Niektóre z nich to nowe dzielnice. TOP 10 największych osiedli mieszkaniowych w Polsce

Gigantyczne osiedla mieszkaniowe to ambitne, miastotwórcze projekty, których efektem jest całkowita przemiana zaniedbanych czy pofabrycznych terenów miast. Gdzie deweloperzy budują ogromne osiedla? Zapraszamy na subiektywny ranking największych osiedli mieszkaniowych w Polsce.

Autor: Hossa S.A. Garnizon Lofty Gdańsk

Garnizon Lofty & Apartamenty w Gdańsku – 1000 mieszkań

Garnizon Garnizon Lofty & Apartamenty to projekt Grupy Inwestycyjnej Hossa S.A., który łączy funkcje mieszkaniowe, handlowo-usługowe, biurowe, rekreacyjno-sportowe i kulturalne. Jest przedsięwzięciem dużym i wieloetapowym, o własnej infrastrukturze, wzniesionym w koncepcji “miasto w mieście”.

Obszar Garnizonu liczący około 25 ha położony w centralnej dzielnicy Gdańska – Wrzeszczu, przewiduje powstanie 12 kwartałów śródmiejskiej zabudowy. Inwestycja leży niedaleko zbiegu alei Grunwaldzkiej i Żołnierzy Wyklętych.

Docelowo Garnizon będzie liczył blisko 7 tys. mieszkańców i stanie się miejscem pracy dla prawie 15 tys. zatrudnionych. Realizacja tego projektu stanowi prawdziwą rewitalizację obszaru, który przez ponad 100 lat, z racji swojego wojskowego charakteru wyłączony był z tkanki miejskiej. Odzyskana dla miasta przestrzeń dawnych pruskich koszarów, harmonijnie wpisała się w swój urbanistyczny kontekst.

Otwarte, atrakcyjne przestrzenie publiczne zaaranżowane zarówno pośród zrewitalizowanych obiektów zabytkowych, jak i w obrębie nowych kwartałów zabudowy łączą kulturę, sport oraz aspekty integracji społecznej.

Realizacja kolejnego centralnie położonego kwartału zabudowy pod adresami Leśmiana 8, 10, 12 oraz Hemara 4 rozpoczęła się w II kwartale 2022 roku, zakończenie prac planowane jest na marzec 2025 roku. Nowa zabudowa powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie parkowych przestrzeni Garnizonu Kultury.

Autor: Archicom Wizualizacja kompleksu Flow w Łodzi

Flow w Łodzi – ponad 1200 mieszkań

Flow to projekt mieszkaniowy firmy Archicom, realizowany w Nowym Centrum Łodzi, przy ulicy Wojciecha Jerzego Hasa. Inwestycja zajmie 2 ha terenu położonego między Dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem naukowo-kulturalnym EC1.

Budowa wystartowała w marcu 2024, a zakończy się w IV kw. 2028 roku. Projekt architektoniczny jest autorstwa PIG Architekci. Docelowo powstanie tu pięć budynków z ponad 1200 mieszkaniami. Inwestor ogłosił właśnie start II etapu.

I etap to budynek na 186 mieszkań i 6 lokali handlowo-usługowych oraz zielony woonerf – ulicę bez ruchu samochodowego. Oddanie do użytku planowane jest na 2025 rok.

Zaledwie dwa miesiące po zaprezentowaniu koncepcji Flow Archicom ogłosił start II etapu realizacji inwestycji. Powstanie w nim 314 mieszkań o metrażu od około 30 do 90 m², 13 lokali usługowych w 9-kondygnacyjnym budynku oraz atrakcyjne tereny zielone. Oddanie do użytku – IV kwartał 2025 roku.

