoznawalne bloki Katowic. Do dziś 90-metrowa Kukurydza jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w stolicy Górnego Śląska.

W 2023 roku w ich sąsiedztwie rozpoczęła się budowa nowego zespołu mieszkaniowego. Stoi za nim pracownia Medusa Group oraz inwestor Henniger Investment, z którym pracownia ta zaprojektowała również rozległe, wielofunkcyjne osiedle Mieszkaj w Mieście w Krakowie.

Na liczącej ok. trzech hektarów działce osiedla Tysiąclecia zaplanowano cztery bloki o wysokości od 12 do 17 kondygnacji. Nowe budynki staną przy ulicy Zawiszy.

Architekci z Medusa Group stworzyli wysokościowce mieszkalne które korespondować będą ze słynnymi Kukurydzami stworzonymi Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę.

Białe wstęgi balkonów i zaokrąglone balustrady strzelistych Kukurydz są podstawą tworzenia kompozycji fasad nowo projektowanych budynków mieszkalnych. W projekcie postawiono też na duże powierzchnie balkonów, są też narożne mieszkania. Budynki z białymi elewacjami i przeszkleniami zostaną wyposażone w podziemne parkingi. By zachować spójność z otoczeniem osiedle nie będzie ogrodzone.

Inwestycja, która realizowana będzie etapami, rozpoczęła się w 2023 roku. Całe założenie ma być gotowe w 2028 roku.

Autor: Mat. prasowe Modern Mokotów

Modern Mokotów. Osiedle w sercu warszawskiego Służewca

U zbiegu ulic Domaniewskiej i Postępu w warszawskim "Mordorze" powstaje mikro-dzielnica Modern Mokotów, zmieniająca krajobraz dawnego Służewca. Deweloper Archicom z Grupy Echo Investment przewiduje zakończenie budowy I etapu na pierwszą połowę 2025 roku.

Micro-dzielnica wybudowana w miejscu dawnych zakładów stworzy nowy, unikalny krajobraz Mokotowa. W elewacjach budynków widoczne będą inspiracje designem kultowych radioodbiorników UNITRA i nawiązania do rytmu konstrukcji fabrycznych hal. Fragmenty wykończenia ścian we wnętrzach części wspólnych to reminiscencje układów scalonych. Architekci z pracowni BBGK zaproponowali również detale i elementy wykończeniowe, nawiązujące do stylistyki popularnych urządzeń elektronicznych.

Osiedle zaprojektowane zostało jako miejsce, które harmonijnie łączy różne funkcje życiowe, zapewniając przy tym mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i dostęp do wszystkich niezbędnych usług.

Dzięki aplikacjom estetyka łączy się z funkcjonalnością i wygodą. Przy pomocy smartfonu można będzie m.in. zdalnie otwierać drzwi wejściowe i przywoływać windy, sterować oświetleniem, regulować temperaturę, wyłączać urządzenia elektryczne czy odblokowywać zamek drzwi wejściowych. Aplikacje umożliwią dostęp do części wspólnych, punktu odbioru paczek, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz stref rekreacyjnych i rowerowni.

W Modern Mokotów przewidziano łącznie ponad 3,5 ha zieleni wokół budynków, w tym sześć ogrodów z nasadzeniami tematycznymi.

Ogólnodostępne ogrody, dziedzińce, otwarte place i sąsiedzka ścieżka będą zachęcać do wspólnego sąsiedzkiego życia, ze strefą workoutu i bezpośrednim połączeniem z placem zabaw. Na poziomie garażu stworzone zostanie miejsce do majsterkowania.

O rozbudowany ekosystem zadba m.in. odzysk wody deszczowej wykorzystywanej do podlewania drzew, krzewów i traw. Pomiędzy nową zabudową powstanie jedno z wielu atrakcyjnych miejsc spotkań – publiczny plac Przemiany otoczony restauracjami, kawiarniami i butikami.

