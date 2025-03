Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie z połączeniem komunikacyjnym z Warszawą

Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie w podwarszawskim Błoniu to inwestycja o łącznej powierzchni ok. 16 000 mkw. PUM. Realizowana jest przez firmę VFM Real Estate. Na początku marca deweloper ogłosił rozpoczęcie budowy i oficjalną sprzedaż lokali. Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie docelowo ma się składać z siedmiu kameralnych 4-kondygnacyjnych budynków.

Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie jako alternatywa dla lokali w Warszawie

Budowa inwestycji ma potrwać kilka lat. W ofercie znajdzie się ponad 300 mieszkań w konkurencyjnej cenie dla lokali w stolicy, a przy tym dobrze skomunikowanych. Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie jest zlokalizowane obok nowego przystanku kolejowego PKP Błonie Rokitno. Zapewnia to doskonałe połączenie komunikacyjne z Warszawą, a także innymi miastami regionu. Dzięki bezpośredniemu połączeniu kolejowemu podróż do centrum stolicy zajmuje tylko 30 minut.

Pod Warszawą, w tym także w Błoniu, budujemy już od kilku lat. Nasza oferta skierowana jest do klientów, którzy szukają mieszkania w korzystnej cenie, z dobrą komunikacją ze stolicą. Z nowej stacji PKP położonej obok naszej inwestycji Stacja Błonie jest możliwy bezpośredni dojazd do centrum Warszawy w zaledwie 30 minut. Mieszkańcy obrzeżnych dzielnic stolicy dojeżdżają do centrum miasta w podobnym czasie, a nawet dłużej jeśli muszą dojść do przystanków lub przesiadać się w trakcie dojazdu. Naszą niewątpliwą przewagą są ceny mieszkań, jakich od dawna nie ma już dla osób szukających mieszkania w granicach administracyjnych Warszawy. Stacja Błonie to doskonała inwestycja zarówno dla poszukujących mieszkania dla siebie, ale także jako zakup inwestycyjny z uwagi na to, że ceny najmu są w Błoniu tylko nieznacznie niższe, niż te w Warszawie, a różnica w cenie zakupu jest duża - Michał Zaczkowski, Członek zarządu ds. inwestycji.

Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie – pierwszy etap inwestycji

Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę budynku A , w którym powstanie 51 mieszkań o powierzchni od 37 mkw do 61 mkw. W ofercie można znaleźć lokale 2- oraz 3-pokojowe, do każdego przynależy dodatkowo loggia lub balkon. Do mieszkań zlokalizowanych na parterze zaprojektowano ogródki, których największa powierzchnia dochodzi nawet do 240 mkw.

Dla zmotoryzowanych klientów przewidziano 28 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz 49 miejsc naziemnych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia przewidziane w projekcie

W projekcie inwestycji przewidziano również liczne udogodnienia podnoszące komfort codziennego życia. Należą do nich: strefa rekreacyjna, plac zabaw oraz wiaty rowerowe z zielonymi dachami. W niedalekiej odległości od Stacji Błonie na klientów czeka dostęp do szerokiej oferty sklepów i usług. Do centrum Błonia poprowadzona została także nowa ścieżka rowerowa znajdująca się przy samej inwestycji.

Osiedle mieszkaniowe Stacja Błonie wyróżni się również licznymi rozwiązaniami technologicznymi, do których należą:

brama otwierana smartfonem,

pompy ciepła do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań,

cichobieżne windy,

czujniki ruchu w częściach wspólnych,

energooszczędne oświetlenie LED.

Przewidywany termin oddania pierwszego budynku osiedla Stacji Błonie przypada na 4 kwartał 2026 roku. Pełna oferta mieszkań w sprzedaży, wirtualne spacery po lokalach oraz makieta osiedla 3D dostępne są na stronie internetowej inwestycji oraz w biurze sprzedaży dewelopera znajdującym się na terenie inwestycji.

