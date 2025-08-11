Murator Ogroduje #2: Sukulenty - jak je uprawiać? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie rodzaje markiz oferuje rynek?

Markiza to rodzaj osłony w formie składanego daszka montowanego na zewnątrz budynku, najczęściej nad tarasem, balkonem lub oknem. Pełni funkcję ochronną przed nadmiernym nasłonecznieniem, ale też przed wiatrem i deszczem. Konstrukcja takiego zadaszenia składa się z przegubowych ramion (wykonanych np. ze stali lub aluminium) oraz rozwijanej tkaniny, która może być sterowana ręcznie za pomocą korby lub elektrycznie przy użyciu pilota. Dzięki dostępności w wielu różnych kolorach i kształtach, markizy mogą też pełnić funkcje dekoracyjne. Wykorzystywane są na balkonach, tarasach oraz przed lokalami usługowymi.

W sklepach można dziś znaleźć wiele różnego rodzaju markiz. Dzieli się je m.in. ze względu na sposób i miejsce instalacji, rodzaj i jakość tkaniny, sposób rozwijania tkaniny (manualne lub elektryczne).

Podstawowy podział obejmuje też markizy kasetowe i markizy bez kasety. Te pierwsze to produkty, w których cała konstrukcja jest zamknięta w specjalnej obudowie chroniącej przed zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Materiał i ramiona markizy chowają się całkowicie do kasety. Drugi rodzaj – markizy bez kasety nie posiadają żadnego elementu chroniącego, a wałek z tkaniną jest odsłonięty i narażony na działanie czynników atmosferycznych. Istnieje też forma pośrednia – markiza półkasetowa z częściowo zasłoniętą obudową.

Czym się kierować, szukając markizy na balkon?

Wybierając markizę na balkon, w pierwszej kolejności należy określić przeznaczenie oraz wymiary produktu. Inny rodzaj zadaszenia montuje się na tarasach, a inny na balkonach. Wielkość tkaniny markizy odpowiadająca szerokości balkonu czy tarasu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Warto zastanowić się nad pozostawieniem części balkonu nieosłoniętej, aby nie zaciemnić nadmiernie mieszkania czy też zostawić sobie przestrzeń do odpoczynku w pełnym słońcu. Obserwacja nasłonecznienia na balkonie w ciągu dnia ułatwi dobór szerokości i długości poszycia tak, aby uzyskać optymalne zacienienie.

Kolejną istotną kwestią jest wybór typu markizy według rodzaju obudowy (kasetowe, półkasetowe, bez kasety). Warianty z zamkniętą konstrukcją są droższe, ale zapewniają ochronę najważniejszych mechanizmów. Markizy bez kasety są całkowicie wystawione na działanie czynników pogodowych, jednak ich cena jest z reguły najniższa. Ten typ dobrze się sprawdzi na balkonach zadaszonych.

Na etapie wyboru markizy na balkon bardzo ważny jest rodzaj i jakość materiału. Odporność tkaniny na działanie promieniowania słonecznego będzie najistotniejsza w przypadku balkonów skierowanych na południe oraz na zachód. Poszycie powinno też mieć dobrą odporność na wilgoć. Najlepsza ochronę w tym zakresie zapewniają materiały impregnowane, które dodatkowo chronią przed zabrudzeniami.

Montaż markizy na balkonie w bloku – przepisy, gdzie zgłosić?

Wiele osób zastanawia się, czy montaż markizy balkonowej w mieszkaniu w bloku wymaga wcześniej dopełnienia jakichkolwiek formalności w formie pozwoleń czy zgód.

Zasadniczo markizy balkonowe są uznawane za urządzenia niewymagające uzyskania oficjalnych zgód budowlanych, w szczególności pozwolenia budowlanego. Choć przepisy nie odnoszą się wprost do markiz, w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego napisano:: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości nieprzekraczającej 3 m." Z drugiej strony, w tej samej ustawie można przeczytać, że w przypadku montażu na obiektach budowlanych urządzeń o wysokości ponad 3 m będzie już wymagane zgłoszenie robót budowlanych. Jeśli nie ma pewności co do interpretacji przepisów, warto skonsultować się z lokalną administracją architektoniczno-budowlaną.

A co ze zgodą wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej? Tu sprawa jest jasna – zamiar montażu markizy balkonowej należy zawsze zgłosić w spółdzielni lub wspólnocie, poprzez złożenie stosownego wniosku. Z reguły nie ma problemu z otrzymaniem zgody na zamocowanie takiej konstrukcji, ale nie zawsze tak jest. Trzeba też liczyć się z tym, że konieczne będzie dostarczenie bardziej szczegółowych informacji o specyfikacji produktu bądź zgoda nie zostanie udzielona. Może tak się zdarzyć wtedy, gdy montaż markizy balkonowej będzie:

ingerował w wygląd budynku;

groził uszkodzeniem elewacji;

naruszał przestrzeń wspólną;

naruszał przestrzeń należącą do części wspólnej nieruchomości.

Na szczęście na rynku dostępnych jest dziś wiele markiz o różnych typach konstrukcji. Wśród nich można znaleźć i takie, które nie będą naruszały regulaminu wspólnoty czy obowiązujących przepisów prawa.

Co zamiast markizy na balkon?

Warto pamiętać, że markiza balkonowa to nie jedyny rodzaj osłony, który ochroni nas latem przed uciążliwym nasłonecznieniem na balkonie. Do wyboru jest wiele innych produktów, które w dodatku nie wymagają uzyskania żadnych zgód i pozwoleń.

Jedną z takich propozycji może być klasyczny parasol ogrodowy. To wygodne i proste w użytkowaniu rozwiązanie, które można wykorzystywać latem, a zimą – przechowywać wewnątrz mieszkania. Dobrym pomysłem jest również żagiel ogrodowy – wodoodporna tkanina montowana do ścian, sufitów lub balustrad za pomocą linek lub karabińczyków. Innym sposobem na ochronę przed nasłonecznieniem na balkonie jest pergola balkonowa, która także nie wymaga pozwolenia i stanowi przy tym efektowny element aranżacji balkonu.

