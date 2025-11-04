Nowa listwa PVC BP30S od Bella Plast

Listwa BP30S (100 mm – 250 mm) to kolejna już odsłona popularnej serii listew startowych PVC regulowanych do systemów ociepleń budynków metodą „lekką – mokrą” (BSO, ETICS).

Listwa składa się z dwóch elementów: BAZY, którą montujemy do ściany budynku oraz ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO, stanowiącego szeroką półkę wraz z systemowym okapnikiem z siatką szklaną.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP30 - element zewnętrzny: odłamywanie sekcji

Montaż zestawu polega na zamontowaniu BAZY do ściany budynku za pomocą wkrętów. BAZA gwarantuje uzyskanie dobrze wypoziomowanej półki, która wyznacza nam początek i pierwszy poziom naszej elewacji ociepleniowej. Po zamontowaniu płyt izolacji termicznej na ocieplanej ścianie, ale jeszcze przed rozpoczęciem klejenia i montażu siatki szklanej zbrojącej – należy zamontować ELEMENT ZEWNĘTRZNY wsuwając go do BAZY w podwójną specjalną półkę znajdującą się w BAZIE.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe BP30S - baza

Wymiary ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO pozwalają zastosować zestaw do płyt izolacji termicznej od 100mm do 250mm i więcej, max do 300mm. Jednak przed montażem ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO należy zmierzyć grubość płyty izolacji termicznej i dostosować szerokość ELEMENTU ZEWĘTRZNEGO do danej grubości płyty poprzez wzdłużne odłamanie ewentualnego nadmiaru w szerokości półki w ELEMENCIE ZEWNĘTRZNYM. Odłamując jednorazowo jedną lub dwie sekcje uzyskujemy listwę dla dowolnych grubości płyty izolacyjnej w zakresie 100mm do 200mm, natomiast jeżeli nie odłamujemy żadnej sekcji po prostu mamy listwę do grubości płyty od 200mm do 250mm, a nawet 300mm.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe Montaż listwy BP30S

Listwa BP30S (100mm – 250mm) posiada zintegrowany okapnik, który powoduje, że system jest kompletny i nie ma potrzeby montowania dodatkowego produktu czyli okapnika.

Listwa BP30S (10mm – 250mm) wykonana jest z PVC i w odróżnieniu od listew startowych aluminiowych nie jest mostkiem termicznym.

Zaleca się montaż ELEMENTU ZEWNĘTRZNEGO czyli wsunięcie go do BAZY z przesunięciem w fazie w stosunku do każdego kolejnego łączenia ze sobą BAZY z kolejną BAZĄ na tzw „zakład”.

Autor: Bella Plast/ Materiały prasowe Montaż BP30S - wsuwanie elementu zewnętrznego w bazę

Listwa BP30S (100mm – 250mm) jest bardzo użytecznym, uniwersalnym zestawem do praktycznie każdej grubości izolacji termicznej i wystarczy utrzymywać zapas magazynowy w hurtowni lub przez wykonawcę, tylko tego jednego zestawu: gotowego i funkcjonalnego na każdą kolejną budowę niezależnie od przyszłej, nieznanej dzisiaj grubości płyt izolacji termicznej. Zatem kiedy po zakończonej budowie elewacji pozostaną nie wykorzystane sztuki produktu – można użyć je na kolejnej budowie.

Listwa posiada KOT – Krajową Ocenę Techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie).