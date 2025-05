Czy najem instytucjonalny wypełni lukę na polskim rynku mieszkaniowym? Blisko 6 tys. mieszkań w 2024 r. trafiło na rynek PRS

10:34

Autor: ArLawKa AungTun / Getty Images Prawie 6 tysięcy nowych mieszkań trafiło w 2024 roku na rynek najmu instytucjonalnego w Polsce. PRS, który jeszcze niedawno był ciekawostką, dziś śmiało stawia kolejne kroki.

Polski rynek najmu instytucjonalnego (PRS) stale się rozwija. W 2024 roku oddano do użytku blisko 6 tysięcy nowych mieszkań. Czy do niedawna jeszcze raczkujący najem instytucjonalny w Polsce może stać się realną alternatywą dla tradycyjnego wynajmu? Czy to odpowiedź na mieszkaniową lukę? Sprawdź, jak radzi sobie PRS w Polsce.

Spis treści

Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak rozwijał się rynek PRS w Polsce przez ostatnie lata?

Najem instytucjonalny w Polsce jeszcze kilka lat temu był praktycznie niezauważalny. Jednak systematycznie się rozwijał, a dziś to dynamicznie rosnący segment. W ubiegłym roku osiągnął nowy rekord.

Zgodnie z wyliczeniami ekspertów JLL, pod koniec 2024 r. na polskim rynku było ponad 22,3 tys. lokali PRS. Jest to o 36% więcej w relacji r./r. – z czego ok. 26% trafiło do oferty w samym tylko ubiegłym roku. W tym czasie zakończono 28 projektów deweloperskich, co pozwoliło wprowadzić na rynek niemal 6 tys. nowych mieszkań.

Inwestorzy z rynku PRS planują oddać do użytkowania 5,7 tys. lokali w bieżącym roku. Według szacunków ekspertów rynek najmu instytucjonalnego w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie do ponad 35 tys.

Rynek PRS w Polsce nadal znajduje się w fazie rozwoju i w porównaniu do Europy Zachodniej wciąż stanowi margines całego rynku. Mimo to jego wzrost jest systematyczny i od kilku lat utrzymuje się na stabilnie rosnącej trajektorii. PRS odpowiada na potrzeby najemców, którzy oczekują większej przewidywalności, jakości i profesjonalnej obsługi. To segment, który powoli, ale konsekwentnie buduje swoją pozycję i już zmienia sposób, w jaki myślimy o najmie długoterminowym. Zainteresowanie inwestorów i liczba nowych projektów wskazują, że to dopiero początek szerszych zmian strukturalnych – mówi Radosław Politowski, Regionalny Manager Sprzedaży LifeSpot.

Jakie korzyści daje wynajem mieszkań na rynku PRS?

Wysokie ceny nieruchomości oraz ograniczony dostęp do kredytów sprawiają, że rośnie zainteresowanie wynajmem mieszkań. Rozwój PRS wynika z potrzeb rynku mieszkaniowego.

Z analizy Avison Young “Sektor PRS w Polsce” wynika, że jeszcze do niedawna główną grupą docelową mieszkań w formule PRS byli pracujący młodzi ludzie w wieku 25–35 lat, w tym obcokrajowcy przeprowadzający się do Polski. Profil ten został poszerzony przez rosnącą inflację i wzrost kosztów finansowania. Obecnie najem instytucjonalny cieszy się zainteresowaniem wśród osób starszych, singli, a także rodzin, które cenią sobie stabilność, przewidywalność i jakość oferowaną przez sektor instytucjonalny.

To właśnie stabilność, czyli długoterminowe umowy, przewidywalny standard mieszkań i dodatkowe usługi, tj. serwis techniczny w cenie sprawiają, że PRS przyciąga do siebie coraz szerszą grupę najemców. Nie muszą się oni martwić np. o niespodzianki od właściciela - typu nagłe kontrole czy wypowiedzenie umowy – mówi Radosław Politowski z LifeSpot. Coraz więcej osób wybiera najem instytucjonalny, bo daje on spokój i przewidywalność – wiesz dokładnie, za co płacisz i czego możesz się spodziewać w dłuższej perspektywie. PRS reprezentuje tym samym górny segment rynku najmu w Polsce, charakteryzujący się zazwyczaj wyższym standardem niż przeciętna oferta rynkowa. To model dobrze znany na Zachodzie, jednak w Polsce nadal jest swoistą niszą znajdującą się wciąż w fazie kształtowania – dodaje.

Jaka przyszłość czeka PRS w Polsce?

Eksperci JLL przewidują, że w 2029 r. rynek PRS powinien przekroczyć 50 tys. lokali, a to oznacza ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do obecnego stanu. Pokazuje to, jak silna jest presja popytowa i jak duży potencjał widzą w tym sektorze inwestorzy. W kolejnych latach PRS najprawdopodobniej będzie zyskiwał na znaczeniu.

Rynek najmu instytucjonalnego w niedalekiej przyszłości może wpływać na zmniejszanie deficytu mieszkaniowego oraz przyczynić się do dywersyfikacji sektora mieszkaniowego w Polsce, oferując alternatywę dla tradycyjnego modelu własności mieszkania, zwiększając dostępność lokali na wynajem o stabilnym standardzie i jednocześnie stymulując rozwój nowoczesnej infrastruktury mieszkaniowej dostosowanej do zmieniających się potrzeb społeczeństwa – mówi Radosław Politowski.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Polski pawilon na Biennale Architektury w Wenecji. Świetny, potrzebny czy zbyt błahy?