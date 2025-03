Osiedle mieszkaniowe Linea w Gdańsku przy al. Pawła Adamowicza

W Allconie wysoka jakość stanowi priorytet zarówno pod względem standardu inwestycji jak i obsługi sprzedażowej. Wiedząc jak ważna dla naszych Klientów jest rzetelność i terminowość, przyspieszyliśmy harmonogram prac budowlanych, co pozwoliło nam przygotować budynek C do odbiorów trzy miesiące przed planowaną datą. Dla przyszłych mieszkańców oznacza to szybsze rozpoczęcie prac wykończeniowych i przeprowadzkę do wymarzonego mieszkania - mówi

Marta Drozd-Piekarska, dyrektorka marketingu i sprzedaży spółki deweloperskiej Allcon.