Apartamenty na Żuławach. W Sztutowie powstaje osiedle na skraju lasu i w pobliżu morza

Osiedle Trimare położone jest we wschodniej części Sztutowa w sąsiedztwie wylotowej drogi w kierunku Kątów Rybackich i Krynicy Morskiej. Kameralna inwestycja to trzy niewielkie zespoły budynków złożone z trzech dwu- i trzykondygnacyjnych domów.

Kameralna zabudowa integrująca mieszkańców

W Trimare zaplanowano 189 mieszkań o powierzchni od 28 do 49 m². Osiedle składa się z trzech kompleksów domów wielorodzinnych z połączonych ze sobą po trzy budynki. Dla komfortu mieszkańców pomiędzy ułozonymi równolegle domami jest mnóstwo wolnej przestrzeni. Inwestycja jest już gotowa. Ceny lokali, które pozostają aktualnie w sprzedaży mieszczą się w zakresie od 309 000 zł do 615 000 zł. – Trimare Sztutowo łączy wakacyjny klimat z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz komfortowymi udogodnieniami, przygotowanymi z myślą o potrzebach mieszkańców. Nawet w deszczowe dni do ich dyspozycji pozostają różnorodne atrakcje, w tym sala telewizyjna i bilardowa z aneksem kuchennym – informuje Rafał Skonieczny, dyrektor sprzedaży Dekpol Deweloper.

Ciekawe wzornictwo i ekologiczne instalacje

Projekt inwestycji opiera się na wysokiej jakości materiałach i ciekawym designie. Na elewacji zastosowano okładziny 3D z granulatu Verolith, produkowanego z perlitu – naturalnej skały pochodzenia wulkanicznego, która ma właściwości ciepłochronne. Wzór i kształt okładziny nawiązuje do rybackiej sieci. Projekt tego rozwiązania opracowała pracownia Ideograf z Sopotu.

Wygodne wnętrza o funkcjonalnych układach zostały zaprojektowane tak, by spełniać oczekiwania wymagających klientów.

Eleganckie klatki schodowe zostały wykończone wysokiej jakości gresem, tapetami i lamelami. Przezroczyste balustrady z pochwytem drewnianym i stalową blendą oraz oświetlenie strefy wejścia drewnianymi lampami w stylu loftowym dopełniają aranżację części wspólnych i podnoszą komfort użytkowania.

Trimare jest wyposażone w wysokowydajne gruntowe pompy ciepła o współczynniku SCOP ponad 4, utrzymującym się na tym samym poziomie przez cały rok.

Wśród dodatkowych udogodnień są zewnętrzne zawory do podlewania ogródków lokatorskich. Zawory te są mrozoodporne i samoodwadniające, co eliminuje konieczność odwadniania ich na zimę przy użyciu sprężarek.

Osiedle pośród atrakcji

Trimare z jednej strony jest położone w sąsiedztwie głównej osi komunikacyjnej tej części Mierzei Wiślanej, ale jednocześnie z osiedla można wyjśc na żuławskie łaki i przejść nimi brzegiem Wisły Królewieckiej aż do ujścia nad Zalewem Wiślanym. Od bałtyckiej plaży dzieli osiedle ok. 2,5 km. Prowadzi tam asfaltowa ulica przez lasy mierzei, którą w sezonie kursują meleksy, ale można też skorzystać z bardziej dzikich ścieżek przecinających zalesione wydmy. Nadkładając drogi można dotrzeć do rezerwatu Kąty Rybackie i zobaczyć największe w naszej części Europy gniazdowisko kormoranów.

Rowerzyści mogą wjechać z osiedla na szlaki rowerowe, którymi pocięta jest mierzeja i Żuławy.

Wśród innych atrakcji warto wymienić: park linowy, ośrodki jazdy konnej oraz profesjonalny stadion do beach soccera, czyli plażowej piłki nożnej. Można tutaj zagrać z przyjaciółmi lub obejrzeć zorganizowany turniej. Amatorzy sportów wodnych oprócz bałtyckiej plaży mogą skorzystać z oferty mariny w Sztutowie, położonej przy zwodzony „moście czterech pancernych” kilometr od osiedla. znajdują się m.in. wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków, łodzi motorowych i kabinowych oraz restauracja.

