Deweloper ma ambicję zbudować nową mikrodzielnicę - Modern Mokotów

15:58

Rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w nowym kwartale mieszkaniowym Modern Mokotów przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Powstaje tu jeden z najciekawszych projektów mieszkaniowych w stolicy – nowoczesna, starannie zaplanowana mikrodzielnica, która przekształca dawną biurową część Mokotowa w tętniącą życiem przestrzeń do zamieszkania. Do sprzedaży trafił właśnie kolejny, nowy etap inwestycji. Całe osiedle będzie scalała tzw ścieżka sąsiedzka.

Spis treści

Powstanie nowa mikrodzielnica w Mokotowie?

Inwestycja Modern Mokotów przy ul. Wołoskiej, realizowana przez Archicom wyróżnia się bogatą ofertą części wspólnych, w tym zielonymi miejscami do rekreacji i unikalnymi udogodnieniami, jak „hub mobilności”, który zapewni mieszkańcom dostęp do współdzielonych środków transportu – od elektrycznego auta i samochodu dostawczego po hulajnogi i elektryczne rowery cargo.

Jak twierdzi inwestor, osiedle Modern Mokotów będzie się wyróżniać bogactwem stref funkcjonalnych, które na wiele sposobów zwiększą komfort życia mieszkańców. Powstanie tu m.in. ogród smaków z jadalnymi roślinami zielarskimi oraz hub zrównoważonej mobilności. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli łatwo i ekologicznie przemieszczać się na zakupy, do pracy czy na spotkania towarzyskie.

Ścieżka sąsiedzka oplecie całe nowe osiedle

Całe osiedle Modern Mokotów scalać będzie tzw. ścieżka sąsiedzka – ogólnodostępny deptak łączący wszystkie etapy nowej mikrodzielnicy. Przebiega ona również przez wewnętrzny dziedziniec najnowszego etapu, tworząc naturalną przestrzeń do codziennych spotkań i budowania więzi między mieszkańcami. To kluczowy element urbanistyczny projektu, który organizuje przestrzeń osiedla i sprzyja integracji społecznej. Więzi i lokalną społeczność mają wzmacniać także klub mieszkańca oraz cztery lokale usługowe, zaprojektowane z myślą o kameralnych restauracjach czy kawiarniach.

Na terenie osiedla powstaną także strefa piknikowa, górka saneczkowa, siłownia terenowa oraz sensoryczny plac zabaw. Dla mieszkańców zaplanowano także 224 miejsca parkingowe w garażu podziemnym.

Czytaj też: Niektóre z nich to nowe dzielnice. TOP 10 największych osiedli mieszkaniowych w Polsce

Tworząc Modern Mokotów, chcieliśmy, aby między budynkami powstało tzw. trzecie miejsce, czyli kolejna przestrzeń poza naszym domem i pracą, która sprzyja nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji i jest kotwicą życia społecznego wspierającą interakcje. Widzimy, jak ważne staje się współdzielenie przestrzeni i zasobów, dlatego staramy się wprowadzać takie rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby – nie budujemy w oderwaniu od tego, co dzieje się wokół nas” – mówi Dawid Wrona, członek zarządu w Archicom S.A.

Osiedle według koncepcji miasta 15-minutowego

Modern Mokotów powstaje w oparciu o strategię koncepcji miasta 15-minutowego, w którym wszystkie kluczowe usługi i udogodnienia są dostępne w zasięgu krótkiego spaceru lub przejażdżki rowerem. Przyczynia się to do stworzenia harmonijnego otoczenia, w którym mieszkańcy będą mogli komfortowo żyć, pracować i odpoczywać. Osiedle tym samym ma wzbogacić ofertę Mokotowa, a także przyczynić się do ożywienia całej dzielnicy.

Polecamy też: Flow w Łodzi. Trwa budowa 500 mieszkań między dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Będzie też woonerf i park

Zieleń na garażach podziemnych

Niewidoczne, ale odczuwalne – detale, które wzmacniają komfort

– Modern Mokotów to projekt pełen ciekawych architektonicznie rozwiązań, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, ale znacząco wpływają na jakość życia. Przykładem jest sposób, w jaki zagospodarowaliśmy teren – tarasowanie, czyli schodkowy sposób ukształtowania ziemi, nie tylko poprawia retencję wody, ale też tworzy naturalną, zieloną strefę wyciszenia i porządkuje ład przestrzenny i estetyczny. Roślinność nie ogranicza się do parków czy dziedzińców – pojawi się również na fasadach i balkonach, co poprawi mikroklimat i uczyni osiedle bardziej przyjaznym środowisku. Nie zapomnieliśmy również o zrównoważonym gospodarowaniu przestrzenią – podziemny parking został z zewnątrz w całości przykryty roślinnością. Również elewacja budynków w najnowszym etapie jest wyjątkowa. Jeden z nich jest z zewnątrz jasny, a drugi ciemny – kontrast ten tworzy interesującą dynamikę w przestrzeni. Tynk, wykonany z miką, delikatnie błyszczącym dodatkiem, nada elewacji bardziej elegancki, szlachetny wygląd, będzie się ona mienić w świetle słonecznym. Absolutnie interesująca jest również różnorodność balkonów i tarasów, które tworzą ciekawe zestawienie form. Wiele mieszkań posiada balkon w każdej sypialni, a także przestronny taras w strefie dziennej. W wybranych mieszkaniach połączyliśmy balkony z tzw. prywatnym ogrodem zimowym, gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas także w trudniejszych warunkach pogodowych – dodaje Milena Rogowska, Design Expert w Archicom.

Przeczytaj też: Monitoring wizyjny osiedla. Dlaczego coraz więcej osiedli inwestuje w monitoring wizyjny?

Deweloper zadba też o przestrzeń publiczną: uporządkuje parki, posadzi drzewa

Deweloper ma też zadbać o przestrzeń publiczną w różnych częściach dzielnicy. Dwa istniejące parki w okolicy ul. Suwak o łącznej powierzchni 0,95 ha zostaną uporządkowane i wzbogacone o nowe nasadzenia. Łącznie z publicznym parkiem linearnym wzdłuż ul. Wołoskiej deweloper zrewitalizuje blisko 2,4 hektara publicznej przestrzeni Mokotowa. Przebuduje również ulicę Janusza Kurtyki o długości 240 metrów, usprawniając komunikację dojazdu do osiedla. Istotnym dopełnieniem projektu jest także szkoła podstawowa dla 450 uczniów, którą buduje Echo Investment przy ul. Konstruktorskiej we współpracy z Archicom. Placówka ma zostać otwarta już we wrześniu 2025 roku.