Aspire w Bydgoszczy. Arkada Invest buduje dwie wieże przy ul. Toruńskiej

12:46

Autor: mat. pras. Arkada Invest

Aspire w Bydgoszczy to nowa inwestycja mieszkaniowa od Arkada Invest. Dwie 13-kondygnacyjne wieże pozwolą wprowadzić na rynek 167 mieszkań z tarasami o ponadstandardowych rozmiarach. Dużym atutem inwestycji ma być bezpieczeństwo, zapewniane m.in. przez karty dostępu, monitoring i drzwi antywłamaniowe.

Inwestycja Aspire w Bydgoszczy od Arkada Invest już w budowie

Świętująca niedawno 25-lecie istnienia firma deweloperska Arkada Invest jest w trakcie realizacji kilku nowych inwestycji mieszkaniowych w Bydgoszczy. Dwie wieże Aspire, zlokalizowane przy ul. Toruńskiej, od listopada 2024 r. są już w budowie. Generalnym wykonawcą jest firma P.W. Lech. Zakończenie budowy przewiduje się w 2026 r.

Aspire to dwa wysokościowce mieszkalne o 13 kondygnacjach. Najniższe dwie to wspólna dla obu budynków hala garażowa dla mieszkańców. Wyżej zaplanowano 167 lokali mieszkalnych (d jedno- do pięciopokojowych) o metrażach od 26,40 m². do 101 m². Zwraca uwagę kolorystyka budynków: jedna z wież ma ciemniejszą dolną połowę i jaśniejszą górną, zaś druga odwrotnie. (Warto dla porównania zobaczyć ukończone już dwie wieże mieszkalne w Warszawie: Towarowa Towers).

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podłoża gruntowego pod chudy beton oraz palisady zabezpieczającej skarpę, umożliwiającą wykonanie kondygnacji garażowej

– podaje inwestor.

Nawet 60-metrowe tarasy, inteligentne windy i dodatkowy taras na dachu

Inwestycja przy ul. Toruńskiej 136 w Bydgoszczy ma się wyróżniać wysokim poziomem bezpieczeństwa. Do mieszkań będzie się wjeżdżało szybką, inteligentną windą po użyciu karty dostępu, co ma uniemożliwić dostęp do lokalu osobom niepowołanym. Inwestor zapowiada też solidne drzwi antywłamaniowe, wideodomofony i monitoring części wspólnych budynku.

Autor: mat. pras. Arkada Invest

Wyjątkową atrakcją inwestycji stanie się nowoczesny taras widokowy, zlokalizowany na dachu ostatniej kondygnacji, skąd rozpościerać będzie się zachwycający widok na panoramę miasta i sąsiadujący Park Centralny

– zachwala deweloper. Na dachu znajdą się także panele fotowoltaiczne.

Tarasy będą też przy mieszkaniach. Mają mieć powierzchnię od 10 do aż 60 m2, a więc część z nich będzie miała ponadstandardowe wymiary. Inne mieszkania wyposażone będą w loggie.

Autor: