Nowe mieszkania przy ul. Nowej. Kameralnie w centrum Łodzi

Atrakcyjne mieszkania w Nowym Centrum Łodzi. Kameralna inwestycja przy ulicy Nowej

Na naszych oczach zmienia się wygląd centrum Łodzi. To dzisiaj wielki plac budowy. Jeśli ktoś był w mieście 10 lat temu, w ogóle nie pozna tego miejsca. Tworzy się tutaj miasto XXI w. Jednym z jego elementów będzie nowa inwestycja JR Group na wschodnich rubieżach tej centralnej części miasta.

Nowe mieszkania przy ul. Nowej wpisują się w trend zabudowywania wolnych działek wokół Nowego Centrum Łodzi. W ostatnich latach w tym rejonie zrealizowano już kilka niedużych inwestycji mieszkaniowych, np. przy zbiegu Tuwima z Wysoką, przy Nawrot 48, przy Wodnej 23 i przy Wysokiej, gdzie stanęły dwa bloki Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Inwestycja przy ul. Nowej w Łodzi. Wszędzie jest blisko

Ulica Nowa to jedna z mniejszych równoległych do Piotrkowskiej w regularnej siatce ulic centrum Łodzi. W sąsiedztwie rozciąga się dwupasmowa ulica Kopcińskiego wschodnia obwodnica centralnej części miasta. Tutaj w odległości 150 m od domu znajdują się przystanki tramwajowe. W sąsiedztwie leży pl. Mikulskiego, gdzie zlokalizowany jest dworzec autobusowy. Najbliżej w odległości niespełna 100 m znajduje się przystanek autobusowy na ul. Tuwima. W odległości 800 m jest dworzec Łódź Fabryczna i kompleks EC1 – Miasto Kultury, a 650 m dzieli inwestycję od Parku Źródliska i łódzkiej Palmiarni. Mniej znany Park 3 Maja z kompleksem sportowym jest tylko 300 m stąd. Do tętniącej życiem ul. Piotrkowskiej jest 1,8 km, więc też całkiem niedaleko.

Mała działka była wyzwaniem dla JR Group

Nowy budynek JR Group wybudowany zostanie pośród mozaiki zabudowy z różnych okresów. Jego architektura doskonale wpisuje się w ten miejski eklektyzm złożony z obiektów z przełomu XIX i XX w., międzywojennego modernizmu, bloków z okresów PRL i współczesnych.

Działka, na której powstanie nie wydaje się przesadnie duża, ale projektantom udało się zmieścić tutaj budynek o harmonijnej, zwartej formie i ciekawej architekturze. Powstał kompaktowy kompleks mieszkaniowy o zadziwiająco dużej powierzchni.

Balkony i ustawne mieszkania

Inwestycja tylko niewielką częścią przylega do ulicy Nowej, większa jej część położona jest w głębi działki. Budynek ma nowoczesną formę ukształtowaną z trzech połączonych ze sobą brył. Na pięciu kondygnacjach znajduje się 55 mieszkania o zróżnicowanych i funkcjonalnych układach wnętrz i powierzchni od 25 do 62 m2. Na parterze od strony ulicy jest lokal usługowy oraz wjazd do obszernego garażu podziemnego, w którym znajduje się także przestrzeń ze stojakami na rowery.

Charakterystycznym elementem budynku są duże powierzchnie przeszkleń oraz zróżnicowana forma balkonów, loggii i tarasów, które mają duży udział w kształtowaniu elewacji. Największy z tarasów ma aż 56 m2 powierzchni.

