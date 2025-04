Sięgnij gwiazd z Bulwarem Północnym we Wrocławiu

Bulwar Północny to projekt osadzony w duchu nowego urbanizmu. To przykład rewitalizacji, która nie ogranicza się jedynie do przestrzeni fizycznej, ale odtwarza miejską tożsamość. Nie budujemy tylko budynków. Tworzymy strukturę miasta na nowo. Zamiast odciętego osiedla proponujemy wertykalne miasteczko – z mikroekosystemem, estetyką i funkcjonalnością skrojoną na miarę przyszłych mieszkańców. Bulwar Północny porządkuje przestrzeń, ale też otwiera ją na ludzi i ich codzienne potrzeby –

mówi Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.