Autor: Allcom Atrium Oliva Gdańsk

Atrium Oliva Gdańsk w gronie najbardziej nagradzanych projektów w Trójmieście

Osiedle Atrium Oliva w Gdańsku powstało przy ul. Grottgera w Gdańsku. Pierwsze apartamenty w Atrium Oliva deweloper Allcom oddał do użytku we wrześniu 2023 roku.

Atrium Oliva to realizacja idei miasta 15-minutowego: do pobliskich kompleksów biznesowych Olivia Business Centre, Alchemii, licznych sklepów, obiektów sportowo-rekreacyjnych, Parku Oliwskiego czy restauracji Starej Oliwy można dotrzeć spacerem lub rowerem.

Wysokie, jasne apartamenty o przemyślanych układach znajdują się w pięciu eleganckich budynkach, otaczających zaciszne patio. Do realizacji inwestycji wykorzystano najlepsze materiały i technologie przyjazne środowisku, a budynki i części wspólne zostały wyposażone w innowacje, takie jak:

windy z odzyskiem energii,

panele fotowoltaiczne,

ogólnodostępną ładowarkę aut elektrycznych oraz gniazda do ładowania aut w hali garażowej,

roślinność filtrującą zanieczyszczenia,

tężnię solankową,

saunę,

elegancką salę klubową,

strefę fitness.

Inwestycja Atrium Oliva zdobyła uznanie niezależnych ekspertów, plasując się w gronie najbardziej nagradzanych projektów w Trójmieście. Doceniona za najwyższą jakość wykonania, innowacyjne podejście oraz wykorzystanie badań z dziedziny neuroarchitektury, tworzy przestrzeń sprzyjającą komfortowi i dobrostanowi mieszkańców.

Zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień, uzyskała też ekologiczny certyfikat BREEAM, potwierdzający troskę o środowisko i zrównoważony rozwój.

Autor: Szymon Starnawski

Nowy Port Bydgoszcz. Kwartał z nadrzecznymi bulwarami

Nowy Port Bydgoszcz zlokalizowany będzie nad brzegiem rzeki, w sąsiedztwie Opery Nova, Wyspy Młyńskiej i Starego Miasta. Aktualnie realizowany etap inwestycji obejmuje ok. 30% całości projektu.

Do wykończenia elewacji oraz części wspólnych wykorzystano kamień, naturalne drewno i stylowe terrazzo. Lekkości nadadzą panoramiczne przeszklenia i szerokie tarasy. Projekt mocno zakorzeniony w Bydgoszczy, czerpie z piękna bydgoskiej secesji. Nowoczesne jej wydanie to detal w postaci delikatnej fali, szykownych ryflowań, łuków i arkad.

W budynkach mieszkalnych inwestor AWZ Deweloper oferuje łącznie ok. 700 mieszkań oraz nowe punkty handlowe i gastronomiczne.

Na zewnątrz zaprojektowano całkowicie prywatne, spokojne dziedzińce dla mieszkańców, które będą miały bezpośrednie wyjście na bulwary i teren nabrzeża. Miejskie, zielone ogrody wypełnione zostaną kompozycjami drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych. Spacerowe bulwary zwieńczone placem miejskim i schodkowym zejściem do wody staną się atrakcyjnym miejscem spotkań i odpoczynku nad rzeką.

Przez środek nowego kwartału przebiegać będzie zielona aleja, łącząca ulicę Focha z ulicą Obrońców Bydgoszczy. Jej charakterystycznym elementem będzie szpaler rozłożystych platanów. Pod drzewami pojawi się kameralne oświetlenie, miejsca relaksu i wypoczynku – nowoczesne siedziska i leżanki.

Równolegle do ulicy Focha, nowy kwartał przecinać będzie przyjazny pasaż pieszy, bez ruchu samochodowego. Pasaż ten połączy nadrzeczne bulwary z ulicą Warmińskiego.

Wszystkie niższe budynki będą pokryte zielonymi dachami.

Odpowiednie kształtowanie zabudowy, barier przestrzennych i ciągów komunikacyjnych oraz wybór stosowanych materiałów poprawi cyrkulację powietrza w mieście.

