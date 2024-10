DOKI w Gdańsku od Euro Styl. Kolejne 225 mieszkań już w sprzedaży

DOKI w Gdańsku od Euro Styl. Kolejne 225 mieszkań w dzielnicy Młode Miasto już w sprzedaży

DOKI w Gdańsku to inwestycja dewelopera Euro Styl z Grupy Dom Development. W dzielnicy Młode Miasto w ramach tego projektu powstało już ponad 650 lokali, a obecnie do sprzedaży trafiło kolejne 225 lokali od 29 do 123 m². Nabywcy najwyżej położonych mieszkań w nowym obiekcie mogą liczyć m.in. na wysokie sufity oraz wygodne tarasy.

DOKI w Gdańsku od Euro Styl. Kolejny etap w sprzedaży

Inwestycja DOKI realizowana jest w gdańskim śródmieściu, w dzielnicy Młode Miasto. Na dawnych terenach poprzemysłowych powstają m.in. mieszkania, lokale usługowe oraz największy w północnej Polsce food hall w zabytkowym budynku Montowni.

W ramach najnowszego etapu inwestycji wprowadzono do sprzedaży 225 nowych mieszkań (od kawalerek do lokali pięciopokojowych) o powierzchni od 29 do 123 m². Znajdą się one w nowym 9-kondygnacyjnym budynku o ciekawej bryle – to 3 wieże mieszkalne osadzone na wspólnej podstawie. Okolica jest znakomicie skomunikowana tramwajami i autobusami, a nieopodal jest też dworzec kolejowy Gdańsk Główny. Obiekt ma zostać oddany do użytku w II kw. 2027 r.

– Całość zaprojektowano w układzie kwartałów zabudowy śródmiejskiej. Ceramiczna elewacja nawiązywać będzie do ceglanej zabudowy stoczni. Industrialny charakter inwestycji podkreślą panele z blachy dachowej malowane w kolorach charakterystycznych dla kontenerów morskich oraz duże przeszklenia z charakterystycznymi szprosami – tak inwestycję DOKI opisywało przed jej rozpoczęciem miasto.

Wysokie sufity, ogródki i zielone patia, czyli co zaoferuje nowy etap DOKÓW w Gdańsku

W parterach nowej części inwestycji DOKI od firmy Euro Styl zaplanowano 21 lokali handlowo-usługowych. Wyżej znajdą się mieszkania. Na wysokości 1. kondygnacji zaplanowano zielone patia wyłącznie dla mieszkańców. Dodatkowo do niektórych lokali przypisane są prywatne ogródki.

Na szczególną uwagę zasługują dwie najwyższe kondygnacje nowego, 9-piętrowego budynku. Zaprojektowano tu ponad 20 dwupoziomowych apartamentów o wyższym standardzie z wyjątkowymi udogodnieniami. Będzie to widoczne już z zewnątrz – na tych piętrach zastosowana będzie stolarka okienna o podwyższonym standardzie oraz elewacja wykonana w bardziej zaawansowanej technologii.

Co zaoferują same luksusowe apartamenty? M.in.:

mieszkania wysokie na 290 cm,

drzwi wejściowe szerokie na 100 cm,

2 łazienki i garderoba w lokalu,

przesuwne drzwi na taras,

dodatkowa kontrola dostępu w windzie i na klatce schodowej, ograniczająca wstęp osobom niepowołanym,

możliwość zamontowania klimatyzacji.

Dodatkowym atutem będą malownicze widoki na miasto. Przypomnijmy, że ta część inwestycji ma być gotowa w II kw. 2027 r.

