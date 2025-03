Zamieszkaj przy dworcu. W Szczecinie-Dąbiu stara zabudowa kolejowa zamienia się w unikalny kompleks mieszkaniowy

Racławicka Park to oryginalny projekt łączący rewitalizację XIX-wiecznego budynku kolejowego z budynkiem o nowoczesnej architekturze. Będzie to kameralne osiedle, w którym historia łączy się ze współczesnością.

Dąbie – dzielnica zatopiona w naturze

Dąbie to zielono-niebieskie płuca Szczecina. Dzielnica leży wśród drzew i otaczają ją lasy południowej części Puszczy Goleniowskiej. Miejski Las Dąbie to administrowana i zagospodarowana miejska część tego kompleksu. Od północy oblewają dzielnicę wody Małego Dąbia, zatoki jeziora Dąbie, jednego z największych w Polsce. Nad jego zagospodarowanymi brzegami leżą kapielisko z piaszczystą plażą oraz port jachtowy Marina Dabie.

Zabytek z potencjałem

Przedwojenny budynek przy dawnej Bahnhofstrasse powstał w XIX wieku, jest wpisany na listę gminnych zabytków i przez długi czas należał do kolei, która wykorzystywała go jako przychodnię medyczną dla pracowników. Należał do kompleksu dworca Szczecin-Dąbie przy głównej ulicy łączącej stację z centrum. Później przez lata pozostawał opuszczony i popadał w ruinę. Dzięki inwestycji EFSA-Cominco Polen obiekt odzyskuje swoje dawne piękno, a wkrótce zostanie zamieszkany i stanie się częścią osiedla Racławicka Park.

W ramach inwestycji przeprowadzamy rewitalizację zabytkowej elewacji, stolarki okiennej, dachu oraz wnętrz. Zarówno fasada, jak i wnętrza budynku nawiązują do XIX-wiecznej architektury. Ściśle współpracujemy z konserwatorem zabytków – zgodnie z jego wytycznymi odtworzyliśmy dach pokryty tzw. „karpiówką”, czyli czerwoną dachówką w kształcie łuski oraz charakterystycznymi „wolimi oczami”, czyli owalnymi oknami na poddaszu Szymon Wojtyra, Prezes Zarządu w EFSA-Cominco Polen

Mieszkania wśród zieleni w centrum dzielnicy

Rewitalizowany dawny budynek kolejowy należący kiedyś do kompleksu dworca kolejowego Szczecin-Dąbie będzie połączony z nowym skrzydłem, którego architektura nawiązuje do zabytkowego obiektu. Oba budynki będą miały trzy kondygnacje z poddaszem użytkowym.

W zespole zaprojektowano 39 mieszkań – 11 w starej części i 28 w nowej. Lokale mają zróżnicowane powierzchnie i układy; niektóre są dwupoziomowe. Będzie tutaj garaż podziemny, komórki lokatorskie i rowerownia. Wokół budynków rozciąga się strefa zieleni miejskiej, a przez ulicę sąsiadują one z krętym nurtem rzeki Płoni, nad którym urządzony został par z alejkami i ścieżką rowerową wzdłuż rzeki. Alejkami można dojśc wprost do historycznego centrum Dąbia, które było kiedyś osobnym miastem. Tamte czasy pamięta owal dawnego planu urbanistycznego i fragmenty kamiennych murów miejskich.

Nie spóźnisz się na pociąg

Racławicka Park znajduje się w odległości zaledwie 100 m od dworca kolejowego Szczecin Dąbie, na którym zatrzymują się wszystkie pociągi zdążające do Szczecina, również dalekobieżne i międzynarodowe. To najszybsze połączenie komunikacyjne z centrum stolicy Zachodniego Pomorza i regionu. Można także skorzystać z komunikacji autobuswoej, której przystanki znajdują się w pobliżu stacji. W sąsiedztwie są placówki oświatowe, służby zdrowia i handlowe.

