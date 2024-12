Willa Papiernia w Konstancinie-Jeziornie. Ekskluzywny apartamentowiec, którego każdy detal powstaje na specjalne zamówienie

Willa Papiernia powstała na osiedlu Mirków w historycznej części podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny. To jedyna dopuszczona do realizacji współczesna inwestycja na terenie objętym ścisłą ochroną służb konserwatorskich. Niemal każdy drobiazg tego kameralnego apartamentowca odtwarza ducha epoki. Willa Papiernia ma być gotowa do zamieszkania w pierwszym kwartale 2025.

Willa Papiernia wyrosła przy ulicy Mirkowskiej 60, pomiędzy starannie odrestaurowanymi budynkami z przełomu XIX i XX wieku, na działce o powierzchni 642 m² z bezpośrednią ekspozycją na park. Zaprojektowało ją Studio Autorskie „Puch”.

Zaoferuje 8 eleganckich apartamentów - każdy o powierzchni ponad 100 m². Budynek jest wspólną inwestycją firm REVI Kompania Deweloperska oraz Europlanning Group. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w obiekcie.

Unikatowa Willa Papiernia - jak z dawnych lat

Willa Papiernia powstała na osiedlu Mirków, w historycznej części podwarszawskiego Konstancina-Jeziorny. Kameralny apartamentowiec jest stylistycznie dopasowany do tej części miasta, do której w roku 1889 przeniesiono z Mirkowa (w dzisiejszym województwie łódzkim) Mirkowską Fabrykę Papieru.

Budynek stanął terenie układu urbanistycznego osiedla robotniczego „Mirków”, wpisanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Inwestor zobowiązany jest więc do przestrzegania stylu dawnych epok.

Niemal każdy element apartamentowca został wykonany na specjalne zamówienie. Każda cegła musiała spełniać wymagania konserwatora - wiernie odwzorowywać te z przełomu wieków oraz ich ponadstuletnie przebarwienia. Każda była więc odrębnie spiekana, aby pomiędzy poszczególnymi cegłami nie było wyrazistej powtarzalności barwnej.

- Mamy duże doświadczenie we współpracy ze służbami konserwacji zabytków. Dzięki temu mimo faktu, iż Willa Papiernia jest obiektem współczesnym i na wskroś nowoczesnym to jednak bardzo dobrze układała nam się współpraca z tymi służbami w dochodzeniu do wypracowania ogólnego stylu budynku. W efekcie nawiązuje on do historycznej zabudowy Mirkowa, ale pozwolono nam także na przełożenie historii na język współczesności i tak też kształtowaliśmy bryłę Willi Papierni. Myślę, że dla przyszłych nabywców lokali najciekawsza byłaby długa dyskusja ze służbami konserwatorskimi na temat każdego detalu – gzymsów, łuków, półłuków i innych form powtarzalnych w historycznych budynkach sąsiednich. Wspólnie wypracowaliśmy udany kompromis. Ustaliliśmy z konserwatorem, że Willa Papiernia będzie wyglądać podobnie, jak okoliczna zabudowa, szczególnie jeśli chodzi o estetykę elementów licowych, jak również części cokołowej, która w istniejących obok budynkach jest tynkowana - opowiada Piotr Zwoliński, architekt z pracownie Puch.

Budowa w zgodzie z historycznym duchem miejsca

- Mamy dużą satysfakcję, iż otwieramy fazę niejako przywracania historycznego ducha tej części Konstancina-Jeziorny i nadawania jej nowych walorów, funkcjonalności i aktywności społecznej. Willa Papiernia graniczy bowiem przez ulicę z terenem bardzo ambitnego, opracowywanego obecnie przez innego inwestora, projektu rewitalizacji Królewskiej Papierni z jej 56-hektarowym terenem. Nabywcy apartamentów w naszej inwestycji będą mieszkali nie tylko wśród starodrzewu z epoki, ale także będą korzystali z całej przyszłej oferty terenu Królewskiej Papierni, gdzie znajdą się między innymi obiekty handlowe, kino, teatr, kawiarnie i restauracje – mówi Mariusz Sawoniewski, prezes spółki inwestorskiej REVI Kompania Deweloperska i Europlanning Group, która realizuje inwestycję.

Na wzór starych warszawskich kamienic

Willa Papiernia utrzymana jest w duchu epoki nie tylko z zewnątrz. Klatka schodowa zbudowana jest na wzór starych warszawskich kamienic - jest przestronna i prześwietlona od góry do dołu. Jej wystrój i klimat będzie nawiązywać do starych kamienic Warszawy.

- Części wspólne od początku fazy projektowej stanowiły przedmiot szczególnej troski ze strony inwestora i projektanta. Tak samo, jak okna i elementy elewacyjne nic w częściach wspólnych nie pochodzi z produkcji seryjnej. Wszystko wykonano wyłącznie na nasze jednostkowe zamówienie. Czy to winda, czy też cała tzw. galanteria w postaci poręczy, pochwytów, skrzynek na listy, klamek, przycisków dzwonków do drzwi, kinkietów i wielu innych elementów użytkowo-dekoracyjnych została wykonana tylko dla Willi Papierni. Zgodnie z naszym projektem nadano tym elementom powłoki galwaniczne w barwie starego złota – podkreśla wiceprezes zespołu inwestorskiego Sebastian Cholewa.

Dodatkowym, znaczącym atutem Willi Papierni, jest ochrona konserwatorska również całego terenu wokół budynku. Widok z okien rozchodzi się na zabytki, bądź też na park.

Oddanie Willi Papierni do użytku planuje się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