Garnizon Lofty i apartamenty w Gdańsku. Nowoczesność czerpiąca z historii

„Garnizon” to projekt, który w miastotwórczy sposób łączy funkcje mieszkaniowe, handlowo-usługowe, biurowe, rekreacyjno-sportowe i kulturalne. Obszar Garnizonu liczący około 25 ha położony w centralnej dzielnicy Gdańska – Wrzeszczu, został objęty przez inwestora (Grupę Inwestycyjną Hosssa S.A.) masterplanem, który przewiduje powstanie 12 kwartałów śródmiejskiej zabudowy.

Docelowo Garnizon będzie liczył blisko 7 tys. mieszkańców i stanie się miejscem pracy dla prawie 15 tys. zatrudnionych. Realizacja tego projektu stanowi prawdziwą rewitalizację obszaru, który przez ponad 100 lat, z racji swojego wojskowego charakteru wyłączony był z tkanki miejskiej. Odzyskana dla miasta przestrzeń dawnych pruskich koszarów, harmonijnie wpisała się w swój urbanistyczny kontekst.

Nieocenionym walorem Garnizonu jest obecność otwartych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych zaaranżowanych zarówno pośród zrewitalizowanych obiektów zabytkowych, jak i w obrębie nowych kwartałów zabudowy. Przemieszczanie się w obrębie Garnizonu znacząco ułatwia i uatrakcyjnia układ komunikacyjny, zakładający prymat pieszego nad ruchem kołowym. Użytkownicy samochodów mogą korzystać z rozwiniętej infrastruktury parkingowej, której znaczącą część stanowią podziemne hale garażowe.

Garnizon jako projekt mixed-use łączy kulturę, sport oraz aspekty integracji społecznej. Do dyspozycji użytkowników Garnizonu jest m.in. Klub Muzyczny Stary Maneż, z bogatą ofertą kulturalną, a dla miłośników sportu do dyspozycji są Klub Badmintona i ścianka wspinaczkowa.

Do przestrzeni publicznej wprowadzono elementy sztuki w postaci licznych rzeźb w przestrzeniach ogólnodostępnych, są to rzeźby nie tylko wolnostojące, ale również wkomponowane w elewacjach budynków.

Przekazany do użytku rozległy teren zielony, położony w pobliżu klubu muzycznego, poza letnimi eventami, pełni rolę popularnego miejsca spotkań, wspierając integrację lokalnych społeczności. Zachowany w tej przestrzeni starodrzew, dodatkowo czyni je zachęcającym do spędzania czasu na świeżym powietrzu, rodzinnych pikników oraz gier i zabaw zespołowych.

Realizacja kolejnego centralnie położonego kwartału zabudowy pod adresami Leśmiana 8, 10, 12 oraz Hemara 4 rozpoczęła się w II kwartale 2022 roku, zakończenie prac planowane jest na marzec 2025 roku. Nowa zabudowa powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie parkowych przestrzeni Garnizonu Kultury.

Autor: mat. prasowe Konimpex-Invest Wilda Story, Poznań

Wilda Story Poznań. Szacunek dla historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami

Wilda to dzielnica Poznania, która przyciąga swoją dynamicznością i unikalnym klimatem. Nowy projekt deweloperski Konimpex-Invest będzie położony przy ulicy 28 czerwca 1956 r. nr 156 w Poznaniu. Do wyboru są mieszkania od 1 do 5 pokoi, nawet do 131 m². Planowane zakończenie budowy to IV kwartał 2025 roku.

Lokalizacja Wilda Story jest zgodna z ideą miasta 15-minutowego. Bliskość centrum miasta oraz doskonałe połączenie komunikacyjne sprawiają, że jest to miejsce dla osób ceniących wygodę i szybki dostęp do wszystkich udogodnień miejskich.

Inwestycja deweloperska „Wilda Story”, łączy w sobie szacunek dla historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami.

Składa się z trzech części, każda ma swój niepowtarzalny charakter i funkcję. Budynek, który powstanie od strony ulicy będzie nawiązywał do stylu kamienicznego i powstanie w nim 26 mieszkań. Na parterze zostaną zachowane zabytkowe, odrestaurowane drzwi oraz stylowy neon „Wilda Story”. W drugiej linii zabudowy powstanie nowoczesny budynek, na planie litery „L” z 36 mieszkaniami oraz niski budynek z 3 mieszkaniami dwupoziomowymi i ogródkami.

W inwestycji zostaną zastosowane szlachetne materiały np. kamień naturalny na cokole elewacji czy drewniana stolarka okienna w części odwzorowującej historyczną linię okien. Dopełnieniem nastroju będą designerskie części wspólne, z oświetleniem sufitowym oraz lustrami, a na ścianach pojawią się elementy artystycznej grafiki z historycznymi kadrami Wildy.

W inwestycji zostaną zastosowane zielone dachy, poprawiające izolację budynków, zmniejszające zużycie energii potrzebnej do ogrzewania zimą i chłodzenia latem. W każdym z budynków zaprojektowano część mieszkań z przystosowaniem do montażu klimatyzacji.

Wilda Story to doskonały przykład na to, jak można harmonijnie połączyć różne style architektoniczne, tworząc przestrzeń mieszkalną, która odpowiada potrzebom współczesnych mieszkańców, jednocześnie dbając o środowisko.

Autor: mat. prasowe Archicom Archicom Przystań Reymonta Wrocław

Przystań Reymonta, Wrocław. Tętniące życiem miejsce nad Odrą

Inwestycję Archicomu zaplanowano na terenie wrocławskiego Kleczkowa, tuż obok Mostu Osobowickiego łączącego północ miasta z centrum, po sąsiedzku z Parkiem Stanisława Staszica oraz skwerem Sybiraków. Powstawać będzie w ramach czterech etapów.

Ogólnopolski deweloper wprowadził do oferty sprzedażowej mieszkania mające od jednego do pięciu pokoi. W parterach budynków działać będzie 8 lokali komercyjnych, a dla najmłodszych mieszkańców inwestycji – przy recepcji – otwarta będzie przestrzeń kreatywna dla dzieci. W podziemiach powstanie garaż z miejscami do przechowywania jednośladów. Na zewnątrz zaaranżowane zostaną m.in.: zielone dziedzińce, plac zabaw, ścieżka rowerowa z rampą i stacją napraw jednośladów oraz pergole do odpoczynku.

Oprócz wielu udogodnień lokalizacyjnych lokatorzy będą mieli do dyspozycji szeroki wybór usług, w tym: Archicom Life Services oraz Archicom Smart.

Punkt odbioru paczek, stacja ładowania pojazdów elektrycznych dostępna dla każdego mieszkańca, strefy rekreacyjne i rowerownie zostaną uzupełnione technologią ułatwiającą poruszanie się po terenie inwestycji.

Ogólnopolski deweloper zapewni dostęp do pakietu startowego bezprzewodowego systemu zarządzania inteligentnym domem, który głosowo lub zdalnie umożliwi m.in. sterowanie oświetleniem, regulację temperatury oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych. Smart rozwiązania można następnie rozszerzać i dopasowywać do swoich potrzeb.

,,Mieszkając w Przystani Reymonta pełnymi garściami będzie można czerpać z energii płynącego tuż obok nurtu Odry. To przystań do wypadów do pobliskiego centrum Wrocławia, przystań z widokami na wodę i zieleń oraz przystań do dobrego życia. Mieszkając tu, w kwadrans od wyjścia z domu, załatwi się wszelkie sprawy ułatwiające komfortowe funkcjonowanie, a dojazd lub spacer do pracy, szkoły, przedszkola, sklepów i placówek medycznych stanie się przyjemnym dodatkiem, a nie długotrwałą i uciążliwą rutyną dnia codziennego" - podkreśla Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Osiedle Przystań Reymonta w II etapie obejmuje budynek o kaskadowej konstrukcji, mający od sześciu do ośmiu pięter. Budynek z zapowiadanego etapu będzie gotowy w drugiej połowie 2026 r.

