Nowe inwestycje mieszkaniowe deweloperów w 2025 r. Króluje Warszawa, ale są i inne nawet mniejsze miasta

7:48

Autor: Szymon Starnawski Mieszkania w nowych lokalizacjach i kontynuacje inwestycji

Jakie, nowe inwestycje mieszkaniowe deweloperzy planują rozpocząć w tym roku? Jaka oferta się w nich znajdzie i w jakich miastach? Dla jakiego klienta będzie ona skierowana? Jakie mieszkania według firm będą cieszyły się największym zainteresowaniem? Managerowie największych firm deweloperskich w Polsce prezentują ofertę na nadchodzący rok.

Spis treści

2025 będzie w mieszkalnictwie w Polsce prawdopodobnie rokiem przełomu. Rząd ogłosił podstawy nowego programu mieszkaniowego „Klucz do mieszkania”. W zaprezentowanej formie zainteresowani nie będą mogli skorzystać z oferty deweloperskiej. Deweloperzy mają jeszcze sporo wolnych mieszkań w gotowych już budynkach, ale rozpoczynają nowe zaplanowane już w strategiach wieloletnich inwestycje. Propozycje są bardzo urozmaicone.

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ronson Development

Agnieszka Gajdzik-Wilgos, manager sprzedaży: Już w marcu w Warszawie wystartuje drugi etap inwestycji Zielono Mi – wyjątkowego osiedla, które cieszy się dużym zainteresowaniem klientów poszukujących komfortowych apartamentów w projekcie, którego istotą jest jego naturalny charakter. W maju skoncentrujemy swoje działania na kilku projektach jednocześnie. We Wrocławiu ruszy budowa osiedla przy ulicy Sobieskiego, natomiast w Warszawie rozpoczniemy realizację dwóch projektów – Marynin oraz Nova Królikarnia 3D.

Latem przeniesiemy naszą uwagę także na Poznań i Szczecin. W czerwcu wystartuje kolejny etap inwestycji Nowe Warzymice 7.1 w Szczecinie, a w lipcu rozpoczniemy dwa projekty w Poznaniu – rozbudowę osiedla Babimojska oraz zupełnie nowy projekt Newton Skyline przy ulicy Bełchatowskiej. We wrześniu zainicjujemy projekt przy ulicy Stojowskiego, który wzbogaci naszą ofertę o mieszkania, odpowiadające na różnorodne potrzeby współczesnych mieszkańców stolicy.

Wszystkie te projekty skierowane są przede wszystkim do klientów prywatnych, którzy poszukują mieszkań o najwyższym standardzie wykonania .

BPI Real Estate Poland

Mariusz Gajżewski, Head of Sales, Marketing and Communication: Główne produkty, na które stawiamy, to mieszkania z segmentu premium lub o podwyższonym standardzie, które w połączeniu z naciskiem na jakość wykończenia, lokalizację i wysoką efektywność energetyczną budynków będą wciąż najchętniej wybierane przez nabywców. W tym roku wprowadzimy do sprzedaży na warszawski rynek mieszkaniowy 101 apartamentów o zróżnicowanej powierzchni i strukturze, od jedno po czteropokojowe w ramach inwestycji PianoForte Planowane w Warszawie PianoForte to projekt premium, o wyjątkowej lokalizacji w pobliżu Parku Morskie Oko i Łazienek Królewskich.

Pracujemy intensywnie nad wprowadzeniem w drugiej połowie 2025 roku kolejnego wieloetapowego projektu na rynku trójmiejskim. będzie projektem o mieszanej strukturze i w zależności od etapu dostarczy mieszkania o podwyższonym standardzie oraz apartamenty premium.

Trust Investment

Łukasz Šedovič, Sales Director: W Katowicach powstaje prestiżowy wysokościowiec klasy premium, który zaoferuje nowoczesne lokale idealne pod wynajem oraz inwestycje kapitałowe. Budynek wyróżniać będzie się elegancką architekturą, wysokim standardem wykończenia oraz licznymi udogodnieniami dla przyszłych użytkowników.

Jednocześnie dbamy o rozwój kameralnych inwestycji mieszkaniowych poza największymi aglomeracjami. W Kielcach i Częstochowie planujemy zrealizować projekty skierowane do klientów, poszukujących przestrzeni w spokojniejszym otoczeniu. W Kielcach także kolejną inwestycję mieszkaniową, która będzie kontynuacją naszego zaangażowania w rozwój lokalnego rynku. W Katowicach druga z planowanych inwestycji zlokalizowana będzie w szczególnie reprezentacyjnej części miasta, co nada jej prestiżowy charakter.

W czwartym kwartale 2025 roku planujemy uruchomienie drugiego etapu inwestycji w Radomiu. Projekt ten będzie kontynuacją rozwoju nowoczesnego osiedla, które cieszy się dużym zainteresowaniem klientów.

Cordia Polska

Tomasz Łapiński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi: Mamy ofertę dla różnego segmentu klientów – od takich, którzy szukają lokali w wyższym standardzie pod inwestycję lub apartamentów wakacyjnych jako tzw. drugi dom, przez duże apartamenty dla rodzin, po mieszkania dla osób, poszukujących pierwszego M lub rozważających wynajem swojej nieruchomości.

