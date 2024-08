Kosmos powstanie w miejscu, które kochają deweloperzy. Taras, zielony most

Nowe Żerniki to Kosmos. Nowa inwestycja firm Alstal Grupa Budowlana i Marvipol Wrocław Architektów

12:55

Budynek mieszkalny, o kształcie litery „L”, będzie składał się z trzech części o maksymalnej liczbie 13 kondygnacji nadziemnych. Wschodnią elewacją budynku będzie dynamicznie zaprojektowana ściana zawierająca imponującej wysokości bramę wejściową oraz ekspresyjne balkony i loggie. Tak ma wyglądać inwestycja Nowe Żerniki to Kosmos we Wrocławiu.

Dopełnienie osiedla WUWA2

Alstal Grupa Budowlana i Marvipol Wrocław Architekci poinformowali, że rusza ich nowa inwestycja. To osiedle "Nowe Żerniki to KOSMOS", które ma być dopełnieniem osiedla WuWA2 Nowe Żerniki we Wrocławiu. - Nowa inwestycja ma na celu stworzenie przestrzeni sprzyjającej zarówno estetyce, jak i funkcjonalności, z naciskiem na ekologię i zrównoważony rozwój - zapewnia deweloper.

W trakcie uroczystego podpisania umowy Generalnego Wykonawcę reprezentowali Dyrektor Operacyjna ALSTAL Grupa Budowlana Katarzyna Kalk oraz Dyrektor Finansowy ALSTAL Grupa Budowlana Anna Galant-Mikołajczak z ramienia Inwestora dokument podpisał Prezes Zarządu Marvipol Wrocław Architektów - Andrzej Nizio.

Osiedle "Nowe Żerniki to KOSMOS". Jak będzie wyglądać?

Budynek mieszkalny, o kształcie litery „L”, będzie składał się z trzech części o maksymalnej liczbie 13 kondygnacji nadziemnych. Dwie podziemne kondygnacje oraz część kondygnacji zero będą tworzyć przestrzeń garażową i techniczną z zielonym tarasem.

Powierzchnia zabudowy 4773 m2 (na działce o powierzchni 5372 m2)

Powierzchnia całkowita części podziemnej:7568 m2

Powierzchnia całkowita części nadziemnej: 27 961,51m2

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 13 013,72m2 (267 mieszkań)

Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 990,80m2 (13 lokali usługowych)

Liczba kondygnacji: - podziemnych: 2 - nadziemnych 13

W ramach inwestycji powstanie również most biologiczny który połączy osiedle Nowe Żerniki z terenami rekreacyjnymi Glinianek. Kładka ta będzie przeznaczona dla pieszych oraz rowerzystów.

Wschodnią elewacją budynku będzie dynamicznie zaprojektowana ściana zawierająca imponującej wysokości bramę wejściową oraz ekspresyjne balkony i loggie, które kontrastować będą z horyzontalną elewacją północną wyposażoną w galerie - opisuje projekt deweloper. - Dwie bramy połączą ciągi piesze osiedla z przestrzeniami półpublicznymi.

Standard budynku ma być wysoki, podobnie jak dbałość o szczegóły.

- Jestem przekonana, że osiedle "Nowe Żerniki to KOSMOS" stanie się wzorem do naśladowania dla przyszłych inwestycji mieszkaniowych.” – powiedziała Dyrektor Operacyjny ALSTAL Grupa Budowlana Katarzyna Kalk.

- Realizacja tego projektu będzie wzorem dla nowej formuły budownictwa mieszkaniowego oraz znaczącym krokiem w rozwoju ALSTAL na Dolnym Śląsku. Wierzę, że osiedle stanie się symbolem innowacyjności i zrównoważonego rozwoju we Wrocławiu.” – mówi dyrektor Oddziału Wrocław ALSTAL Grupa Budowlana Radosław Bodnar.

Zielony dziedziniec, zioła i place zabaw

Na tarasie osiedla wzorcowego w przestrzenie pomiędzy ogródkami, placami zabaw i zielenią niską i wysoką wpisane będą geometryczne kwatery z trawami, ziołami, drzewami, uprawami mieszkańców.

ALSTAL Grupa Budowlana to bydgoska, rodzinna firma budowlana ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego. Działa od ponad 48 lat, specjalizuje się w projektowaniu i generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych obiektów przemysłowych, mieszkaniowych, biurowych, sportowo-rekreacyjnych, basenowych, szpitalnych, energetycznych, a także renowacją zabytków. M.in. są odpowiedzialni za remont Opery Śląskiej w Bytomiu.

Nowe Żerniki i nowy budynek. Wizualizacje