Nowa Nakielska w Bydgoszczy. Na początek 170 mieszkań w 20 miesięcy

Nowa Nakielska by PHN jest dla nas wielowymiarowo wyjątkowym projektem – to pierwsza inwestycja PHN w Bydgoszczy, realizowana na dawnym terenie Fabryki Obrabiarek do Drewna, gdzie znajduje się kilka zabytkowych budynków z dużą wartość historyczną dla miasta i sentymentalną dla mieszkańców. Zdajemy sobie zatem sprawę z ogromnej wagi inwestycji oraz oczekiwań społecznych, którym sprosta tylko tak doświadczony inwestor jak PHN. Chcemy, aby w miejscu zdegradowanego, poprzemysłowego i niewykorzystanego terenu, powstała zupełnie inna przestrzeń - nowy fragment tkanki miasta, który stanie się ważnym punktem na mapie Bydgoszczy, tętniącym życiem z fascynującą historią w tle - deklaruje Wiesław Malicki, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.