Kontynuujemy budowę dwóch rozpoczętych w ubiegłym roku inwestycji: osiedla Hi Mokotów w Warszawie oraz Craft Zabłocie w Krakowie. Rozpoczęliśmy też budowę II etapu osiedla Modena na terenie dawnych zakładów odzieżowych w Poznaniu.

W najbliższych tygodniach uruchomimy niezwykle wyjątkowy projekt na warszawskim Wilanowie – zespół siedmiu willi miejskich z 14 apartamentami. W dalszej części roku planujemy rozpoczęcie nowych budów w Warszawie i w Gdańsku.

Lokum Deweloper

Michał Witkowski, dyrektor ds. sprzedaży: Specjalizujemy się w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Nasze inwestycje zlokalizowane są głównie w centrum Wrocławia, a także w spokojnych, dobrze skomunikowanych dzielnicach miasta.

W tym roku, oprócz realizacji osiedla Lokum la Vida oraz rozbudowy Lokum Porto, skupiamy się na uruchomieniu nowej, wieloetapowej inwestycji, która powstanie w bardzo atrakcyjnej lokalizacji w centrum Wrocławia, przy ulicy Góralskiej. Będzie to nowoczesne osiedle, wpisujące się w ideę 15-minutowego miasta. Swoim charakterem będzie nawiązywało do rozpoznawalnych dzielnic znanych ze światowych metropolii. Jego centralnym punktem stanie się zrewitalizowana stara hala, przekształcona w food hall z bogatą ofertą gastronomiczną.

Okam Capital

Marcin Michalec, dyrektor zarządzający firmy: Naszymi klientami są osoby poszukujące świetnych lokalizacji, wysokich standardów wykończenia, rozwiązań zwiększających komfort życia. W 2025 roku będziemy prowadzić prace nad kolejnymi inwestycjami, m.in. następną położoną w Dolinie Trzech Stawów inwestycją w Katowicach, II etapem Strefy Progress w Łodzi oraz jeszcze nieogłoszoną szerzej, łódzką rewitalizacją, czy naszym, flagowym i strategicznym projektem -dzielnicy przyszłości F.S.O. Park na warszawskiej Pradze Północ. W aglomeracji warszawskiej przygotowujemy też dwie kolejne inwestycje z łącznym potencjałem na około 1000 mieszkań.

Alter Investment

Damian Tomasik, prezes zarządu: W tym roku szczególny nacisk kładziemy na rozwój sektora PRS, odpowiadając na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na najem długoterminowy. Wśród naszych kluczowych przedsięwzięć znajdują się trzy projekty PRS w Gdańsku, przy ulicy Madalińskiego, Warszawskiej i Trakcie Świętego Wojciecha. A także inwestycje jednorodzinne w malowniczych lokalizacjach pod Gdańskiem oraz na Warmii i Mazurach, m.in. w Pomlewie pod Gdańskiem oraz gminie Jeziorany, nad jeziorem Ławki. Ponadto, w naszym portfolio pojawi się oferta gruntu z przeznaczeniem pod hotel w Lądku Zdrój z 300 luksusowymi apartamentami.

Megapolis

Jakub Sobczyński, dyrektor zarządzający: W nadchodzącym roku będziemy kontynuować realizację kluczowych projektów, w tym Osiedla Ozon, Clou Lindego oraz nowego Osiedla Fi. Szczególne miejsce w naszym portfolio zajmuje Clou Lindego, projekt wyróżniający się kameralnym charakterem.

Bouygues Immobilier Polska

W 2025 roku zaplanowaliśmy rozpoczęcie 10 kolejnych projektów, w tym 8 w Warszawie, a także we Wrocławiu i w Poznaniu. To ponad 1000 nowych lokali w różnych lokalizacjach, o różnorodnym metrażu i układzie od 1 do 5 pokoi. Oferujemy mieszkania obejmujące segment popularny, ale również o podwyższonym standardzie. Zarówno single, pary czy rodziny z dziećmi znajdą u nas coś dla siebie – mówi Cezary Grabowski, dyrektor Sprzedaży i Marketingu firmy.

Develia

W tym roku będziemy powiększać portfel projektów w największych miastach w Polsce, dostosowując ofertę do potrzeb różnych grup nabywców. Jego podstawą pozostaną funkcjonalne mieszkania w segmencie popularnym, jak i o podwyższonym standardzie – mówi Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu. W ofercie Develii znajdą się także inwestycje premium, które będą odpowiadać na oczekiwania klientów poszukujących prestiżowych projektów w topowych lokalizacjach.

Autor:

Atal

Zbigniew Juroszek, prezes firmy: Biorąc pod uwagę aktualny stan rynku i możliwości nabywców przewidujemy, że popularne nadal będą dobrze zaprojektowane, funkcjonalne mieszkania o mniejszej powierzchni oraz relatywnie tańsze inwestycje zlokalizowane poza centrami miast, ale z dobrą komunikacją i infrastrukturą. Projekty, odpowiadające na to zapotrzebowanie, klienci znajdą w naszej, bogatej ofercie. Zamierzamy kontynuować rozpoczęte inwestycje oraz ich etapy, a zważywszy na dużą różnorodność i skalę działalności będą to projekty z różnych segmentów rynku we wszystkich ośmiu aglomeracjach, na których operujemy.

źródło: serwis dompress.pl

Szkoła budowania Dom - budować czy kupić gotowy. MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Mieszkania przy ulicy Ananasowej w Warszawie - SGI