Na terenie II etapu znajdzie się ciekawy element miejskiej architektury: Wstęga Kobro, przebiegająca przez zaplanowany woonerf, docelowo łączący dwie przestrzenie – Plac Władysława Strzemińskiego oraz planowany Rynek Kobro. Mieszkańcy nowego 11-kondygnacyjnego budynku będą mieli do dyspozycji dwupoziomowy podziemny parking ze stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych oraz możliwością wypożyczenia ekologicznego pojazdu.

Więcej o inwestycji: Flow w Łodzi. Trwa budowa 500 mieszkań między dworcem Łódź Fabryczna a EC1. Będzie też woonerf i park

Autor: Atal Atal Francuska Park w Katowicach

Francuska Park w Katowicach – docelowo 1600 mieszkań

Pierwsze budynki przy lotnisku Muchowiec powstały 10 lat temu. ATAL kontynuuje w Katowicach projekt Francuska Park. Do oferty wprowadził 290 mieszkań w ramach kolejnego etapu osiedla.

Nazwa inwestycji odnosi się do ulicy Francuskiej, przy której rozpoczęła się budowa kompleksu, lecz jego późniejsze etapy realizowane są także przy ul. Szybowcowej. Najnowszy (etap VIII A) obejmuje budowę dwóch 10-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z 290 mieszkaniami, w układach od 2 do 4 pokoi i metrażu od 35 do 99 m². Każde mieszkanie będzie mieć duże okna, a także przestronne loggie, balkony i tarasy. Powstanie też plac zabaw.

Ogromny kompleks wyróżnia atrakcyjna lokalizacja – w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu, Doliny Trzech Stawów i w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Osiedle Francuska Park to wieloetapowa inwestycja. Etap I i II to aż 655 mieszkań. Po pięciu etapach powstało już w sumie 880 mieszkań. Etapy VI i VII to kolejnych 500 mieszkań. Etap VI obejmuje dziewięciokondygnacyjny budynek o układzie kaskadowym z 178 mieszkaniami o powierzchniach 38–147 m², zaś etap VII to jedenastokondygnacyjny budynek z 322 mieszkaniami. Po ukończeniu etapu VIII, na osiedlu będzie 1600 mieszkań.

Przeczytaj także: Francuska Park. Atal wprowadza do sprzedaży kolejny etap inwestycji. To osiedle to już gigant

Modern Mokotów w Warszawie – 1600 mieszkań

Modern Mokotów to inwestycja zlokalizowana na terenie będącym dotychczas biurową częścią Warszawy. W jej sercu za sprawą Archicom i Echo Investment już wkrótce powstanie miastotwórczy projekt.

W obszarze zdominowanym przez budynki biurowe pojawią się obiekty mieszkaniowe, pierzeja handlowo-usługowa, rozwiązania wprowadzające życie społeczne, a także ponad 3,5 ha ogólnodostępnych, zielonych terenów rekreacyjnych. Za projekt odpowiadają BBGK Architekci.

Zakończenie budowy pierwszego etapu Modern Mokotów planowane jest w I połowie 2025 roku. W I etapie powstaną trzy budynki. Pierwszy z nich posiadać będzie 356 mieszkań oraz dwa dziedzińce, w drugim oddanych do użytku zostaną 144 lokale oraz jeden dziedziniec.

Ponadto na otwarciu osi kompozycyjnej całości projektu powstanie kameralny budynek w wyższym standardzie – Apartamenty przy Kwitnącej Wiśni, w którym znajdzie się 40 apartamentów – od kawalerek po przestrzenie pięciopokojowe z metrażami sięgającymi nawet 142 m². Do apartamentowca przylegać będzie teren zielony z placem zabaw.

W całej inwestycji docelowo ma być 1600 mieszkań.

Autor: Szymon Starnawski Osiedle 19. Dzielnica (Warszawa, Wola) pracowni JEMS - zdjęcia z drona

19. Dzielnica Warszawy Osiedle 19. Dzielnica (Warszawa, Wola) pracowni JEMS

Osiedle 19. Dzielnica powstała na terenach poprzemysłowych warszawskiej Woli, w zdewaluowanej urbanistycznie części miasta. Obecnie jest największym otwartym osiedlem w centrum Warszawy.

