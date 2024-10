Badania gruntu przed inwestycją – jak uniknąć ryzyka i zwiększyć wartość nieruchomości?

Autor: Remea Sonda statyczna

Wybór odpowiedniej działki gruntowej to kluczowy krok w procesie inwestycyjnym. Decyzja o zakupie nieruchomości gruntowej, niezależnie od tego, czy planowana jest zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, czy komercyjna, powinna być oparta na dokładnej analizie lokalizacji, historii terenu oraz potencjalnych zagrożeń środowiskowych.

Przygotowanie i rozpoznanie specyfiki działki

Należy pamiętać, że tylko skrupulatne przygotowanie i właściwe rozpoznanie specyfiki działki mogą zagwarantować inwestorowi, że przyszła inwestycja nie napotka niespodziewanych przeszkód prawnych, środowiskowych czy finansowych. Sprawdzenie lokalnych uwarunkowań i przeznaczenia terenu pozwala uniknąć ryzyk związanych z niepożądanym sąsiedztwem, takimi jak zakłady przemysłowe czy inne obiekty mogące wpływać na jakość życia i wartość inwestycji.

Historia terenu

Istotnym elementem analizy jest także historia terenu, która może ujawnić wcześniejsze użytkowanie działki i ewentualne zanieczyszczenia gruntu lub wód podziemnych. Tereny poprzemysłowe, znane jako brownfield, często wymagają przeprowadzenia szczegółowych badań środowiskowych i remediacji, czyli oczyszczenia gruntu z substancji szkodliwych. Takie działania są nie tylko konieczne dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników, ale mogą również znacznie podnieść wartość inwestycyjną nieruchomości. Przygotowanie się na ten etap może znacząco wpłynąć na satysfakcję z zakupu oraz zwrot z inwestycji, ponieważ grunt o dobrze udokumentowanej historii i przeprowadzonych badaniach daje większą pewność powodzenia i spokój zarówno inwestorom prywatnym, jak i komercyjnym.

Badania gruntu ‒ korzyści

Podstawowe badania gruntów pod posadowienie obiektu budowlanego mają kluczowe znaczenie zarówno dla samego procesu budowy, jak i dla bezpieczeństwa oraz trwałości użytkowania budynku. W porównaniu do łącznych kosztów związanych z zakupem nieruchomości, budową domu, wykończeniem i aranżacją wnętrz, koszt przeprowadzenia badań geotechnicznych jest stosunkowo niewielki. Mimo to, wielu inwestorów decyduje się pominąć ten etap – często z powodu niewiedzy o jego znaczeniu.

Badania geotechniczne dostarczają szczegółowych informacji o nośności i rodzaju gruntu, co pozwala projektantom na odpowiednie zaprojektowanie fundamentów. Dzięki temu można uniknąć problemów, które mogą pojawić się po latach – od osiadania budynku, przez pęknięcia ścian, aż po poważniejsze uszkodzenia konstrukcyjne. Niezależnie od rodzaju budynku, analiza gruntu jest kluczowa dla zapewnienia trwałości, stabilności i bezpieczeństwa wymarzonej posiadłości.

Wiedza o właściwościach gruntu na etapie planowania inwestycji pozwala również lepiej zaplanować koszty i harmonogram budowy. Inwestorzy, którzy decydują się na badania geotechniczne, mogą uniknąć dodatkowych, często wysokich kosztów związanych z nieoczekiwanymi problemami gruntowymi, które mogłyby wymagać stabilizacji lub wzmocnienia podłoża w późniejszym etapie.

Autor: Remea Stożek do sondowań statycznych CPTu

Badania gruntu ‒ zakres

Podstawowe badania gruntu, które w typowych przypadkach kończą się opinią geotechniczną, powinny obejmować wykonanie odwiertów badawczych oraz sondowań. Odwierty pozwalają na rozpoznanie rodzaju gruntu na pełnej głębokości, co umożliwia szczegółową analizę warstw geotechnicznych. Sondowania, z kolei, pozwalają ocenić parametry nośności gruntu oraz jego zagęszczenia, co jest niezbędne do zaprojektowania odpowiednich fundamentów.

