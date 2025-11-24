Murator Remontuje: Jak wyregulować okna? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego grzejnik nie grzeje? Najczęstsze przyczyny

Zimny grzejnik w mieszkaniu w bloku może wynikać z wielu przyczyn. Zwykle system grzewczy wymaga drobnej regulacji, ale czasami problem jest poważny i konieczna jest nawet wymiana całego wymiennika ciepła. Aby dokonać naprawy, w pierwszej kolejności trzeba zidentyfikować źródło problemu. Poniżej wyszczególniamy kilka najczęstszych powodów niesprawnego grzejnika w mieszkaniu w bloku.

Zapowietrzenie grzejnika

Jeśli grzejnik w mieszkaniu czy bloku oddaje niewystarczającą ilość ciepła, po pierwsze należy sprawdzić, czy nie doszło do zapowietrzenia systemu. Zalegające w środku wymiennika ciepła powietrze sprawia, że nie może się on wypełnić wodą i w konsekwencji nierównomiernie się nagrzewa lub pozostaje całkiem zimny. Zapowietrzenie kaloryferów to powszechne i z reguły nieszkodliwe zjawisko, występujące szczególnie często na początku sezonu grzewczego. Zwykle nie świadczy o poważnych wadach systemu, a dzieje się tak np. na skutek wahań ciśnienia w układzie czy ubytków wody w instalacji. Do zapowietrzenia dochodzi też z powodu nieszczelności na połączeniach rur i przy zaworach bądź ma to związek z rodzajem materiałów, z których wykonano instalację lub sam grzejnik.

Większość z wymienionych wyżej przyczyn w praktyce ciężko jest zidentyfikować, dlatego warto się przygotować na to, że kaloryfery prawdopodobnie będą się co jakiś czas samoistnie zapowietrzać.

A po czym rozpoznać, że doszło do zapowietrzenia? Najczęściej świadczą o tym:

nietypowe dźwięki (szumy, bulgotanie, odgłosy przelewającej się wody w grzejniku);

nierównomierne oddawanie ciepła (w górnej części grzejnik jest zimny, w dolnej – ciepły);

całkowity brak nagrzewania się powierzchni grzejnika.

Usunięcie nadmiaru powietrza z systemu jest ważne nie tylko dlatego, aby przywrócić sprawność kaloryfera i komfort cieplny w mieszkaniu. Należy zdawać sobie sprawę, że bagatelizowanie tego problemu może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Zapowietrzenie grzejników sprzyja tworzeniu się ognisk korozji, które w ostateczności wywołują niedrożność układu, a nawet mogą spowodować perforację instalacji. Oprócz tego, grzejniki z nagromadzonym w środku powietrzem są nieefektywne energetycznie – zużywają więcej energii (w porównaniu do tych sprawnych), co generuje większe koszty.

Odpowietrzenie grzejnika nie jest bardzo skomplikowaną czynnością i można spróbować dokonać tego samodzielnie. Jeśli jednak nie mamy pewności, jak to zrobić, nie warto się za to zabierać, szczególnie w przypadku kaloryferów żeliwnych starszego typu. Możemy bowiem doprowadzić do uszkodzenia śrubunku. Za prawidłowe działanie wewnętrznych instalacji w blokach odpowiedzialne są wspólnoty i spółdzielnie. Zatem zapowietrzenie kaloryfera w mieszkaniu należy zgłosić do zarządcy budynku, który ma obowiązek podjąć odpowiednie działania.

Kaloryfer nie grzeje, a nie jest zapowietrzony?

Zanieczyszczenia w instalacji grzewczej

Niedogrzane lub zimne kaloryfery w mieszkaniu mogą wynikać z zanieczyszczeń w instalacji grzewczej. Tak się zdarza zwłaszcza w starszych blokach mieszkalnych, częściej również wtedy, gdy występuje problem z twardą wodą. Wspomniane zanieczyszczenia to zwykle rdza oraz kamień, które przez lata odkładają się w rurach oraz we wnętrzu grzejników. Rozwiązaniem jest oczyszczenie wnętrza wymiennika ciepła pod ciśnieniem, co pozwala wypłukać zabrudzenia. W tym celu konieczne będzie zdemontowanie grzejnika. Jeśli to nie przyniesie efektu, może się okazać, że korozja jest już na tyle zaawansowana, że nie obędzie się bez wymiany grzejnika. O tym musi jednak zadecydować doświadczony specjalista.

Problemy z zaworem termostatycznym

Kolejna możliwa przyczyna tego, że grzejnik jest zimny lub ciepło rozkłada się w nim równomiernie, to usterka termostatu grzejnikowego. Aby ją wyeliminować, należy kilkukrotnie przekręcić głowicę termostatyczną (nastawić na maksymalną i minimalną wartość). Jeśli grzejnik nie zareaguje na zmiany nastawy, zaleca się całkowite rozkręcenie termostatu. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że jego wewnętrzna część – iglica – nie działa prawidłowo. Element ten powinien poruszać się swobodnie w termostacie, jeżeli tak się nie dzieje, można podjąć próbę delikatnego wysunięcia iglicy za pomocą kombinerek. Najlepiej jednak, aby dokonał tego fachowiec.

Inne przyczyny zimnych grzejników

Zimne grzejniki w całym mieszkaniu w bloku, a także u sąsiadów, mogą wynikać z celowego działania związanego z ograniczeniem dopływu ciepłej wody do budynku. Tak bywa podczas okresów przejściowych, np. wczesną wiosną lub jesienią, gdy na zewnątrz panuje stosunkowo wysoka temperatura. Ma to na celu uniknięcie marnowania energii i związanych z tym kosztów. Zanim więc zgłosimy do administratora bloku fakt nieprawidłowego działania grzejników, warto upewnić się, jak wygląda sytuacja w sąsiednich mieszkaniach.

Zimny grzejnik w niedawno zakupionym lub wynajętym mieszkaniu w nowym budownictwie lub w lokalu świeżo po remoncie może wskazywać na niepoprawny montaż. Najczęściej polega to na niewłaściwym podłączeniu zaworów odpływowych i doprowadzających, czyli na zamianie ich miejscami; ale problem może też być o wiele bardziej skomplikowany. Trzeba pamiętać, że niepoprawny montaż może doprowadzić do uszkodzenia całej instalacji grzewczej, nie należy więc zwlekać ze zgłoszeniem takiej naprawy. Doświadczony specjalista szybko rozpozna przyczynę usterki i dokona ponownej instalacji grzejnika.

Niedogrzewanie wymiennika ciepła może też być spowodowane przymknięciem zaworu dopływowego i zbyt małym przepływem wody, a także źle ustawioną nastawą wstępną (znajduje się ona w zaworze termostatycznym lub we wkładce termostatycznej).

Kto ma obowiązek naprawy zepsutego grzejnika w bloku? Komu zgłosić usterkę?

Grzejniki w mieszkaniu w bloku stanowią element wewnętrznej instalacji grzewczej w danym budynku. Natomiast cała instalacja CO zaliczana jest do tzw. części wspólnych nieruchomości, tzn. części budynku i gruntu, a także urządzeń i instalacji, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli mieszkań i pomieszczeń. Zgodnie art. 1 ust. 3 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. – „Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków”. Kaloryfery w mieszkaniu w bloku nie są własnością właściciela lokalu, a stanowią część wspólną, za którą odpowiedzialność ponosi spółdzielnia. Zatem awarie i wszelkie inne problemy związane z działaniem grzejników należy zgłaszać do administratora budynku. W przypadku wynajmu lokalu – w pierwszej kolejności trzeba powiadomić wynajmującego.

Przeczytaj także:

Kto ponosi koszty naprawy grzejnika w bloku? Czy można dokonać naprawy samodzielnie?

Za wszelkie naprawy czy wymiany w obrębie instalacji grzewczej w mieszkaniu w bloku koszty ponoszą zarządcy budynku. Środki te pochodzą ze składek na fundusz remontowo-budowlany, które każdego miesiąca muszą opłacać wszyscy właściciele mieszkań w danej wspólnocie. Chociaż sami mieszkańcy nie przekazują pieniędzy fachowcom, których wezwała spółdzielnia, pośrednio ponoszą oni koszty takich prac, właśnie w ramach wpłat z tytułu funduszu remontowego.

Pomimo tego, że teoretycznie drobne usterki grzejników w mieszkaniach można wyeliminować samodzielnie, to nie należy tego robić, ani też na własną rękę poszukiwać specjalistów, którzy dokonają naprawy. W wielu przypadkach podejmowanie się takich prac w swoim zakresie, bez poinformowania administracji, może okazać się szkodliwe. Mowa tu w szczególności o zaawansowanych czynnościach, jak np. wymiana kaloryfera. Nie wolno dokonywać takiej modyfikacji bez zgody zarządcy bloku, gdyż może to negatywnie wpłynąć na działanie całego systemu grzewczego w danym budynku.