Autor: Skanska Residential Development Poland Osiedle Jaśminowy Mokotów II

Jaśminowy Mokotów. Nowoczesne wille miejskie z bliskością natury

Szósty etap osiedla Jaśminowy Mokotów dewelopera Skanska tworzą wille miejskie i domy w zabudowie bliźniaczej, które spójnie wpisują się w zabudowę wcześniej powstałą w okolicy. Za koncepcję architektoniczną odpowiada BBGK Architekci.

Elewacje willi miejskich zostały wykończone eleganckimi płytkami ceramicznymi, nadając im wyjątkowy charakter. Domy jednorodzinne, z subtelnymi akcentami ceramiki, tworzą harmonijną całość, podkreślając różnorodność architektoniczną osiedla.

W zależności od położenia, do dyspozycji mieszkańców będą przestronne balkony, tarasy lub przydomowe ogródki. Dodatkowo, mieszkańcy najwyższych pięter willi miejskich będą mogli relaksować się na prywatnych tarasach na dachu.

VI etap Jaśminowego Mokotowa to przykład tego, jak nowoczesna architektura może być przyjazna dla użytkownika, co potwierdza Certyfikat BREEAM na poziomie „Very good”.

Mieszkania i domy to połączenie elegancji i nowoczesnych technologii. System Appartme pozwala mieszkańcom na pełną kontrolę nad zużyciem mediów za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej. To innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia codzienne życie i pozwala świadomie zarządzać domowym budżetem.

Nowoczesne technologie, takie jak pompy ciepła w połączeniu z rekuperacją, pozwalają mieszkańcom domów w zabudowie bliźniaczej na pełną kontrolę nad własnym systemem ogrzewania. Dzięki temu budynki stają się bardziej energooszczędne i niezależne od zewnętrznych dostawców ciepła. Panele fotowoltaiczne pozwolą na optymalizację rachunków za energię elektryczną i przyczyniają się do ochrony środowiska.

Osiedle Jaśminowy Mokotów wyróżnia się wyjątkową lokalizacją, która łączy bliskość natury z wygodą życia w mieście. Ponad połowa terenu osiedla to zielone przestrzenie, w tym prywatne ogródki i ogólnodostępny park Enklawa. Dzięki temu mieszkańcy mogą cieszyć się bliskością terenów rekreacyjnych, jednocześnie pozostając blisko centrum miasta.

Nowy Zastal Zielona Góra. Jedna z największych inwestycji mieszkaniowych w Zielonej Górze powstaje w miejscu fabryki wagonów

Grupa PBS Deweloper zamienia obszar przemysłowej historii Zielonej Góry w nowoczesne osiedle mieszkaniowe. W miejscu dawnej fabryki wagonów, powstaje osiedle z widokiem na zieleń.

Koncepcja tarasowej zabudowy jest efektem wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu: lokalizacja na wzniesieniu pozwala z każdego miejsca podziwiać widoki.

Przestrzeń została podzielona na strefy prywatne oraz publiczne oddzielone bujną roślinnością. Nieszablonowy układ budynków stworzył unikalny dziedziniec, a na nim przestrzeń uwzględniającą potrzeby wszystkich grup wiekowych. Najmłodsi odnajdą w strefie dziecięcej miejsce do kreatywnej zabawy, nieco starsze skorzystają z nowoczesnego placu zabaw.

Dolina Gęśnika to również doskonałe miejsce do uprawiania sportu. Urokliwe uliczki w otoczeniu zieleni, a także infrastruktura sportowa czy boisko do piłki nożnej oraz koszykówki zachęcają do aktywnego spędzania czasu.

Pierwszy etap inwestycji to budynek A z mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni, widokiem na zieleń, panoramę miasta oraz lokale usługowe na parterze inwestycji. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie ponad 60 mieszkań Przewidywany termin oddania to I kwartał 2025.

W drugim etapie, budynku B, skoncentrowano się na potrzebach osób, które poszukują większych przestrzeni. W ofercie znajdują się lokale z wyjątkowym widokiem na zieleń oraz malowniczą Dolinę Gęśnika. Przewidywany termin oddania to III kwartał 2026 roku.

