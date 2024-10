Przyśpieszenie inwestycji Unikat Apartamenty w Gdańsku. Nowe inwestycje Rutkowski Group

Inwestycja Unikat Apartamenty w gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo przyspiesza. Pierwszy budynek został oddany na sześć miesięcy przed planowanym terminem. To kluczowy moment dla dewelopera, który ma w planach kolejne projekty w Gdańsku.

Spis treści

Przyśpieszona realizacja inwestycji Unikat Apartamenty

Rutkowski Group zakończył budowę budynku A w ramach inwestycji Unikat Apartamenty w maju 2024 roku, a więc na sześć miesięcy przed planowanym terminem.

Kompleks w dzielnicy przy ulicy Belgradzkiej 114 w Gdańsku obejmuje 29 mieszkań, które są już dostępne dla nowych lokatorów.

Deweloper planuje także rozpoczęcie prac nad drugim etapem inwestycji, który planowo ma zakończyć się w kwietniu 2025 roku.

Dogodna lokalizacja z widokiem na Zatokę Gdańską

Osiedle znajduje się w popularnej dzielnicy Piecki-Migowo. Plusem tej lokalizacji jest bliskie położenie Parku „Słoneczniki”, który zapewnia mieszkańcom bliskość terenów zielonych.

Jednocześnie położenie apartamentów zapewnia dostępność miejskiej infrastruktury. Dodatkowo dojazd samochodem do centrum Gdańska zajmuje około 11 minut, natomiast do popularnej plaży w Brzeźnie 18 minut.

Z apartamentów roztacza się także widok na Zatokę Gdańską, c przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności miejsca.

Co oferują Unikat Apartamenty?

W ramach inwestycji zaplanowano nowoczesne apartamenty o wysokim standardzie, które wyróżniają się przestrzennym układem oraz funkcjonalnymi rozwiązaniami.

Każde z mieszkań wyposażono w przestronne tarasy. Projekt Unikat Apartamenty cechuje także mnogość przeszkleń oraz detale wykonane z naturalnych materiałów.

Do dyspozycji mieszkańców są również miejsca parkingowe oraz tereny rekreacyjne.

Plany Rutkowski Group na przyszłość

Rutkowski Group nie ogranicza się do Unikat Apartamentów. Firma planuje nowe inwestycje w Gdańsku, w tym rozwój osiedli Monsa i Matemblevo.

Na osiedlu Monsa, zlokalizowanym na gdańskim Jasieniu przy ul. Konrada Guderskiego, rozpoczęto właśnie sprzedaż mieszkań w ramach V etapu rozbudowy (budynek E). Przyszli mieszkańcy mają do wyboru 60 mieszkań o powierzchni od około 25 m² do 73 m² - od kawalerek po 4-pokojowe apartamenty.

Z kolei sprzedaż mieszkań na osiedlu Matemblevo, położonego przy ul. Dolne Migowo 23 E, dotyczy trzeciego już budynku C. Oferuje on 20 mieszkań, od 2- do 5-pokojowych, o metrażach od 45 m² do 107 m².

Dodatkowo deweloper przygotowuje projekt w nadmorskiej dzielnicy Brzeźno, który będzie stanowił kolejny etap rozwoju na Pomorzu.