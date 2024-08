Nowoczesne technologie w budownictwie mieszkaniowym. Jak kupuje pokolenie Z? Jakich rozwiązań oczekują młodzi ludzie w swoich mieszkaniach?

Co ciekawe ‒ młodzi ludzie deklarują ekologiczne aspiracje, jednak często nie wdrażają ich w życie. Ponad 70% respondentów naszego badania twierdzi, że w ostatnich latach nie zmieniło nic w swoim mieszkaniu, tak by było bardziej przyjazne środowisku. Bez wątpienia wynika to z faktu, że natrafiają na różne bariery, które im takie działania uniemożliwiają ‒ przede wszystkim praktyczne i finansowe. Uważam, że to przestrzeń do wypełnienia przez deweloperów, którzy powinni dostarczać wszelkich ułatwień mieszkańcom do podejmowania prośrodowiskowych działań i kształtowania nawyków. Spodziewam się, że już wkrótce tego rodzaju praktyki mogą budować przewagę konkurencyjną firm deweloperskich

‒ dodaje Dawid Wrona.