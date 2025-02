Są pieniądze na budowę mieszkań komunalnych przy ul. Padniewskiego w Krakowie

Komunalne bloki w Krakowie. Nowe mieszkania w sąsiedztwie Łąk Nowohuckich i planowanego Parku Woźniców

Nieduża inwestycja komunalna przy ul. Padniewskiego w Nowej Hucie uzupełni powstałe w ostatnich kilkunastu latach wyspy domów wielorodzinnych na obrzeżu użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie. To bardzo atrakcyjne tereny w sąsiedztwie terenów zielonych, usług, placówek oświatowych i z łatwym dostępem do komunikacji miejskiej.

Kraków pozyskał fundusze na budownictwo komunalne

Na nową inwestycję miasto otrzymało 3,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. To już kolejne dofinansowanie na budowę miejskich mieszkań na wynajem, gdyż w 2023 Kraków pozyskał na ten cel już 3 mln zł. Budowę będzie realizowała Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN SIM Ziemia Krakowska.

KZN SIM Ziemia Krakowska – co to jest?

To spółka prawa handlowego powstała w 2023 r., której wspólnikami jest jedenaście gmin z województwa małopolskiego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. W przeciwieństwie do działań klasycznych deweloperów, nie sprzedaje mieszkań. Jej głównym celem jest stworzenie oferty mieszkaniowej w formie długoterminowego najmu dla osób, których dochody nie wystarczają na wynajem na warunkach komercyjnych. KZN SIM Ziemia Krakowska działa jako podmiot non for profit. To znaczy, że nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zamiast tego realizuje zadania z zakresu upowszechnienia dostępu do społecznego budownictwa czynszowego.

Atrakcyjne mieszkania przy Padniewskiego

Samorząd miasta Kraków zdecydował w 2023 r. o przystąpieniu do spółki SIM KZN Ziemia Krakowska, wnosząc jako swój wkład tereny pod zabudowę przy ul. Padniewskiego. W połowie lutego 2025 r. spółka zaprezentowała wizualizacje koncepcji inwestycji. Projekt ten zakłada realizację od 125 do 148 mieszkań, zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności i komforcie mieszkańców, w tym osób o ograniczonej mobilności. Dzięki przemyślanej architekturze i udogodnieniom nowa przestrzeń zapewni bezpieczne i wygodne warunki do życia.

Dodatkowym atutem będzie podziemny garaż, który pozwoli ograniczyć ruch samochodowy na osiedlu, zwiększając tym samym ilość terenów zielonych i harmonijnie wpisując inwestycję w otaczającą przestrzeń.

Na podstawie koncepcji KZN SIM Ziemia Krakowska opracuje dokumentację projektową, która pozwoli uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Z mieszkania wprost do parku

Zresztą miejsc na spacer tu nie zabraknie, gdyż przewidziana jest otwarta koncepcja inwestycji, dzięki czemu będzie można bezpośrednio z domu wyjść na alejki Łąk Nowohuckich czy projektowanego Parku Woźniców. Spacerkiem można stąd dojść na Plac Centralny i pod Nowohuckie Centrum Kultury. W pobliżu są placówki oświatowe, służby zdrowia i handlowe. Tylko 400 m dzieli projektowane budynki wielorodzinne od przystanków tramwajowych.

Niższe czynsze i możliwość wykupu

Dzięki nieodpłatnie pozyskiwanym gruntom oraz preferencyjnym warunkom finansowania inwestycji model ten umożliwia udostępnienie mieszkań z przystępnym czynszem - niższym względem stawek obecnych na rynku komercyjnym. Przepisy otwierają możliwość wykupu mieszkania przez najemców, lecz nie wcześniej niż przed upływem 15 lat od jego zasiedlenia. Proces rekrutacji najemców do mieszkań przy ul. Padniewskiego zostanie przeprowadzony przez Miasto Kraków w formie otwartego naboru.

źródło: KZN SIM Ziemia Krakowska, krakow.pl

