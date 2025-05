Jakościowe budownictwo to nie tylko funkcjonalne mieszkania. Projektując przestrzenie wspólne, skupiamy się na tym, by były naturalnym tłem dla codziennych spotkań. Bez przesady, bez presji – po prostu funkcjonalne i dobrze zorganizowane. Tak rozumiemy komfort życia we wspólnym otoczeniu –

mówi Robert Stachowiak, prezes SGI.