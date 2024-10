Archicom buduje w Katowicach "nową ikonę miasta" - Mikato. Jest pozwolenie na budowę. Na starym dworcu PKS zamiast biur będą mieszkania

Archicom w Katowicach ogłosił właśnie start swojej pierwszej inwestycji i ma już pozwolenia na budowę. Inwstycja pod nazwą Mikato stanie na działce po dawnym dworcu PKS w samym centrum miasta. Najwyższy budynek ma mieć 59 m. Tak, dobrze pamiętacie - miały tu stanąć biurowce. - To miasto z ogromnym potencjałem i dynamiką w trakcie transformacji, mówi o Katowicach prezes firmy Waldemar Olbryk.

Pusty plac po dworcu autobusowym

Ogrodzony plac w centrum miasta, resztki zabudowań, blaszany kontener, w którym były kasy i poczekalnia. Tak wygląda cenna działka w samym centrum Katowic od kilku lat. To teren po dawnym dworcu autobusowym PKS przy ulicy Skargi, obok Supersamu. Właścicielem było Echo Investment, które miało stawiać tu biurowiec, ale już nie jest. Właśnie ogłoszono, że mieszkania tu zbuduje Archicom, który dostał pozwolenie na budowę. Ten duży deweloper realizował projekty głównie we Wrocławiu, ale też Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie. W Katowicach będzie to pierwsza inwestycja Archicom. Ich sztandarowa inwestycja to Olimpia Port we Wrocławiu.

Podupadłe centrum Katowic. przebudowa Dworcowej

Co wiadomo o inwestycji przy Skargi w Katowicach?

Firma planuje jeszcze w IV kwartale 2024 roku rozpoczęcie prac budowlanych. Plan: wprowadzić do dzielnicy biznesowej funkcje mieszkalne, usługi, rozrywkę i rekreację, a także przyczynić się do ożywienia całego kwartału.

– Podjęliśmy decyzję o wejściu na rynek aglomeracji śląskiej. Analizując trendy, zmieniające się warunki rynkowe i po konsultacjach z miastem, zdecydowaliśmy się na realizację nowoczesnej inwestycji mieszkaniowej, dostosowanej do lokalnych potrzeb. Naszym celem jest stworzenie kolejnej ikony Katowic, która harmonijnie wpisze się w istniejącą architekturę miasta i będzie stanowiła naturalne dopełnienie innych znanych katowickich obiektów. Obecnie prowadzimy zaawansowane prace nad inwestycją, aby zapewnić jej najwyższą jakość. Uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę i wkrótce zaprezentujemy pełną koncepcję projektu, obejmującą wszystkie udogodnienia oraz rozwiązania projektowe – zapewnia Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Mikato, czyli połączenie "ja" i Katowic

Obiekt realizowany w ramach nowej inwestycji otrzyma nazwę „MIKATO”. To wielowymiarowa nazwa, która łączy w sobie „MI” („Ja”) – symbol indywidualności, oraz „KATO” – popularne określenie Katowic, używane przez mieszkańców. „MIKATO” będzie więc doskonałym przykładem harmonijnego połączenia lokalnej tożsamości z nowoczesnym stylem życia, co idealnie wpisuje się w charakter dynamicznie rozwijającego się miasta w sercu Śląska.

Co powstanie na działce po dworcu autobusowym w Katowicach?

Na dawnej działce dworca autobusowego powstanie budynek mieszkalny składający się z trzech segmentów połączonych wspólnym parterem. Każdy z nich będzie wieżą o wysokości od 12 do 18 kondygnacji nadziemnych.

Najwyższa z nich, zaprojektowana od strony ulicy Sokolskiej, osiągnie niemal 59 metrów.

Łącznie w obiekcie znajdzie się 341 mieszkań o zróżnicowanym metrażu.

Projekt przewiduje przestrzenie wspólne

Deweloper zapewnia, że kładzie duży nacisk na stworzenie zrównoważonej infrastruktury komunikacyjnej, która wspiera ekologiczny transport.

Katowicki rynek nieruchomości przyciąga inwestorów

– Katowicki rynek nieruchomości charakteryzuje się dużą unikalnością, w związku z czym przyciąga uwagę wielu deweloperów. To miasto z ogromnym potencjałem i dynamiką w trakcie transformacji. Jest ono atrakcyjne dla młodych, rodzin oraz inwestorów, którzy szukają wygodnych miejsc do życia. Katowice jako centrum metropolitalne, daje także wiele możliwości w zakresie kultury, edukacji i transportu. Cieszymy się z możliwości działania w centrum Śląska i wierzymy, że nasze doświadczenie w tworzeniu przestrzeni sprzyjających dobrostanowi mieszkańców, będzie miało tu szansę na realizację. Dostrzegamy w Katowicach ogromny potencjał dla rozwoju zrównoważonych osiedli, które mogą się tu rozwijać, jak nigdzie indziej. Wdrażając nasze pomysły i innowacyjne rozwiązania, chcemy stać się częścią transformacji i rozwoju Katowic – mówi Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

Mikato przy Skargi, Sokolskiej i Słowackiego. Wizualizacje

