Neo Natolin – w ramach drugiego etapu warszawskiej inwestycji powstanie kolejnych 58 domów

Rozpoczął się drugi etap budowy osiedla Neo Natolin w warszawskim Wilanowie. Deweloper Real Management S.A. uzyskał pozwolenie na realizację 26 domów. W kolejnej fazie inwestycji wybudowane zostaną 32 domy. Projekt architektoniczny osiedla powstał w pracowni APA Wojciechowski.

W otoczeniu zieleni i miejskich udogodnień

Osiedle Neo Natolin zlokalizowane jest w warszawskim Wilanowie, przy ul. Stefana Korbońskiego, w sąsiedztwie Lasu Natolińskiego i Lasu Kabackiego. W pobliżu znajdują się szkoły, przedszkola, przychodnie, sklepy i lokale usługowe.

Lokalizacja umożliwia sprawny dojazd do centrum Warszawy, dzielnic Mokotów i Ursynów, a także szybki wyjazd z miasta dzięki bliskości trasy S2 oraz lotniska Chopina. Okoliczna infrastruktura zapewnia dogodny dostęp do komunikacji publicznej i ścieżek rowerowych.

Autor: materiały prasowe Real Management S.A. Zadbane skwery i przestrzenie rekreacyjne osiedla Neo Natolin sprzyjają wypoczynkowi i integracji sąsiedzkiej

Etapy realizacji projektu Neo Natolin

Inwestycja Neo Natolin, w której docelowo powstanie około 200 domów wraz z pełną infrastrukturą, realizowana jest etapowo. W pierwszym etapie wybudowano 84 domy, oddane do użytkowania latem 2024 roku.

Drugi etap projektu, podzielony na dwie fazy, obejmuje budowę odpowiednio 26 i 32 domów w sześciu różnych metrażach – od 190 do 258 m² – oraz w dwóch wersjach kolorystycznych elewacji: jasnej i antracytowej. Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach pierwszej fazy drugiego etapu zaplanowano na koniec czerwca br.

Nowoczesna zabudowa w otoczeniu natury

Neo Natolin to warszawskie osiedle domów jednorodzinnych premium w zabudowie bliźniaczej. Inwestycję wyróżniają elegancka, nowoczesna architektura oraz wysokiej klasy rozwiązania architektoniczne i proekologiczne, które zapewniają prywatność oraz liczne udogodnienia dla mieszkających obok siebie rodzin. Do każdego lokalu przynależy działka o powierzchni od 647 do 1512 m².

Na terenie osiedla znajdują się również przestrzenie o charakterze rekreacyjnym – skwery wypoczynkowe z starannie dobraną roślinnością, oczko wodne, elementy małej architektury oraz place zabaw.

– Przygotowując ofertę drugiego etapu osiedla Neo Natolin, uważnie słuchaliśmy opinii naszych klientów, dlatego jestem przekonany, że nowe propozycje spotkają się z równie dużym uznaniem. Wszystkie domy, niezależnie od metrażu, charakteryzują się przemyślanym i funkcjonalnym układem przestrzennym. Podobnie zresztą jak cały teren osiedla, którego projekt urbanistyczny zakłada stworzenie pełnej, wygodnej dla mieszkańców infrastruktury drogowej i sprzyjających odpoczynkowi terenów zielonych. Naszym celem jest, aby Neo Natolin był inwestycją, w której nowoczesna architektura i design spotykają się z funkcjonalnością i dbałością o środowisko – mówi Marcin Malka, Prezes Zarządu Real Management S.A.

Z dbałością o środowisko

Inwestycja Neo Natolin, w której zastosowano liczne rozwiązania proekologiczne, od początku realizowana jest z myślą o ochronie środowiska. Każdy z domów wyposażono w pompę ciepła oraz system rekuperacji, który umożliwia odzysk części ciepła z powietrza wentylacyjnego. Przewidziano również infrastrukturę pod instalacje fotowoltaiczne oraz miejsce na ładowarkę do samochodu elektrycznego.

