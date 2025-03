Apartamenty w 137-metrowej wieży mieszkalnej Quorum Tower we Wrocławiu

12:45

Quorum Tower to 37-piętrowa wieża o wysokości 137 m, w której powstaną 634 apartamenty o zróżnicowanych układach i metrażach. Jest ona najwyższym budynkiem wielofunkcyjnego kompleksu Quorum we Wrocławiu. Cavatina Group planuje oddanie inwestycji do użytku w II kwartale 2027 r.

Spis treści

MuratorPlus: Most kratownicowy we Włocławku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polecany artykuł: Ceny mieszkań w Polsce na tle krajów europejskich

Wieża mieszkalna Quorum Tower – lokalizacja i termin oddania

Kompleks Quorum powstał we Wrocławiu przy ulicy gen. W. Sikorskiego. Wchodząca w jego skład 137-metrowa wieża mieszkalna Quorum Tower będzie liczyć 38 kondygnacji nadziemnych. Oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2027 roku. Inwestycja obejmuje kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 25 do 163 m kw. Budynek zostanie wyposażony w 7 nowoczesnych cichobieżnych wind.

Quorum Tower to kwintesencja nowoczesnej elegancji i wygody. Wprowadzamy na rynek projekt, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów, oferując nie tylko najwyższy jakość apartamentów, ale także niespotykane dotąd udogodnienia, mówi Anna Łagowska-Cioch, Wiceprezes Zarządu Resi Capital S.A., spółki mieszkaniowej z Grupy Cavatina.

Strefa Spa & Wellness oraz inne udogodnienia w Quorum Tower

Quorum Tower oferuje wiele udogodnień dla mieszkańców, m.in. są to:

przestronne, eleganckie lobby o wysokości 7 metrów, z całodobową recepcją i usługą concierge,

luksusowy ponadczasowy design części wspólnych, gdzie wykorzystano materiały, takie jak: kamień, szkło czy szczotkowane aluminium w kolorze szampańskiego złota,

ponad 800 m kw. strefy Spa & Wellness – w tym siłownię, salę fitness, salę do jogi, pokój do masażu, chillout room z bilardem i nowoczesną salę kinową,

prywatne zielone patio z elementami małej architektury i strefą odpoczynku,

663 miejsca parkingowe dla mieszkańców i przewidziane stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.

Quorum Tower to kontynuacja naszej wizji przekształcania miejskiej przestrzeni w miejsca tętniące życiem. To inwestycja, która nie tylko podnosi standardy na wrocławskim rynku nieruchomości, ale także przyczynia się do tworzenia nowoczesnego, funkcjonalnego otoczenia dla mieszkańców. Przestronne, zielone patio pomiędzy budynkami oraz zrewitalizowany bulwar nad rzeką to efekt pracy architektów Cavatina Group, którzy stawiają na miastotwórczy charakter kompleksu Quorum, odpowiadający na potrzeby dynamicznie rozwijającego się Wrocławia”, podsumowuje Anna Łagowska-Cioch.

Zobacz też: TOP 10 największych osiedli mieszkaniowych w Polsce

Murowane starcie Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE