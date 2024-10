Technologie budowlane dla oszczędności energii

Energooszczędne budownictwo jest ważne z kilku kluczowych powodów, które mają znaczenie zarówno dla środowiska, jak i dla ekonomii oraz jakości życia mieszkańców. Wykorzystanie innowacyjnych technologii oznacza niższe rachunki za ogrzewanie i klimatyzację dla użytkowników, co w dłuższej perspektywie generuje znaczne oszczędności.

Firma Soudal, która na polskim rynku jest jednym z najważniejszych promotorów technologii i systemów w pełni odpowiadających strategii budownictwa energooszczędnego, proponuje inwestorom skuteczne rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną zarówno w przypadku nowych budynków, jak i obiektów modernizowanych.

Energooszczędny montaż okien i drzwi

Trójwarstwowy montaż okien, określany także jako „szczelny montaż” stał się już standardem w energooszczędnym budownictwie w Polsce. Ceniony na rynku Soudal Window System, opracowany przez firmę Soudal i sprawdzony na tysiącach inwestycji, to doskonały przykład rozwiązania, pozwalającego uzyskać najwyższe parametry izolacyjności termicznej złącza okiennego. System polega na zastosowaniu trzech warstw, które pełnią różne funkcje w celu zabezpieczenia przed wilgocią, stratami ciepła i niekorzystnymi warunkami atmosferycznym. Warstwę środkową stanowi poliuretanowa pianka, która szczelnie wypełnia wolne przestrzenie, zapobiegając utracie ciepła przez szczelinę wokół okna lub drzwi. Rolę ochronną dla pianek spełniają taśmy paroizolacyjne. Taśma paroprzepuszczalna chroni piankę przed wnikaniem wilgoci od zewnątrz budynku, taśma paroszczelna zabezpiecza natomiast przed wnikaniem wilgoci z wewnątrz obiektu.

Autor: Soudal

Wymiana okien ze szczelnym montażem

W przypadku termomodernizacji budynków do wykonania wewnętrznych i zewnętrznych uszczelnień szczególnie zalecane jest użycie płynnych membran Soudatight, które są komplementarną częścią systemu Soudal Window System. Są one wyjątkowo łatwe w aplikacji i mogą być nakładane nawet na bardzo nierówne podłoża, z którymi mamy do czynienia przy wymianie stolarki okiennej w starych, a nawet zabytkowych budynkach, podczas ich gruntownej renowacji.

Stosując płynne membrany Soudatight przy wymianie okien i drzwi wykonawcy są w stanie szybko wykonać prace bez znacznego nakładu czasowego. A dodatkowo – koszty dla inwestora są naprawdę niewielkie. Co ważne w przypadku trudnych podłoży ‒ powłoki Soudatight są wysoce elastyczne, nie wymagają gruntowania podłoża i mogą być stosowane nawet na wilgotnych lub nieznacznie zapylonych powierzchniach.

Autor: Soudal

Nowe możliwości dla oszczędności energii

Eksperci Soudal poszli o krok dalej, proponując SoudaFrame SWI (Soudal Window Installation) – system do montażu okien w warstwie termoizolacji, certyfikowany przez prestiżowy Passive House Institute. Rozwiązanie to w połączeniu z Soudal Window System pozwala uzyskać jeszcze wyższe parametry izolacyjności złącza okiennego. W SoudaFrame SWI okno montowane jest przed licem ściany konstrukcyjnej, bezpośrednio na specjalnej ramie montażowej, wykonanej z materiału GFPR - tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. W ten sposób podczas instalacji stolarki ogranicza się konieczność stosowania łączników mechanicznych, które stanowią główną przyczynę powstawania mostków termicznych w warstwie ocieplenia wokół okna. System SoudaFrame SWI jest odpowiedni dla wszystkich typowych profili okiennych, pozwala na dokładne dopasowanie wymiarów ramy montażowej do otworu okiennego i może być stosowany zarówno w nowych, jak i rewitalizowanych budynkach.

