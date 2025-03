Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w największych miastach w Polsce? Wiemy, gdzie jest najtaniej!

Ceny mieszkań dwupokojowych różnią się w zależności od miasta, lokalizacji i standardu inwestycji. W ostatnim roku większość dużych ośrodków miejskich odnotowała wzrost cen. Jak dzisiaj trzeba zapłacić za dwupokojowe mieszkanie w największych polskich miastach? Dane pochodzą z analiz rynkowych i ofert deweloperów.

Spis treści

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Warszawie?

W stolicy ceny mieszkań dwupokojowych zależą od lokalizacji. W popularnych dzielnicach takich jak Wola czy Żoliborz ceny mogą wynosić od ok. 880 tys. zł do nawet 1,75 mln zł.

Z kolei w dzielnicach oddalonych od centrum, takich jak np. Ursus, ceny za m² oscylują ok. 15 460 zł, podczas gdy rok temu wynosiły ok. 14 500 zł.

Warszawa: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Ursus 2e: 15 462,75 zł/m²

Miasto Moje VIII: 15 500 zł/m²

Zielono Mi: 17 600 zł/m²

Zakątek Harmonia: 12 000 zł/m²

Splot Wola: od 880 000 zł

Włochy (XYZ Place Faza I): od 916 000 zł

Bielany (Sokratesa 11a): od 940 000 zł

Żoliborz (Sady Żoliborz): od 1 270 000 zł

Żelazna 54: 1 750 000 zł

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 15 140,69 zł.

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie we Wrocławiu?

Wrocław to kolejne miasto, w którym ceny mieszkań wzrosły, ale wciąż są stosunkowo przystępne w porównaniu do Warszawy.

W inwestycjach takich jak Viva Jagodno średnia cena za m² to ok. 12 900 zł, podczas gdy w innych projektach ceny zaczynają się od ok. 12 500 zł.

W zależności od lokalizacji, ceny mieszkań dwupokojowych wahają się od ok. 500 tys. zł do 600 tys. zł.

Wrocław: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Viva Jagodno III: 12 921 zł/m²

Lokum Porto (Stare Miasto): od 600 000 zł

Lokum la Vida (Sołtysowice): od 500 000 zł

Lokum Verde (Zakrzów): od 600 000 zł

Autor: scanrail

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Krakowie?

W Krakowie ceny mieszkań dwupokojowych są zróżnicowane, ale z reguły oscylują wokół 700 tys. zł. W popularnych dzielnicach, takich jak Zabłocie, mieszkanie może kosztować nawet ok. 843 tys. zł. W innych częściach miasta, takich jak Prokocim zaczynają się od ok. 685 tys. zł.

Kraków: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Przewóz 42: 15 500 zł/m²

Akacjowa Wita: 17 000 zł/m²

Kameralny Prokocim 2: od 685 000 zł

Takt Lirników: od 721 000 zł

Do Wilgi: od 765 000 zł

Zabłocie: od 843 000 zł

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 16 250 zł/m²

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Poznaniu?

W popularnych lokalizacjach Poznania, takich jak Naramowice średnia cena za m² to ok. 10 185 zł. W prestiżowych inwestycjach, takich jak Panoramiqa, ceny mogą być wyższe i wynosić nawet 580 tys. zł za dwupokojowe mieszkanie.

Poznań: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Grunwald Między Drzewami: 12 917 zł/m²

Naramowice Odnova: 10 185 zł/m²

Panoramiqa: od 580 000 zł

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 11 551 zł/m²

Autor: facebook.com/elastolith

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Gdańsku?

W dzielnicy Orunia Górna ceny dwupokojowych mieszkań zaczynają się od ok. 380 tys. zł. Z kolei w popularnym Wrzeszczu mogą wynosić nawet 1 mln zł.

Gdańsk: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Południe Vita (Orunia Górna-Gdańsk Południe): od 380 000 zł

Jesionowa Vita (Wrzeszcz Górny): do 1 000 000 zł

Wolne Miasto: 13 040 zł/m²

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Szczecinie?

W Szczecinie średnia cena za mieszkanie dwupokojowe w projekcie Nowa Północ utrzymuje się na poziomie 10 469 zł za m² W inwestycjach premium, takich jak Heyki City, ceny mogą wynosić 14 800 zł za m².

Szczecin: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Nowa Północ 1B: 10 469 zł/m²

Heyki City (segment premium): 14 800 zł/m²

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 12 634,50 zł/m²

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w Łodzi?

Ceny mieszkań w Łodzi wahają się od ok. 11 000 zł/m² do ponad 12 000 zł/m², w zależności od lokalizacji i standardu inwestycji.

Łódź: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

NOW/Strefa Progress: 12 500 zł/m²

Ogrody Geyera Apartamenty: 12 400 zł/m²

Inwestycje od Atal: ok. 10 850 zł/m²

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 11 916 zł/m²

Autor: whitelook

Ile kosztuje dwupokojowe mieszkanie w aglomeracji śląskiej?

W aglomeracji śląskiej ceny mieszkań w zależności od lokalizacji oscylują wokół 10 000–12 000 zł/m², z nieco wyższymi stawkami w Katowicach i Gliwicach.

W bardziej popularnych dzielnicach oraz nowych inwestycjach ceny mogą przekraczać tę kwotę, zwłaszcza w przypadku mieszkań o wyższym standardzie.

Aglomeracja śląska: przykładowe ceny dwupokojowych inwestycji deweloperskich

Katowice Inspire: ok. 13 000 zł/m²

Inwestycje od Atal: ok. 12 488 zł/m²

Średnio, biorąc pod uwagę tylko dane za metr, 12 744 zł/m²

Czy ceny mieszkań nadal będą rosły?

Na przestrzeni roku większość miast zanotowała wzrosty cen, choć tempo podwyżek w ostatnich miesiącach zaczęło hamować. Wzrost podaży mieszkań oraz wyższe koszty kredytów mogą sprawić, że dynamika cenowa osłabnie. Niemniej w lokalizacjach premium ceny wciąż pozostają na wysokim poziomie i mogą nadal rosnąć.