Badania gruntu ‒ wybór wykonawcy

Przy wyborze wykonawcy badań warto zwrócić uwagę na profesjonalizm i doświadczenie firmy. Niestety, zdarza się, że niektóre firmy wykonują jedynie podstawowe analizy, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego stanu podłoża, co niesie ryzyko błędów przy projektowaniu. Ważne jest, aby firma realizująca zlecenie stosowała nowoczesne metody i sprzęt oraz była w stanie przeprowadzić zarówno odwierty, jak i sondowania na odpowiednią głębokość, dostosowaną do specyfiki przyszłej budowy.

Autor: Remea Wiertnica

Techniki badań gruntu

Istnieje wiele technik zarówno wierceń jak i sondowań geotechnicznych. Techniki wierceń rozpoczynają się on najprostszych wierceń przy użyciu świdra ręcznego przez najbardziej rozpowszechnione wiercenia świdrem spiralnym przy użyciu wiertnic mechanicznych, aż po najbardziej wyrafinowane wiercenia z ciągłym poborem grunty tzw. wiercenia rdzeniowane. Podobnie sprawa ma się z sondowaniami. Na rynku istnieją proste dynamiczne sondowania ręczne oraz bardziej skomplikowane aczkolwiek bardziej wiarygodne sondowania statyczne wykonywane przy użyciu penetrometrów mechanicznych.

Przy wyborze odpowiedniej techniki badawczej należy wziąć pod uwagę rodzaj i skomplikowanie inwestycji oraz zakładane warunki gruntowe. Rodzaj wiercenia i sondowania powinien być dobrany tak, aby przy optymalnych kosztach dostarczyć jak najwiarygodniejsze dane projektantowi, który dzięki temu będzie mógł dobrać odpowiednie posadowienie konstrukcji.

Warto więc upewnić się, że wybrany wykonawca badań gruntowych oferuje usługę, która jest warta swojej ceny i dostarczy realne, precyzyjne dane o stanie gruntu. Solidnie przeprowadzone badania geotechniczne to inwestycja, która pozwala uniknąć problemów związanych z osiadaniem budynku, pękaniem ścian, a nawet uszkodzeniami konstrukcyjnymi.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej działki oraz wykonanie rzetelnych badań geotechnicznych i w niektórych przypadkach środowiskowych to fundamenty bezpiecznej i trwałej inwestycji budowlanej. Dokładna analiza lokalizacji, historii terenu, parametrów geotechnicznych oraz potencjalnych zagrożeń środowiskowych, w tym zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych, pomaga uniknąć ryzyka problemów konstrukcyjnych oraz zdrowotnych. Grunt na terenach o nieznanej historii, zwłaszcza poprzemysłowych (brownfield), może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, których usunięcie jest konieczne dla bezpieczeństwa przyszłych użytkowników obiektu.

Koszty badań geotechnicznych i środowiskowych są stosunkowo niskie w porównaniu do całości wydatków na budowę, a ich znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i wartości obiektu jest nieocenione. Właściwie przeprowadzone odwierty i sondowania oraz analizy środowiskowe pozwalają na precyzyjne określenie właściwości gruntu, poziomu zanieczyszczeń oraz ewentualnej konieczności remediacji. Solidna dokumentacja geotechniczna i środowiskowa to inwestycja w stabilność i bezpieczeństwo, która przekłada się na długowieczność budynku, a także na komfort i spokój użytkowników.

Autorzy: mgr inż. Ewa Iwanicka, dr inż. Emil Soból

Artykuł powstał dzięki współpracy ze specjalistami w remediacji gruntu i przywracaniu środowiska naturalnego - Grupie REMEA