Celem pracowni JEMS Architekci była realizacja wieloetapowego projektu, który przywróci zapomniany fragment miasta mieszkańcom i przekształci go w nowoczesne miejsce, przyjazne do życia.

Osiedle złożone docelowo z dziesięciu obiektów, już w pierwszych założeniach miało odróżniać się od współczesnych inwestycji mieszkaniowych.

Istotą 19. Dzielnicy stał się projekt urbanistyczny. Między zabudowaniami powstała pełna, uporządkowana infrastruktura: ulica, skwery, aleje z drzewami, szerokie pasaże piesze, placyki z fontannami i elementami ogrodowymi. Partery wszystkich budynków przeznaczono na sklepy, punkty usługowe oraz kawiarnie. Nawiązano również do warszawskich tradycji: wewnętrzne dziedzińce to odpowiednik dawnego podwórka, integrującego wspólnotę mieszkańców, a podniesione partery przypominają zabudowę dawnych kamienic.

Inwestor, Pro Urba, jest obecny na rynku polskim od 2004 roku i należy do hiszpańskiej grupy Drembul Polonia SL.

Obecnie VI etap inwestycji jest gotowy, w planach jest etap VII.

Autor: Mat. inwestora - VASTINT Polska Osiedle Portowo w Poznaniu - prawie 400 nowych mieszkań nad Wartą w I etapie

Osiedle Portowo Poznań, budowa w formule PRS- 1800 mieszkań

W części dzielnicy Starołęki powstanie ogromny kompleks mieszkań gotowych, przeznaczonych do wynajmu długoterminowego w formule PRS. Inwestycja Vastint, projektu pracowni APA Wojciechowski Architekci, będzie realizowana etapami. W pierwszym etapie powstanie 11 budynków mieszkalnych o liczbie kondygnacji od trzech do siedmiu, z 378 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem długoterminowy oraz 11 lokalami usługowymi. Ta część znajdzie się przy Rondzie Starołęka, wzdłuż ulicy Hetmańskiej aż do Warty. Prace budowlane potrwają do 2026 roku.

W pierwszym etapie powstanie 11 budynków mieszkalnych z 378 mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach.

Części nadziemne wyposażone będą w duże przeszklenia, których celem będzie ograniczenie przegrzewania mieszkań latem i zapobieganie wyziębieniu zimą. Dodatkowym aktem oszczędności będzie instalacja lamp ledowych, wyposażonych w inteligentny system sterowania.

W całym osiedlu powstanie 50 budynków wielorodzinnych z różnorodnym charakterem oraz nowoczesnymi parterami usługowo-handlowymi, oferując 1800 mieszkań na wynajem i sprzedaż, od kawalerek po mieszkania pięciopokojowe (od 30 do 135 m²), każde z co najmniej jednym głębokim balkonem.

Osiedle Portowo zajmie 19-hektarowy teren. Będzie delikatnie obniżało się ku rzece, co pozwoli zapewnić przyszłym mieszkańcom widok na wodę - niższe budynki będą usytuowane bezpośrednio przy rzece. Oprócz budynków mieszkalnych powstaną obiekty użyteczności publicznej oraz miejsca rekreacji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Autor: fot. Dryvit Fasady od Dryvit na Fama Jeżyce

Fama Jeżyce w Poznaniu – 2500 mieszkań

Fama Jeżyce to projekt Monday Development, który powstaje w samym sercu poznańskich Jeżyc, na blisko 8 hektarach terenu po dawnych zakładach produkcyjnych Wiepofama. Docelowo cały kompleks mieszkaniowy liczyć ma 2,5 tysiąca mieszkań. Budowany zespół budynków mieszkaniowych znajduje się w otoczeniu ulic Św. Wawrzyńca i Nad Seganką. Autorem projektu jest biuro architektoniczne z Warszawy – HRA Architekci.

