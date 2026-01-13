Murator Remontuje #2: Montaż brodzika i kabiny prysznicowej Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Historia kamienicy przy Wrzesińskiej 2 w Warszawie

Kamienica przy ul. Wrzesińskiej 2 na Pradze, niedaleko Portu Praskiego i nowej kładki pieszo-rowerowej, to pozostałość po dziewiętnastowiecznym pałacu, wzniesionym przez Augusta Zielińskiego w 1863 r. Około 1911 roku pałac nadbudowano na zlecenie Szmula Reichenberga, przekształcając go do roli kamienicy czynszowej. W tamtych czasach ulica Wrzesińska położona była w sąsiedztwie placu końskiego, skupiając lokalnych rzemieślników. Po II wojnie światowej w budynku pod nr 2 mieściła się pierwsza udokumentowana siedziba szkoły żydowskiej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.

Renowacja z zachowaniem starego klimatu

To miejsce dla osób, które obok wygody, szukają czegoś więcej. Dawnej architektury, nieszablonowych przestrzeni, unikalności. Dlatego zadbaliśmy o to, by odtworzyć detale historyczne nie tylko na klatkach schodowych i fasadzie budynku, ale też w mieszkaniach”

– mówi Peter Noack, współzałożyciel i CEO Zeitgeist Asset Management, firmy zarządzającej aktywami dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w pięciu krajach Europy, odpowiedzialnej za rewitalizację i utrzymanie budynku. Podczas renowacji inwestor starał się uwypuklić to, co pozostało z pierwotnego charakteru nieruchomości.

Mieszkania na wynajem o różnorodnych metrażach

Przyszli najemcy Wrzesińskiej 2 – HOME by Zeitgeist będą mogli wybierać spośród rozkładów mieszkań o powierzchni od 26 do 65 m2. Ich pełna oferta znajduje się na stronie home.re. Z lokalami małymi sąsiadują tu duże, 2- i 3-pokojowe, z których większość jest dwustronna i ma widoki na dwie strony świata. Najbardziej wyraziste wnętrza, o wysokości nawet do 4,5 metra, zlokalizowane są na ostatniej kondygnacji. Wzbogacone są o antresole i elementy historycznej więźby dachowej, a także odrestaurowane, drewniane drzwi i okna.

Odrestaurowane patio - dawne podwórko kamienicy

Dodatkowym udogodnieniem jest odrestaurowane patio budynku, wypełnione roślinnością i ławkami, z ogródkiem przynależącym do mieszkania parterowego. Prowadzi do niego oryginalna, stalowa brama w kolorze ciemnej zieleni. Dla osób zmotoryzowanych dostępny jest parking podziemny z dodatkowymi miejscami na rowery. W budynku znajduje się dużo komórek lokatorskich, by zaoferować więcej wygody w części mieszkalnej.

Okolica - Port Praski, dobra komunikacja, cisza i zieleń

Niewątpliwym atutem kamienicy jest jej lokalizacja w samym sercu Starej Pragi, tuż przy obecnie cennym przyrodniczo dawnym porcie rzecznym, który być może niedługo, zostanie zagospodarowany nowymi, ambitnymi i prestiżowymi ze względu na unikatową lokalizację realizacjami architektonicznymi, i nieopodal nowej kładki, biegnącej na drugą stronę Wisły. Miejsce, jak chwali inwestor, jest zarazem ciche, kameralne i pełne zieleni, i dobrze skomunikowane z centrum Warszawy. Dogodne położenie umożliwia szybki transport do śródmieścia i na Stare Miasto. W pobliżu usytuowane są aż dwie stacje metra - Stadion Narodowy i Dworzec Wileński - dwie stacje kolejowe o takich samych nazwach, oraz liczne autobusy i tramwaje.

Pływalnia, plaże nad Wisłą, parki, szkoła, ZOO, zagłębie gastronomiczne

Na Wrzesińskiej 2 przystań dla siebie znajdą miłośnicy aktywnego spędzania czasu. Tuż obok znajduje się pływalnia DOSIR. Budynek graniczy z terenami rekreacyjnymi prawego brzegu Wisły, a w odległości spacerowej są dwa rozległe parki oraz ZOO. Jest to dobry wybór dla rodzin - dzięki bezpośredniej bliskości szkoły podstawowej, pływalni, a także naturalnego placu zabaw.

Życie nocne i kultura

Okolica stanowi też zagłębie lokali gastronomicznych. Znajdziemy tu szeroki wybór restauracji wielu kuchni świata, ale też kultowe praskie bary - miejsca, w których toczy się kulturalne życie nocne. Wieczory i weekendy urozmaicą odbywające się regularnie na prężnie rozwijanej i rewitalizowanej warszawskiej Pradze wydarzenia kulturalne.

Jeden z dwóch obiektów inwestora na Wrzesińskiej

Rewitalizacja kamienicy to drugi – po oddaniu do użytku budynku Wrzesińska 2a - etap inwestycji w całości przeznaczonej pod najem długoterminowy HOME by Zeitgeist. Łącznie oba budynki na Wrzesińskiej oferują dziś 131 mieszkań. Dopełniają ofertę operatora w Polsce, na którą składa się 200 lokali na nowym osiedlu w Gdańsku-Oliwie przy ul. Górskiego 6-12, a także 46 apartamentów dostępnych w odnowionym, historycznym budynku przy ul. Św. Barbary 6/8 w Śródmieściu Warszawy.

