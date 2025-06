Budowa mieszkań w Polsce trwa za długo? Biurokracja, grunty i koszty – co wpływa na czas budowy mieszkań?

Autor: Rapeepat Pornsipak / Getty Images Wprowadzenie zmian systemowy mogłoby znacznie przyśpieszyć budowę mieszkań. Szczególne znaczenie miałoby tu uproszczenie procedur administracyjnych i budowlanych.

Budowa nowych mieszkań w Polsce trwa średnio 2 lata. Biurokracja, ograniczona dostępność gruntów oraz rosnące koszty materiałów i robocizny to tylko niektóre z przeszkód. Co można zrobić, by przyśpieszyć ten proces?

Czynniki wpływające na wydłużanie się procesu budowy mieszkań?

Dane GUS wskazują, że budowa mieszkań w Polsce trwa średnio 26 miesięcy. Biurokracja i skomplikowane procedury administracyjne znacząco wpływają na ten stan rzeczy. Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 35 ust. 6), urzędy mają 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Praktyka jednak rządzi się swoimi prawami, często proces ten trwa dłużej.

Istotną przeszkodą dla procesu budowy mieszkań jest ograniczona dostępność działek pod zabudowę. Problem jest ten szczególnie widoczny w dużych aglomeracjach. Przekształcenie gruntów pod budownictwo bywa czasochłonne i skomplikowane.

Rosnące ceny materiałów i robocizny również nie sprzyjają budowie mieszkań.

Procedura uzupełniania braków (nie zawsze uzasadnionych) we wnioskach o pozwolenie na budowę znacznie wydłuża założone terminy i często odwleka moment rozpoczęcia inwestycji, mówi Piotr Koszyk, członek zarządu Q3D Contract. Problemem jest również niedobór gruntów budowlanych. W największych aglomeracjach dostępność działek pod zabudowę jest mocno ograniczona, co prowadzi do wzrostu cen i wydłużenia czasu realizacji inwestycji. Przekształcanie gruntów pod budownictwo również bywa skomplikowane i czasochłonne, co dodatkowo opóźnia nowe projekty mieszkaniowe. Kolejnym czynnikiem wpływającym na długość budowy jest dynamiczny wzrost kosztów materiałów i robocizny. W wielu grupach towarowych notowane są wzrosty cen, a brak wykwalifikowanych pracowników powoduje opóźnienia w harmonogramach. Zatrudnienie odpowiednich specjalistów staje się zresztą coraz trudniejsze, a wydłużający się czas realizacji prac również generuje koszty, dodaje.

Autor: materiały prasowe Q3D Contract Budynki apartamentowe Greendustry przy ul. Romanowicza w Krakowie

Budowa mieszkań – co może ją przyśpieszyć?

Prefabrykacja i budownictwo modułowe

Budowa mieszkań to długotrwały proces, ale pojawiają się rozwiązania, które mogą go znacząco skrócić. Należy do nich prefabrykacja i budownictwo modułowe, które pozwalają na wykorzystanie gotowych elementów produkowanych w fabrykach i montowanych bezpośrednio na placu budowy. Umożliwiają one skrócenie czasu realizacji inwestycji nawet o kilka miesięcy. Co więcej, zmniejszają liczbę błędów wykonawczych i ograniczają koszty robocizny.

Zmiany systemowe

Wprowadzenie zmian systemowy mogłoby znacznie przyśpieszyć budowę mieszkań. Szczególne znaczenie miałoby tu uproszczenie procedur administracyjnych i budowlanych.

Czynniki, takie jak cyfryzacja dokumentacji, skrócenie czasu wydawania pozwoleń oraz uelastycznienie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego, mogłyby w istotny sposób przyśpieszyć realizację inwestycji. Dzięki szybszym decyzjom administracyjnym deweloperzy mogliby sprawniej uruchamiać nowe projekty, a jednocześnie ograniczyć koszty związane z przedłużającymi się formalnościami.

Zminimalizowanie czasu potrzebnego do realizacji inwestycji mieszkaniowych wymaga przede wszystkim uproszczenia procedur administracyjnych i budowlanych. Skrócenie procesu wydawania pozwoleń, cyfryzacja dokumentacji oraz ograniczenie biurokratycznych barier mogłyby znacząco przyspieszyć rozpoczęcie budowy. Sprawniejsze decyzje urzędowe pozwoliłyby deweloperom na szybsze uruchamianie projektów, co w efekcie zwiększyłoby podaż mieszkań i mogło wpłynąć na stabilizację cen na rynku nieruchomości. Połączenie nowoczesnych technologii budowlanych z usprawnionymi regulacjami mogłoby sprawić, że czas budowy mieszkań w Polsce ulegnie wyraźnemu skróceniu, co byłoby korzystne zarówno dla inwestorów, jak i przyszłych właścicieli mieszkań, mówi Piotr Koszyk z Q3D Contract.