W ramach I etapu inwestycji powstają dwa siedmiopiętrowe budynki, a w nich łącznie 251 mieszkań oraz 11 lokali handlowo-usługowych. Przyszli mieszkańcy osiedla, jak również ich sąsiedzi, z pewnością odczują wygodę płynącą z posiadania piekarni, apteki czy sklepu spożywczego praktycznie pod ręką. Będzie to także nowa przestrzeń do rozwoju m.in. popularnych na Jeżycach, oryginalnych konceptów gastronomicznych czy usługowych.

Dotychczas Monday Development oddał do użytku prawie 900 mieszkań w ramach projektu Fama Jeżyce:

I etap osiedla to 251 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 30 do 117 m²,

II etap to dwa budynki z 369 mieszkaniami o metrażach od 25 do 97 m² oraz 12 lokalami handlowo-usługowymi.

Budowa trzeciego etapu rozpoczęła się w II kwartale 2022 roku, a jej finał miał miejsce w kwietniu 2024 roku. Ta faza projektu składała się z dwóch budynków, w tym jednego kameralnego podwyższonym standardzie wykończenia. Z tarasów dachowych, które w nim powstały, roztacza się widok na panoramę Poznania.

Autor: Archicom Olimpia Port, inwestycja firmy Archicom. Zakończenie przedsięwzięcia nad Odrą

Olimpia Port we Wrocławiu – 3000 mieszkań

Oficjalnie zakończyła się budowa ogromnego osiedla Olimpia Port nad Odrą we Wrocławiu. Dzięki inwestycji firmy Archicom, Swojczyce zyskały prawie 3000 mieszkań, które oddawane były etapowo od 2011 roku.

Nad Odrą, przy ul. Marco Polo powstała przyjazna przestrzeń, place i miejsca do odpoczynku i rekreacji. W miejscu zaniedbanych poprzemysłowych hal i mokradeł powstało nowoczesne osiedle Olimpia Port z rozbudowaną częścią handlowo-usługową.

W ciągu pierwszych kilku lat deweloper uporządkował teren na Swojczycach m.in. dzięki zbudowaniu drogi publicznej z bulwarem wzdłuż kanału Odry, zagospodarowaniu hektara zieleni tworzącym Park Kolumba, a także zbudowaniu pomostów, nowych ścieżek rowerowych czy klubu fitness.

W I połowie 2016 roku Archicom osiągnął pułap 1000 sprzedanych mieszkań oraz status najchętniej wybieranej inwestycji w stolicy Dolnego Śląska. Kolejne cztery lata to przekroczenie 2000 sprzedanych lokali. Obecnie Olimpia Port składa się z ponad 60 kameralnych budynków o niskiej zabudowie, w których zamieszkało około 10 000 lokatorów. Część parterową osiedla tworzy ponad 50 lokali o charakterze handlowo-usługowym.

Mieszkańcy Olimpia Port mają do dyspozycji m.in. bulwar nadrzeczny z mariną, liczne lokale gastronomiczne, usługowe i sklepy, strefy fitness, boiska, rowerowy pumptrack, pomosty rekreacyjne, place zabaw, a także zaplecze parkingowe. Inwestycja powstała w otoczeniu 6 hektarów terenów zielonych nad Odrą.

Więcej o inwestycji: Olimpia Port, sztandarowa inwestycja firmy Archicom, skończony. 3 tys. mieszkań powstało w Swojczycach we Wrocławiu

Autor: Dom Development Mokotów Sportowy

Mokotów Sportowy w Warszawie – potencjał na 10 000 mieszkań

Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy przy ul. Antoniewskiej, rozpoczynając tym samym realizację nowej, otoczonej zielenią dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie. Spółka planuje wybudować w tej lokalizacji co najmniej 1300 lokali, a cała dzielnica, położona między Jeziorkiem Czerniakowskim a zakolem Wisły ma potencjał na ok. 10 000 mieszkań. Projekt przygotowała pracownia GCK Architekci.

Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu, oprócz zabudowy mieszkaniowej, liczne punkty usługowe, placówki oświatowe, obiekty kulturalne i tereny rekreacyjne, a także rozbudowaną siatkę ulic. W MPZP przewidziana jest budowa ul. Czerniakowskiej Bis z linią tramwajową przebiegającą w pobliżu Mokotowa Sportowego.

W I etapie inwestycji powstaną 3 budynki, w których znajdzie się 155 mieszkań. W ofercie znalazły się zarówno mniejsze mieszkania jedno- i dwupokojowe o metrażach 27-48 m², jak i większe lokale 3-, 4- i 5-pokojowe o powierzchniach 50-107 m².

Mokotów Sportowy został zaprojektowany w taki sposób, by odpowiadać na wszelkie potrzeby mieszkańców. Oprócz bogatej oferty handlowej, usługowej i sportowej, przewidziano liczne zielone nasadzenia i place zabaw.

Na dachach budynków zamontowane zostaną panele słoneczne, które wpływają na redukcję emisji CO 2 i obniżenie rachunków za energię w częściach wspólnych. Użycie nowoczesnych lamp LED oraz czujek zmierzchu z możliwością zastosowania przerwy nocnej zmniejszy zużycie prądu.

Zakończenie I etapu inwestycji planowane jest na I kwartał 2026 r.

Autor: OKAM Taki ma być kompleks F.S.O. PARK

F.S.O. PARK – 12 000 mieszkań

Wielofunkcyjne i zrównoważone Miasto Przyszłości: 20 hektarów zieleni, w tym 10-hektarowy centralny park, szereg rozwiązań ekologicznych, dopracowany układ architektoniczny z nowoczesnymi mieszkaniami, szkołą, przestrzeniami handlowo-usługowymi czy biurowymi- to zapowiedź i wizja F.S.O. PARK – inwestycji, którą w całości zrealizuje na warszawskiej Pradze-Północ deweloper OKAM. Rozpoczęcie prac, na 62 ha działce przy ul. Jagiellońskiej 88 w Warszawie, w ramach I etapu, planowane jest na koniec 2025 roku, a realizacja całego projektu rozłoży się na ok. 25 lat.

Koncepcja Master Planu zakłada budowę placówek oświatowych, w tym szkoły podstawowej z przeznaczeniem dla ponad 650 uczniów, która ma powstać w ramach I etapu inwestycji. W przyszłości mają szansę pojawić się w F.S.O. PARK następne placówki edukacyjne.

Wizja OKAM zakłada stworzenie terenów rekreacyjno-sportowych, przylegających do przestrzeni dedykowanej dla placówek oświatowych, a także np. publicznego skateparku czy ścieżek rowerowych mających na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji stanowić będą tereny zielone które wypełnią ok. 20 ha działki, z czego 10 ha zajmie park przebiegający przez centralną część inwestycji. Dodatkowo zaprojektowana zostanie też specjalna zieleń wokół i na budynkach.

Powierzchnia użytkowa całego terenu wyniesie ok. 700 tys. m².

Realizacja I etapu planowana jest w IV kwartale 2025 r. W ramach I etapu projektu, który obejmie ok. 11 ha, powstanie część budynków mieszkalnych z powierzchniami handlowo-usługowymi a także pierwszy fragment parku. Docelowo w całej inwestycji powstanie ok. 12 000 mieszkań z przeznaczeniem dla 17–19 tys. osób, a także ok. 13 000 nowych miejsc pracy.

Realizacja całego projektu przewidziana jest na ok. 25 lat.

Przeczytaj więcej: Metamorfoza dawnych zakładów FSO w Warszawie. Nowa dzielnica według WXCA i SAWAWA

