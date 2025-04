Mieszkania dla studentów. Czy najem instytucjonalny to rozwiązanie na studencką kieszeń?

13:21

Autor: materiały prasowe LifeSpot Kompleks LifeSpot Wróblewskiego w Łodzi.

Ograniczona liczba miejsc w akademikach oraz wysokie ceny wynajmu sprawiają, że młodzi ludzie szukają alternatywy. Najem instytucjonalny oferujący mieszkania dla studentów to odpowiedź na ich problemy mieszkaniowe. Rosnący rynek PRS zapewnia stabilność, nowoczesne standardy i elastyczne warunki najmu, stając się realną opcją dla studentów.

Spis treści

Czy najem instytucjonalny może przynieść realne korzyści?

Najem instytucjonalny w Polsce, znany jako PRS (Private Rented Sector), od kilku lat systematycznie się rozwija. Jak wskazuje raport “Najem instytucjonalny – sprzyjające otoczenie dla nowych transakcji” PwC Polska, na koniec pierwszej połowy 2024 roku najem instytucjonalny dysponował 19 400 jednostkami, co oznacza wzrost o 32% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Co więcej, wzrosła liczba mieszkań w budowie aż o 10%, czyli 14 600 jednostek. Zgodnie z prognozami do 2028 r. ich liczba może wynieść blisko 80 000. Choć PRS ma jeszcze niewielki udział w rynku, to nawet w obecnej fazie rozwoju, najem instytucjonalny oferuje realne korzyści, szczególnie dla studentów poszukujących przystępnych cenowo i dogodnie zlokalizowanych mieszkań.

Mieszkania dla studentów – jakie oczekiwania mają młodzi ludzie?

Sytuacja studentów na rynku mieszkaniowym nie jest łatwa. Ceny wynajmu mieszkań rosną, a miejsc w publicznych akademikach brakuje. Zgodnie z danymi JLL w akademikach publicznych dostępnych jest ok. 115,3 tys. miejsc, a to wystarczająca liczba dla zaledwie 9% studentów (w zależności od konkretnego miasta – od 5 do 15%). Pozostali muszą szukać alternatywnego rozwiązania, takiego jak wynajem mieszkań na rynku wtórnym. Niestety niejednokrotnie wiąże się to z zawyżonymi cenami, a standard oferowanych lokali bywa bardzo różny.

Młodzi ludzie coraz częściej poszukują nowoczesnych, dobrze wyposażonych lokali z dostępem do szybkiego internetu i np. dobrym oświetleniem. Stare, zaniedbane i od lat nieremontowane lokale powoli odchodzą w niepamięć. Problematyczna zdarza się również współpraca z prywatnymi właścicielami. Często spotykanym zjawiskiem są niepewne lub nawet całkowicie niesformalizowane umowy, co niesie za sobą ryzyko dla wynajmujących. Dodatkowym wyzwaniem są wymagania właścicieli – wielu oczekuje długoterminowych umów, co nie zawsze jest zgodne z elastycznym stylem życia studentów – mówi Karolina Wojcieszak-Łuczak, Team Leader, LifeSpot Łódź. Dynamiczny rozwój PRS na polskim rynku nieruchomości sprzyja studentom, oferując im komfortowe warunki życia i nauki. W odróżnieniu od wynajmu mieszkań od prywatnych właścicieli, PRS charakteryzuje się jasnymi, ustandaryzowanymi warunkami umowy, co zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo najemcom. Brak ukrytych kosztów, takich jak nagłe podwyżki czynszu czy dodatkowe opłaty, sprawia, że jest to atrakcyjna opcja, szczególnie dla osób ceniących przejrzystość i wygodę. Mieszkania wyróżniają się natomiast m.in. wysokim standardem – są nowoczesne, świeżo wyremontowane i wyposażone w niezbędne do komfortowego funkcjonowania sprzęty. Co więcej, operatorzy z sektora PRS otwierają się również na studentów posiadających zwierzęta, co stanowi dodatkowy atut tej formy najmu – dodaje.

Najem instytucjonalny oferuje mieszkania dla studentów dostosowane do potrzeb młodych ludzi

Najem instytucjonalny może zapewnić mieszkania dla studentów dostosowane do oczekiwań i potrzeb młodych ludzi. Dostępne lokale bardzo często znajdują się w dogodnych dla nich lokalizacjach, czyli blisko uczelni i centrum miasta. Co więcej możliwy jest wynajem wspólny z innymi lokatorami, a dzięki temu staje się on bardziej przystępny finansowo. Warto podkreślić, że wiele firm dostosowuje się do potrzeb młodych ludzi, oferując im mieszkania dla studentów z opcją krótszego okresu najmu, odpowiadającemu harmonogramowi roku akademickiego.

Większość nieruchomości PRS znajduje się w pobliżu największych uczelni, w dobrze skomunikowanych częściach miasta, co ułatwia codzienne dojazdy. Dzięki opcji wynajmu wspólnie z innymi lokatorami, studenci mogą też dzielić koszty, co sprawia, że życie w nowoczesnym, wysokiej jakości mieszkaniu staje się bardziej przystępne finansowo. PRS to również elastyczność – wiele firm oferuje umowy dostosowane do specyficznych potrzeb studentów, takich jak krótsze okresy najmu, odpowiadające harmonogramowi roku akademickiego. Studenci nawet nie muszą fizycznie stawić się w mieszkaniu przed wprowadzeniem się. Jeśli ktoś na stałe mieszka za granicą lub w daleko położonym polskim mieście, to z pomocą przychodzi nic innego jak technologia. W naszym przypadku proces wynajmu jest całkowicie cyfrowy – od obejrzenia lokalu online, po zawarcie umowy i weryfikację dokumentów. Taka forma daje pewność i komfort jeszcze przed przyjazdem, eliminując stres związany z szukaniem mieszkania na miejscu – mówi Karolina Wojcieszak-Łuczak z LifeSpot.

Zobacz też: Najwyższe budynki mieszkalne w Warszawie

Architektura-murator. Podcast 30/30 Czesław Bielecki. Architektura déjà vu