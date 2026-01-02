Novdom, to firma deweloperska założona przez właściciela rowerowej marki Kross. Inwestuje w miastach powiatowych Mazowsza i województw warmińsko mazurskiego: Ciechanowie, Mławie, Płońsku Przasnyszu, Ostrołęce, Szczytnie i Olsztynie. W tym ostatnim mieście realizuje swój drugi projekt po apartamentowcu Macadamia, którego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2024 r.

Na terenie budowy osiedla Dwa Jeziora w Olsztynie trwają intensywne prace w ramach etapów AB oraz CD, a równolegle prowadzone są przygotowania do kolejnych etapów inwestycji.

Olsztyn dobre miejsce na inwestycje mieszkaniowe

Olsztyn, stolica województwa warmińsko-mazurskiego to jedno z najpiękniejszych w Polsce miejsc do zamieszkania lub do zainwestowania w lokum. To jedno z najbardziej malowniczo położonych miast w naszym kraju. Jego krajobraz kształtują dolina Łyny meandrująca między morenowymi wzgórzami oraz liczne jeziora – największe, Ukiel, ma powierzchnię ponad 400 ha. Miasto otulają lasy, które wdzierają się w głąb zabudowy. Wiele osiedli mieszkaniowych leży nad brzegami jezior i pośród lasów. Olsztyn to duży ośrodek przemysłowy, usługowy i miasto akademickie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Kortowie należy do czołowych uczelni w Polsce. Do zamieszkania może zachęcić doskonale zorganizowana komunikacja miejska z tramwajami na czele, woda z sieci wodociągów miejskich czerpana w całości z podziemnych źródeł czy jedna z najnowocześniejszych ekologicznych elektrociepłowni w Polsce, gdzie źródłem energii są... śmieci.

Stąd w ok. 2,5 godziny można dojechać pociągiem IC do Gdańska i do Warszawy. Miasto ma też połączenie kolejowe z portem lotniczym Mazury w Szymanach, ale lotnisko nie może sobie dobrze ułożyć współpracy ani z liniami lotniczymi, ani ze spółkami kolejowymi i pozostaje wciąż na uboczu linii komunikacyjnych województwa i Polski.

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Osiedle Dwa Jeziora w Olsztynie - lokalizacja

Dwa Jeziora powstają w osiedlu Gutkowo w bliskim sąsiedztwie jezior Ukiel oraz Tyrsko przy granicy z sąsiednim osiedlem Likusy. W sąsiedztwie przebiega droga powiatowa nr 527 w kierunku Łukty i linia kolejowa z Olsztyna do Braniewa i Bogaczewa.

Pierwszy tak duży projekt w Olsztynie

Projekt pierwszych etapów osiedla Dwa Jeziora zakładał realizację 4 budynków mieszczących łącznie ponad 100 mieszkań, które swoją konstrukcją i prostym, minimalistycznym designem harmonijnie wpasują się w okoliczny krajobraz. Korzystając z wyjątkowej lokalizacji, architekci zaplanowali części wspólne i miejsca rekreacyjne, które pozwolą mieszkańcom cieszyć się urokami naturalnego otoczenia.

Istotnym elementem założenia będzie zielona przestrzeń wspólna z centralnie zlokalizowanym dziedzińcem i ogrodem deszczowym, pełniącym funkcję naturalnego serca osiedla. Przewidziano uporządkowaną komunikację wewnętrzną, przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców oraz rozwiązania wspierające zrównoważone gospodarowanie wodą opadową.

Poza przestrzenią sprzyjającą relaksowi i sąsiedzkiej integracji mieszkańcy otrzymają także dostęp do placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Wybrane apartamenty będą miały dostęp do tarasów ulokowanych na dachach budynków z panoramicznym widokiem na jeziora. W budynkach zaplanowano komórki lokatorskie, parking podziemny oraz cichobieżne windy.

Dwa Jeziora w budowie

W budynkach etapu AB zakończono wykonanie konstrukcji stropu nad ostatnią kondygnacją. Równolegle realizowane były prace murarskie obejmujące ściany działowe na parterze oraz pierwszym piętrze. Inwestycja wchodzi w kolejny etap, obejmujący dalsze prace przy bryle budynków oraz montaż stolarki okiennej. W tej części inwestycji zaplanowano 56 mieszkań w 2 budynkach.

Kolejny etap CD to 46 mieszkań w 2 budynkach. W budynku C realizowana jest konstrukcja stropu nad garażem oraz prowadzone są prace ziemne wokół obiektu. W kolejnych tygodniach planowane są dalsze prace konstrukcyjne związane z częścią nadziemną budynku. W budynku D trwają prace nad konstrukcją parteru. Następnym etapem będzie wykonanie stropu oraz kolejnych elementów konstrukcyjnych wyższych kondygnacji. Planowany termin oddania II kwartał 2027.

Prowadzone są przygotowania do kolejnych etapów inwestycji – EF oraz GH, które obejmują około 80 lokali mieszkalnych. Będzie to kontynuacja przyjętych założeń urbanistycznych i architektonicznych osiedla, opartych na kameralnej skali zabudowy, funkcjonalnych układach mieszkań oraz wysokiej jakości przestrzeni wspólnych. Projekt zakłada rozwiązania sprzyjające komfortowi codziennego użytkowania, dobry dostęp do zieleni oraz harmonijne wpisanie zabudowy w otoczenie.

Blisko natury, wszystko na miejscu i niedaleko do centrum

To miejsce na północno-zachodnich obrzeżach Olsztyna, w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ukiel i niedaleko położonych jezior Redykajny i Tyrsko. Sąsiednie ulice wyprowadzają na leśne i polne drogi wokół Olsztyna, którymi np. na rowerze można dojechać w malowniczą dolinę Łyny. Bliskość natury, dostęp do licznych terenów zielonych, ścieżek rowerowych, a także plaży i kąpieliska umożliwi przyszłym mieszkańcom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dużym atutem jest także jednoczesne ulokowanie inwestycji blisko centralnej części miasta oraz wielu punktów usługowych i handlowych, jak również popularnych dyskontów spożywczych. Niespełna kilometr dzieli inwestycję od stacji kolei regionalnych Olsztyn Redykajny, a 300 m jest do przystanków autobusowych komunikacji miejskiej. Można stąd w ciągu 10 minut dojechać do stacji Olsztyn Zachodni jednego z dwóch głównych dworców miasta, gdzie zatrzymują się wszystkie pociągi dalekobieżne.

Dwa Jeziora są więc odpowiedzią na potrzeby tych, którzy pragną utrzymać balans pomiędzy codziennym kontaktem z naturą, a dostępem do miejskiej infrastruktury.

Murowane starcie Ściany działowe – murowane czy szkieletowe? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Osiedle zabudowy wielorodzinnej przy ul. Krudowskiego w Łowiczu zaprojektowane przez GDA Łukasz Gaj i Pracownię Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur